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Erős napja volt a magyar tőzsdének
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Erős napja volt a magyar tőzsdének

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A BUX-index 1,3 százalékos pluszban zárta a napot, a blue chipek közül az OTP, a Mol és a Richter is emelkedett, egyedül a Magyar Telekom gyengélkedett.
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Ma a BUX-index 1,3 százalékos pluszban fejezte be a napot az utolsó záróértékéhez képest.

A BUX-index jelenleg a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk, viszont a 20 és az 50 napos mozgóátlaga alá került az index, ami rövid- és középtávon eső trendre utal.

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Alapvetően jó volt a hangulat a magyar tőzsdén, a blue chipek közül az OTP, a Mol és a Richter árfolyama emelkedett, miközben csak a Magyar Telekom árfolyama esett.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

Vegyes elmozdulásokat láttunk a közepes kapitalizációjú magyar vállalatok részvényeinél, a papírok felének emelkedett, másik felének esett az árfolyama. Legjobban 2,5 százalékos emelkedéssel az Opus teljesít, a leggyengébben pedig 2,9 százalékos eséssel a Gránit Bank részvényei teljesítettek.

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Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban volt, 26,1 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepelt még a Mol, a Richter, a Magyar Telekom és a 4iG részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
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Címlapkép forrása: sarayut Thaneerat

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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