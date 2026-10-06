"Harminc év alatt sem tanultuk meg, hogyan kell technológiát csinálni"

Hernádi József, az Atos Magyarország ügyvezető igazgatója szerint a magyar IT-szektor egyik legnagyobb problémája jelenleg az erős szakember-elszívás. A távoli munkavégzés elterjedése ezt még tovább erősítette: sok jó magyar szakember vagy külföldre költözött, vagy Magyarországról dolgozik külföldi vállalatok számára.
A piac működését az elmúlt években erős torzító hatások is nehezítették. Voltak olyan vállalatok, amelyek rendkívül gyorsan nőttek, de nem klasszikus piaci alapon, ennek pedig munkaerőpiaci következménye is lett: ezek a cégek magas bérekkel szakembereket szívtak el a versenypiaci vállalatoktól.
Szerintem nincs igazán magyar technológiai szektorunk
Kuthy Antal, az E-Group ICT Software vezérigazgatója sokkal élesebben fogalmazott a magyar technológiai szektor állapotáról.
"Szerintem ugyanazt a dalt énekeljük 30 éve" – mondta. Magyarországon jó egyetemek vannak, jó szakemberek kerülnek ki róluk, akik aztán multinacionális vállalatoknál helyezkednek el és jó fizetést kapnak. A probléma szerinte az, hogy
30 év alatt sem tanultuk meg azt, hogy hogyan lehet technológiát csinálni.
Kuthy szerint ezért túlzás önálló magyar technológiai szektorról beszélni. Vannak külföldi vállalatok hazai "lerakatai", fejlesztőközpontjai és rendkívül jó szakemberek, de szerinte ez nem ugyanaz, mint amikor egy ország saját, világszinten is jelentős technológiákat hoz létre.
Az AI-ban még "az első milliméternél vagyunk"
Európa helyzete sem egyszerű. Hernádi szerint ha a mesterséges intelligenciáért zajló versenyt a rendelkezésre álló tőke alapján nézzük, Európa egyértelműen le van maradva az Egyesült Államokhoz képest. A kontinens egyik kitörési lehetősége ugyanakkor éppen az AI alkalmazása lehet. Hernádi szerint Európában arányaiban már most is sok vállalat használ mesterséges intelligenciát, és nem feltétlenül az a legfontosabb kérdés, hogy melyik modellt választják. "Én azt látom, hogy nem az a probléma, hogy melyik modellt tegyük bele a folyamatba, hanem az, hogy hogyan építsük be" – fogalmazta meg a tapasztalatait.
Kuthy ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy önmagában az AI használata nem jelent technológiai önállóságot. "Jól hangzik, hogy 21 százalék használja az AI-t", de ha a mögötte álló technológia amerikai, akkor ennek a pénznek jelentős része végül Európából távozik – kontrázott.
Szerinte ezért stratégiai autonómiára van szükség. "Ha nincs saját technológiád, és a másik kettőnek pedig van (utalt az USA-ra és Kínára – a szerk.)", akkor Európa hosszú távon függő helyzetben marad. Kuthy szerint hiba lenne leírni az európai AI-fejlesztéseket azért, mert az Egyesült Államok és Kína előrébb jár.
Az AI-nak az első milliméterénél vagyunk
– mutatott rá. Ez a fejlődési pálya akár tízezer kilométer hosszú is lehet,ezért túl korai lenne kijelenteni, hogy Európának már nincs értelme beszállnia a technológiai versenybe.
Kuthy hazánkra visszatérve kijelentette, hogy "Magyarország igaz, hogy kis ország, ezzel semmi probléma nincs", ez viszont önmagában nem kell, hogy gátolja azt, hogy nagy dolgokat hozzunk létre..
Az a nagy feladata szerintem Magyarországnak, hogy tudunk-e itt tartani gondolattal rendelkező embereket, és hosszú ideig hagyni őket, hogy csináljanak valamit.
A vezérigazgató szerint a technológiai fejlődéshez bizalom és folytonosság kell. Ha egy projekt vagy egy szakmai közeg újra és újra megszakad, abból nehezen születik világszínvonalú termék.
Hozzátette: nem abból fog Magyarország jól élni, hogy magyar szakemberek külföldi cégek gyáraiban vagy fejlesztőközpontjaiban dolgoznak, hanem abból, ha az ország saját technológiát képes felmutatni a világnak.
Nemcsak az egyetemekre volt hatással a Horizont Európából való kizárás
A Horizont Európa programra áttérve Szabó Dániel, a beszélgetés moderátora felelevenítette, hogy a közbeszédben gyakran összemosódott a modellváltó egyetemek kizárása azzal, mintha általában a magyar szereplők nem vehetnének részt az uniós kutatási programban.
Kuthy szerint ennek valóban volt reputációs hatása. A külföldi partnereknél előfordult, hogy egy magyar vállalat neve láttán felmerült: nem okoz-e problémát Magyarország bevonása a konzorciumba. "Aki ezeket [a híreket] felületesen olvasgatta", annak könnyen az juthatott eszébe, hogy "ezzel csak problémám lesz" – mondta.
Ezt szerinte meg lehet érteni: ha egy konzorciumszervező úgy érzékeli, hogy egy adott országgal kapcsolatban bizonytalanság van, könnyen gondolhatja azt, hogy "van itt még 27 másik", ahonnan partnert kereshet.
Hernádi ezzel szemben arról számolt be, hogy az Atos Magyarországnak nem volt ilyen negatív tapasztalata. Magyar konzorciumvezetőként is sikerült komoly európai szereplőket bevonniuk egy többmillió eurós projektbe, bár ebben az Atos iránti bizalomnak is szerepe lehetett.
Címlapkép forrása: Portfolio
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