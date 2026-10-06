Hol vannak még lehetőségek a tőzsdéken? - Jön a Portfolio ingyenes befektetési klubja

2026. október 7-én a Hotel InterContinental Budapest ad otthont a Portfolio Befektetési Klubnak, ahol a szakma kiválóságai gyűlnek össze, hogy irányt mutassanak a gyorsan változó gazdasági környezetben. Ne habozzon, tekintse meg a részletes programot és az előadók listáját, és biztosítsa helyét a rendezvényen még ma!
Rendkívül izgalmas és kihívásokkal teli időszakot élünk a pénzügyi piacokon. Az állampapírok dominanciája és a mesterséges intelligenciához kapcsolódó technológiai részvények szárnyalása hosszú időre meghatározta a befektetői portfóliókat, ám a lapokat most újraosztják. A fokozódó geopolitikai feszültségek, az olajpiac kiszámíthatatlan turbulenciái és a hazai BUX index történelmi, többéves menetelése mind arra kényszerítik a piaci szereplőket, hogy feltegyék a kérdést:
merre tovább, mely eszközosztályokban rejtőzik még valódi növekedési potenciál?
A Portfolio Befektetési Klub szakmai partnerségben az MBH Befektetési Bank elismert szakértőivel ezekre a kérdésekre keresi a választ. A rendezvény során részletesen górcső alá vesszük a részvénypiacok, a devizák és a különféle alternatív eszközosztályok aktuális kilátásait. A résztvevők első kézből kaphatnak elemzéseket arról, hogy tartható-e a hazai tőzsde lendülete, és milyen kézzelfogható lehetőségeket tartogat az AI-őrületen túli világ.
Ez az exkluzív szakmai fórum kiváló lehetőséget biztosít a banki, biztosítási és alapkezelői szektor vezetőinek, privátbankároknak, vagyonkezelőknek, valamint a tudatos magánbefektetőknek arra, hogy frissítsék stratégiájukat és választ kapjanak a 2026-os év legfontosabb dilemmáira. Az előadások és kerekasztal-beszélgetések mellett a résztvevők értékes kapcsolatokat építhetnek a szakma döntéshozóival a rendezvényen.
Fókuszban a legforróbb befektetési témák
Az alábbiakban összegyűjtöttük azokat a legégetőbb kérdéseket és kulcsfontosságú területeket, amelyek meghatározzák majd a klubnap szakmai vitáit és előadásait:
- A geopolitikai feszültségek hatása a részvénypiacokra
- Olajpiaci turbulenciák és hatásuk a befektetésekre
- Meddig tarthat az AI lendülete?
- Részvények a tech szektoron túl – hol vannak az új lehetőségek?
- Mi van az állampapírokon túl?
- Csúcson a BUX – Folytatódhat a többéves menetelés?
- Forint vagy deviza? Az eurókonvergencia hatása a befektetésekre
- A hazai befektetők legnagyobb dilemmái 2026-ban
Akik elhozzák a legfrissebb piaci elemzéseket
A rendezvényen az MBH Befektetési Bank legelismertebb elemzői és piaci szakértői osztják meg exkluzív várakozásaikat és stratégiai javaslataikat a hallgatósággal. (A részletes előadói lista és a pontos programbeosztás a rendezvény hivatalos weboldalán érhető el.)
A regisztráció részleteivel kapcsolatban kérjük, látogasson el az esemény hivatalos weboldalára, ahol néhány egyszerű lépésben biztosíthatja helyét a konferenciára.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Gyanús körülmények között szabadulhatott el a gyilkos kór egy orosz laborban: a titkosszolgálat is érintett?
Az amerikai kormányzat az eset felderítésén dolgozik.
Bemondták az elemzők: ennyit érhetnek valójában a magyar részvények
Izgalmas elemzések érkeztek.
Eljött a fordulat: hatalmas hadjárat indult a kulcsfontosságú tengerszoros mellett - Most fordulhat vérfürdőbe a háború
Ha levegőből nem megy, akkor szárazföldön próbálkoznak.
Elszabadult a háború: megtámadták a Közel-Kelet legerősebb hatalmát
Több áldozat is van.
„A bizonytalanságnak ára van” – Hajdu Márton az európai kapcsolatok gazdasági jelentőségéről
A külügyi bizottság elnöke a kiszámíthatóság fontosságát hangsúlyozta a Portfolio konferenciáján.
Közeleg az orosz gáz búcsúja: nagy lehetőség nyílik Magyarország előtt, de egy valami nagyon hiányzik
Gyors megállapodások kellenek, mert lemaradtunk.
Megtört a jég: a főváros több részén is olcsóbbak lettek a lakások
Szeptemberben megállt a lakásárak emelkedése Magyarországon.
Magyarországnak nagyon fájhat az új energiaválság, a rezsicsökkentés extra terhet jelent
Európa nem fog kifogyni a gázból és a dízelből, de az új energiaválság már most komoly árat követel. Magyarország a nagy energiaimportőrök között különösen kitett... The post Magyarorsz
BUX 2026: van még felértékelődési potenciál a magyar részvénypiacon?
A BUX az idei évben már közel 40 százalékos pluszban is járt, de a magyar részvénypiac értékeltsége továbbra is diszkontot mutat régiós és feltörekvő piaci összevetésben. Mi hajthatja a
Jön a 120 ezres minimálnyugdíj - de te mennyi nyugdíjra számíthatsz valójában?
A kormány bejelentése szerint 2027. január 1-jétől 120 ezer forintra emelkedik a 2008 óta változatlan, 28 500 forintos minimálnyugdíj. Ennek kapcsán jó lenne tudni, hogy mennyi nyugdíjra szám
KATA 2027: többen választhatják, de emelkedhet a havi adó
A KATA 2022-es szigorítása után ismét jelentősen bővülhet azok köre, akik ezt az adózási formát választhatják. A tervek szerint a katások újra számlázhatnának cégeknek és szervezeteknek
Mit tanulhatunk a magyar társadalomtudósok legfrissebb empirikus kutatásaiból? - Hazai Horizont - 2026 nyara
Írásunk a '26 nyarán megjelent tíz legérdekesebb empirikus társadalomtudományi kutatás eredményeit mutatja be és a nyáron publikált munkák tartalmi fókuszait tekinti át. A gimnáziumok telj
Adóellenőrzés utáni áfakorrekció: az EU Törvényszéke megerősítette a magyar korlátokat
Az Európai Unió Törvényszéke a T-198/25. számú G Kft. ügyben 2026. június 3-án olyan ítéletet hozott, amely érdemben megerősíti az adóellenőrzéssel lezárt időszakok utólagos korrekció
Nem a választó lett ostobább - a rendszer változott meg
A demokráciában elvileg minden szavazat ugyanannyit ér. A politikai befolyás azonban soha nem oszlott el egyenlően: akinek több pénze, szervezete vagy médiája van, az könnyebben... The post Nem a
McCormick & Company, Incorporated - elemzés
Az októberi Top 10 tizenegyedik helyezettje, megnézem, mit tud.CégismertetőA McCormick & Company (MKC) 1889-ben alakult, székhelye az amerikai Maryland állambeli Hunt Valley-ben található, és
Odaveszhet az állampapírok teljes adómentessége?
Mi lesz most?
Vége a hegymenetnek? Új trendben az OTP és a Mol
Rég látott pusztítás a magyar tőzsdén.
Mi mozgatja most a részvénypiacokat és mi lesz az OTP-vel?
Óvatosabb a hangulat.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!