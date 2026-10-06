Emelkednek az európai tőzsdék - Mi mozgatja ma a piacokat?

Szemmel látható emelkedések vannak az európai tőzsdéken ma reggel, a DAX 0,8 százalékot, az FTSEE-100 0,7 százalékot, a Stoxx 600 szintén 0,7 százalékot, míg a CAC-40 0,5 százalékot erősödött.

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A BUX is szépen emelkedik, már 1,2 százalékos pluszban jár, elsősorban az OTP erősödésének köszönhetően, ami 1,4 százalékot emelkedett ma reggel. Jelentős pluszban van a blue chipek közül a Mol is, 1 százalékot emelkedett az árfolyam.