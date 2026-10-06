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Emelkednek az európai tőzsdék - Mi mozgatja ma a piacokat?
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Emelkednek az európai tőzsdék - Mi mozgatja ma a piacokat?

Portfolio
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Jó a hangulat a világ tőzsdéin, az amerikai részvénypiacok emelkedésekkel zártak tegnap, ma reggel Ázsiában erősödéseket lehetett látni, és az európai indexek is pluszban kezdik a kereskedést. A befektetők fókuszában a globális kötvényhozamok és az olajár alakulása áll, külföldről ma piacmozgató adatok nem érkeznek. A magyar tőzsdét főként a Mol és az OTP menetelése húzza ma.  

Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.
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Eladósorba kerülhet a Barbie gyártója: óriási nyomás alatt a vezetőség

Napirendre kerülhet a Mattel játékgyártó óriás eladása, miután egyik legnagyobb befektetője, az Ariel Investments nyílt levélben szólította fel a cég igazgatótanácsát a felvásárlási lehetőségek megvizsgálására. A lépés hátterében a vállalat romló üzleti teljesítménye és a potenciális vevők fokozódó érdeklődése áll - tudósított a CNBC.

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Eladósorba kerülhet a Barbie gyártója: óriási nyomás alatt a vezetőség
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Közel 3 százalékos pluszban az OTP

Európa-szerte emelkednek a tőzsdék, a magyar piac sem kivétel, a blue chipek közül az OTP vezeti az emelkedést.

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Közel 3 százalékos pluszban az OTP
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Ma is átlag feletti a forgalom az OTP piacán

Az OTP már 2,7 százalékos pluszban jár ma a múlt heti, jelentős árfolyamkorrekciót követően,

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

a piaci forgalom közel a kétszerese az átlagosnak.

otpforgalom
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Nagyon mást csinál a BMW, mint német versenytársai

Miközben a Volkswagen és a Mercedes csökkenti németországi kapacitásait, a BMW a hazai gyártás jövőjére fogad, egy München központjában álló, százéves gyárra építve stratégiáját. A bajor autógyártó mintegy kétmilliárd eurót fektetett németországi üzemeibe, és a legújabb, teljesen elektromos modelljeit is itt gyártja, bár a gazdasági kihívások hosszú távon veszélyeztethetik ezt - írja a Financial Times.

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Nagyon mást csinál a BMW, mint német versenytársai
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Masszív emelkedés Európában

Egyre komolyabb emelkedés bontakozik ki az európai tőzsdéken, az irányadó nyugat-európai indexek 1 százalék körüli pluszban állnak.

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A német és a francia kötvényhozamok ma esnek, ami egy kis fellélegzést nyújt a piacoknak, és az olajár is több mint 1 százalékot esett a mai kereskedésben.

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Bemondták az elemzők: ennyit érhetnek valójában a magyar részvények

Jelentős céláremelések és felminősítések érkeztek szeptemberben a magyar részvényekre. A Mol megítélését a kedvező energiapiaci környezet javította, az OTP-nél viszont a magasabb árfolyamvárakozások mellett az orosz jelenlét kockázata is előtérbe került. A Richter elemzői lefedettsége bővült, a Magyar Telekomra pedig optimistább lett az egyik nagy nemzetközi bankház. A kisebb papíroknál vegyesebb a kép: volt, ahol a gyengébb eredménykilátások jelentős célárvágást hoztak, másutt a friss vállalati számok után is kitartottak korábbi értékelésük mellett az elemzők. Az alábbiakban összegezzük, milyen célárváltozások és ajánlások érkeztek a magyar részvényekre szeptemberben. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.

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Bemondták az elemzők: ennyit érhetnek valójában a magyar részvények
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Kis rali a Mol piacán

Az OTP mellett a Mol is szépen emelkedik ma, a hazai olajvállalat 2,2 százalékos pluszban áll, amivel a harmadik legjobb teljesítményt mutató részvény ma a BÉT-en. A forgalom az átlagosnak megfelelő.

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Véleményt mondott egy elemző a Graphisoft Parkról

A Graphisoft Park továbbra is az egyik legerősebb megtérülési profillal rendelkező szereplő az európai tőzsdei ingatlanpiacon: a társaság mintegy 10 százalékos FFO-alapú saját tőke arányos hozamot ér el, miközben nettó hitelfedezeti mutatója mindössze a 20 százalékos sáv közepén áll. A második negyedéves számok stabil működést mutatnak, a menedzsment pedig megemelte idei eredményvárakozását. A legfontosabb felértékelődési lehetőséget továbbra is a park északi, jelenleg szennyezett fejlesztési területének esetleges kármentesítése jelenti – írja friss elemzésében a Wood.

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Véleményt mondott egy elemző a Graphisoft Parkról
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Pluszok Európában

Szemmel látható emelkedések vannak az európai tőzsdéken ma reggel, a DAX 0,8 százalékot, az FTSEE-100 0,7 százalékot, a Stoxx 600 szintén 0,7 százalékot, míg a CAC-40 0,5 százalékot erősödött.

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A BUX is szépen emelkedik, már 1,2 százalékos pluszban jár, elsősorban az OTP erősödésének köszönhetően, ami 1,4 százalékot emelkedett ma reggel. Jelentős pluszban van a blue chipek közül a Mol is, 1 százalékot emelkedett az árfolyam.

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Mindent elsöprő rohamra készül az amerikai chipóriás, már most megkezdte a felkészülést

Az AMD 2027-ben jelentősen bővíti chipgyártási kapacitásait, hogy kielégítse a mesterséges intelligencia iránti robbanásszerűen növekvő keresletet – jelentette be Lisa Su, a vállalat vezérigazgatója tajvani látogatásán.

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Mindent elsöprő rohamra készül az amerikai chipóriás, már most megkezdte a felkészülést
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Hol vannak még lehetőségek a tőzsdéken? - Jön a Portfolio ingyenes befektetési klubja

Mi jöhet az állampapírok és az AI-részvények után? A geopolitikai feszültségek, az olajpiaci turbulenciák és a BUX többéves menetelése mellett egyre többször merül fel a kérdés: mely eszközosztályokban és piacokon van még fantázia, hova tegyük a pénzünket? 2026. október 7-én a Hotel InterContinental Budapest ad otthont a Portfolio Befektetési Klubnak, ahol a szakma kiválóságai gyűlnek össze, hogy irányt mutassanak a gyorsan változó gazdasági környezetben. Ne habozzon, tekintse meg a részletes programot és az előadók listáját, és biztosítsa helyét a rendezvényen még ma!

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Hol vannak még lehetőségek a tőzsdéken? - Jön a Portfolio ingyenes befektetési klubja
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Emelkedéssel kezdi a napot az OTP

Kis pluszokkal indul a nap az európai tőzsdéken és a magyar piaocn is, a blue chipek közül csak a Telekom esik ma reggel.

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Emelkedéssel kezdi a napot az OTP
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Álomhatárt lépett át Elon Musk vagyona

A SpaceX részvényei hétfőn közel 8 százalékot emelkedtek, ezzel a június tőzsdei bevezetés óta nem látott szintre kapaszkodtak fel. A szárnyalás hatására Elon Musk vagyona ismét átlépte az ezermilliárd dolláros lélektani határt - számolt be a CNBC.

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Álomhatárt lépett át Elon Musk vagyona
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Második hónapja gyengélkedik a kiskereskedelem

Augusztusban 0,7 százalékkal csökkent a kiskereskedelmi forgalom volumene havi összevetésben, ami már a második egymást követő havi visszaesés. Éves szinten ugyanakkor 2,4 százalékos növekedést mutat a szektor, a legnagyobb, 12 százalékos bővülést a csomagküldő és internetes kereskedelem produkálta. A KSH adatai szerint a kiskereskedelem tartósan elmarad a háztartások fogyasztásának bővülésétől, ami a szakértők szerint szerkezeti átalakulásra utal: a szolgáltatások és az online vásárlási formák egyre nagyobb szerepet kapnak a fogyasztói kiadásokban.

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Második hónapja gyengélkedik a kiskereskedelem
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Erőre kapott a magyar ipar

Az elmúlt hónapokban emelkedő trendet mutatott a magyar ipari termelés.

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Erőre kapott a magyar ipar
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Nincs nagy mozgás az olajpiacon

Az olajár ma reggel alig mozdul, a brent 0,1 százalékot emelkedett.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
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Mi történik a tőzsdéken?

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, miután kissé estek az amerikai kötvényhozamok az olajár a tegnapi kereskedés során: a Dow Jones 0,2 százalék pluszban fejezte be a napot, a S&P 500 0,7 százalék pluszban zárt, míg a Nasdaq 1 százalékot emelkedett, és új csúcsra ment.
  • Az ázsiai tőzsdéken is jó a hangulat ma reggel, a Nikkei 1,2 százalékkal került feljebb, a Hang Seng 0,6 százalékos pluszban van.
  • Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,4 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,4 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE 0,4 százalékot emelkedhet.
  • Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,2 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,1 százalék pluszban nyithat, míg a Nasdaq 0,2 százalékot emelkedhet.

Mi várható makro fronton?

Ma a KSH az ipar és a kiskereskedelem augusztusi adatait publikálja, melyekből tisztább képet kaphatunk a harmadik negyedéves gazdasági folyamatokról. Emellett megrendezzük a Portfolio Back to Europe konferenciáját, melyen délelőtt előad többek között Kurali Zoltán, az MNB alelnöke, aki az euróbevezetés lehetséges útjáról beszél majd. A szavaira pedig kiemelten figyelhetnek a befektetők is, hiszen az elmúlt hónapokban az euró konvergencia sztori volt az egyik, ami a forintot és a magyar állampapírokat erősítette.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 39,0 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 6,2 százalékos eséssel a Hang Seng index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 69,4 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 16,0 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 67,9 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 51 267,9 0,2% -0,4% -4,0% 6,7% 9,6% 49,4%
S&P 500 7 773,95 0,7% 1,2% 0,7% 13,6% 15,8% 78,9%
Nasdaq 30 807,93 0,0% 1,8% 4,3% 22,0% 24,3% 109,9%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 69 946,86 2,4% 6,2% 7,6% 39,0% 52,8% 151,4%
Hang Seng 24 040,34 0,3% -2,4% -6,3% -6,2% -11,4% -0,3%
CSI 300 4 357,62 0,0% 0,4% -4,2% -5,9% -6,1% -10,5%
Európai részvényindexek              
DAX 25 254,21 0,1% -0,5% -3,0% 3,1% 3,6% 66,2%
CAC 7 834,1 -0,8% -3,0% -5,4% -3,9% -3,1% 19,1%
FTSE 10 497,94 0,3% -1,7% -3,1% 5,7% 10,6% 48,3%
FTSE MIB 50 818,38 0,7% -1,8% -2,5% 13,1% 17,5% 95,8%
IBEX 19 299,7 1,1% -1,5% -3,7% 11,5% 23,8% 116,2%
Régiós részvényindexek              
BUX 141 872,41 1,3% -4,9% -4,0% 27,8% 41,2% 165,8%
ATX 6 746,05 0,4% -3,8% -1,6% 26,7% 41,8% 79,9%
PX 2 637,96 0,8% -3,1% -6,2% -1,8% 11,4% 93,6%
Magyar blue chipek              
OTP 40 700 1,1% -7,7% -9,4% 16,0% 40,0% 121,0%
Mol 4 980 2,6% -4,8% 0,6% 69,4% 79,8% 87,2%
Richter 12 300 0,6% -0,8% -4,1% 24,7% 20,9% 46,3%
Magyar Telekom 2 578 2,3% 0,7% -1,8% 43,9% 39,2% 510,9%
Nyersanyagok              
WTI 96,13 -1,8% -3,3% 3,7% 67,9% 55,9% 21,6%
Brent 100,36 -1,8% -4,7% 4,2% 64,9% 55,5% 21,4%
Arany 4 138,33 -0,2% 0,4% -6,9% -4,3% 6,7% 135,9%
Devizák              
EURHUF 367,7250 -0,1% -0,1% 1,4% -4,2% -5,3% 2,9%
USDHUF 328,0623 0,5% 1,3% 5,0% 0,4% -0,9% 6,4%
GBPHUF 432,7649 -0,2% 1,1% 2,6% -1,8% -2,9% 2,9%
EURUSD 1,1209 -0,6% -1,4% -3,5% -4,6% -4,5% -3,3%
USDJPY 157,6600 0,0% 0,1% 1,0% 0,6% 6,9% 41,3%
GBPUSD 1,3222 -0,2% -0,2% -2,2% -1,7% -1,9% -3,0%
Kriptovaluták              
Bitcoin 85 756,06 1,5% 2,7% 7,6% -3,3% -29,9% 66,5%
Állampapírok              
10 éves német állampapírhozam 3,47 1,1% -4,2% 4,8% 21,2% 30,4% -1 965,1%
10 éves magyar állampapírhozam 5,84 1,2% -1,7% 6,8% -15,0% -15,1% 64,1%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
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Műholdas technológia: fenyegetés vagy előny az európai telekom szektor számára?

A telekommunikációs szektorban az idei év egyik meghatározó témája a műholdas szolgáltatások jelentette fenyegetés volt, amely egyes szereplők részvényeinél időnként heves árfolyamreakciókat váltott ki. Joggal merül fel tehát a kérdés, valóban ekkora veszélyt jelent a technológia a telekommunikációs szolgáltatók jövőbeli kilátásaira, vagy eltúlzott piaci reakciókról van szó, amelyek kedvező beszállási lehetőségeket teremthetnek? Kétségtelen, hogy jelentős technológiai fejlődésnek lehetünk szemtanúi, az európai telekomszektor számára azonban a műholdas technológia egyelőre inkább lehetőséget jelenthet, mintsem diszruptív veszélyforrást.

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Műholdas technológia: fenyegetés vagy előny az európai telekom szektor számára?
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Visszatért a jó hangulat a tőzsdékre

Ma reggel Ázsiában felemás hangulatú kereskedést láthattunk, különösen a japán tőzsde teljesített jól. A jó hangulat Európára is átragadt, ahol szintén felfelé vették az indexek az irányt és ezt a zárásig is megtartották. Idehaza különösen jól teljesített a Mol és a Telekom, emellett pedig megállt az OTP esése. Amerikában is jó a hangulat, miután estek az olajárak és a kötvényhozamok is. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.

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Visszatért a jó hangulat a tőzsdékre

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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