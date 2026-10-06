Erős napja volt a magyar tőzsdének

Ma a BUX-index 1,3 százalékos pluszban fejezte be a napot az utolsó záróértékéhez képest.
A BUX-index jelenleg a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk, viszont a 20 és az 50 napos mozgóátlaga alá került az index, ami rövid- és középtávon eső trendre utal.
Alapvetően jó volt a hangulat a magyar tőzsdén, a blue chipek közül az OTP, a Mol és a Richter árfolyama emelkedett, miközben csak a Magyar Telekom árfolyama esett.
Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Vegyes elmozdulásokat láttunk a közepes kapitalizációjú magyar vállalatok részvényeinél, a papírok felének emelkedett, másik felének esett az árfolyama. Legjobban 2,5 százalékos emelkedéssel az Opus teljesít, a leggyengébben pedig 2,9 százalékos eséssel a Gránit Bank részvényei teljesítettek.
Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban volt, 26,1 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepelt még a Mol, a Richter, a Magyar Telekom és a 4iG részvénye is.
Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)
Címlapkép forrása: sarayut Thaneerat
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