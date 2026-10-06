Kívánságlista az új kormány asztalán: itt vannak a magyar biztosítási szakma célkitűzései

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

A biztosítókat terhelő pótadót újra kell gondolni, a minősített fogyasztóbarát otthonbiztosításokat (MFO) át kell alakítani, a KATA-t ki kell terjeszteni, az szja-jóváírás szabályait pedig aktualizálni kell. A lakásbiztosítási fedezeti rést (protection gap) el kell kerülni, az AI generálta változásokra fel kell készülni, a kiszolgálás személyességét viszont meg kell őrizni. E - részben az új kormány felé megfogalmazott - célkitűzések köré csoportosult az előadók mondanivalója a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége (FBAMSZ) XXII. Biztosításszakmai Konferenciájának keddi délelőtti programján.

MNB: a pótadó sok torzítást visz a biztosítási piacra, átdolgozza az MFO-t a felügyelet

Magyarországon egy főre 1,5 biztosítási szerződés jut, hiszen 15,5 millió szerződést kezelnek a biztosítók – kezdte előadását Nagy Koppány, a Magyar Nemzeti Bank igazgatója. Az első félévben 1083 milliárd forintos díjbevételt ért el a szektor, év végén pedig 2300 milliárd forint körül zárhat. A biztosítók 4733 milliárd forintnyi befektetést kezelnek – ennek fele hazai állampapír, 80%-a hazai eszköz –, amellyel a gazdaság finanszírozásáról szóló kérdésekben a szektor már nem megkerülhető a szabályozókkal zajló tárgyalásokon. Az 1000 milliárd forint körüli szavatolótőke és a 200% feletti tőkefeltöltöttség mellett a szektor tőkearányos eredménye idén elérheti a 10-15%-os sávot, ami az MNB szerint már egészségesnek tekinthető. A hozamkörnyezet 5% felé közelít, a korábbi ultraalacsony hozamkörnyezetet várhatóan sikerül elkerülni. A felügyelet jövőkép-elemzése alapján a legtöbb szempontból

pozitív irányba tart a magyar biztosítási szektor, ugyanakkor a nemzetközi felzárkózásban nem haladtunk sokat előre.

A biztosítási szerződések száma sokáig csökkent, az utóbbi időben pedig stagnál. A GDP-arányos penetráció idén enyhe javulást mutat (2,5% a tavalyi 2,3% után), de megfelel a 10 évvel ezelőtti szintnek, és kissé elmarad a 2,6%-os régiós átlagtól.

Nagy Koppány Biztosítás- és pénztárfelügyeleti igazgatóság, Magyar Nemzeti Bank, igazgató Nagy Koppány 2013 novembere óta igazgatója a Magyar Nemzeti Bank Biztosítás és pénztárfelügyeleti igazgatóságának. Ebben az időszakban több jelentős hatású lépés történt, többek között a etikus biztos … Tovább

A piaci verseny élénkült (csökkentek a koncentrációs mutatók), az innovatív értékesítési csatornák aránya emelkedett, és a tőkeszint is erősödött az elmúlt évtizedben. A háztartások pénzügyi vagyonának jelenleg 6%-a van hosszú távú megtakarításban.

A pótadó azonban továbbra is számos torzítást okoz a szektorban, ezért érdemes átgondolni.

Az életbiztosítások esetében az Etikus 2.0 szabálycsomag egy átlagos unit-linked termék hozampotenciáját 1,4 százalékponttal, súlyozott átlagban 5,8% fölé növelte. Az elmúlt 12 évben pedig megduplázódott (12,2 évre emelkedett) a szerződések várható megmaradási ideje, ami jól tükrözi az életbiztosítási értékesítési piac tisztulását. Dinamikusan nő a rendszeres díjas életbiztosítások értékesítési volumene is (ebben az alkuszok aránya ma még szerénynek mondható): a 2020-ig beállt 50 milliárd forint körüli szintről az idei évre már 100 milliárd forint környékére emelkedhet.

Az alkuszok munkájában jóval nagyobb súlyt képviselő nem-életbiztosítások esetében a piaci verseny lefelé szorította a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítások átlagdíját, amely jelenleg évi 55 ezer forint körül alakul. További jelentős árcsökkenésnek már nem nagyon van tere, a kombinált mutató 100% felett van, ami felügyeleti odafigyelést igényel (a pénzügyi eredményeknek köszönhetően még pozitív a megtérülés). A lakásbiztosítások ár-érték aránya 10% fölötti mértékben javult az elmúlt években, amiben jelentős szerepe van a márciusi lakásbiztosítási kampányoknak, amelyek jelentősen növelték az egy forintnyi díjra jutó biztosítási összeget. A piaci jelzéseket meghallgatva

a minősített fogyasztóbarát otthonbiztosítások átdolgozásán dolgozik jelenleg az MNB,

hogy ezek nagyobb teret nyerhessenek. Egy átlagos lakásbiztosítás éves díja jelenleg 64 ezer forint, és a károk jobban nőttek, mint a díjak, vagyis javult a biztosítások ügyfélértéke. A kgfb és a casco háromnegyedét az alkuszok adják el, a lakásbiztosításban viszont Nagy Koppány szerint náluk még van tér a súlyuk övelésére.

MABISZ: aktualizálni kell az szja-jóváírás szabályait, el kell kerülni a fedezeti rést

A trendek jók, de vannak fejlődési lehetőséget rejtő szegmensek és kihívások a biztosítási piacon – kezdte előadását Holló Bence, a Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ) elnöke. Szerinte a piacot ma erős verseny jellemzi, sok területen más szektorok képviselőivel is versenyeznek a szereplők, és magas a biztosítókkal szembeni társadalmi bizalom. Ugyanakkor a szektort kettősség jellemzi a lefedettség területén, az ügyfélkapcsolatokban pedig kihívást jelent az alacsony frekvenciájú interakció és a közvetlen ügyfélkapcsolat korlátossága.

A MABISZ stratégiai célkitűzése jelenleg: 1. a fedezeti rés (protection gap) kialakulásának megakadályozása a lakásbiztosítási piacon, 2. a kockázati életbiztosítások relevanciájának növelése, 3. a magánegészségbiztosítási piac fejlesztése, 4. a szektort terhelő különadók kivezetése, 5. a szabályozói környezet egyszerűsítése, valamint a digitalizáció és az innováció ösztönzése.

Holló Bence elnök-vezérigazgató, NN Biztosító, elnök, Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ) Holló Bence az NN Biztosító elnök-vezérigazgatója, 2025 márciusa óta a Magyar Biztosítók Szövetségének elnöke. A Corvinus Egyetem pénzügyi szakán diplomázott szakember 2008-tól a Cofidis Magyarországi … Tovább

2026 első felében enyhe növekedés jellemezte a biztosítási piacot, reálértéken azonban így is a 2008–2009 közötti szinten tartózkodik. Az életbiztosítások korrigált díjbevétele és a nem-életbiztosítások díjbevétele egyaránt 5% feletti mértékben nőtt az első félévben, így a piac 5,3%-kal bővült a MABISZ saját adatai szerint. A kgfb-piacon a díjbevétel-növekedés megszűnt – annak ellenére, hogy a szerződésszám tovább nő –, amiben a fokozódó versenynek jelentős szerepe van. A casco-piacon az utóbbi években trendszerűen csökkent a casco-biztosítással rendelkező gépjárművek száma, idén viszont megugrott, aminek az okát még elemezni kell; elképzelhető, hogy csak statisztikai oka van.

A lakásbiztosítási kampány kapcsán Holló Bence elmondta: a kampány egyre kevesebb ügyfelet mozgat meg, és sok biztosító szembesült azzal, hogy a tranzakciók száma a kampány hónapjára koncentrálódott, ami a közvetítőknek is kihívás. A penetrációban és a piaci részesedésekben viszont nem hozott jelentős változást a lakáskampány. A felmondott szerződések 37%-a három évnél fiatalabb, ami arra utal, hogy van egy díjvadász réteg. A MABISZ fontos célja a fedezeti rés (protection gap) kialakulásának elkerülése. Holló Bence arról is említést tett, hogy a megtakarítások esetében stagnál a biztosítók részaránya. Hosszú időn át tartó csökkenés után 2024-et követően 2025-ben is stagnált a biztosításközvetítők száma Magyarországon, köszönhetően a többes ügynöki növekedésnek.

A MABISZ megkezdte a kapcsolatok kiépítését vezetői és operatív szinten az új kormányzattal, és szeretné továbbvinni stratégiai céljai megvalósítását.

A MABISZ

támogatja például a KATA kiterjesztését és egyszerűsítését,

szorgalmazza az szja-adójóváírás szabályainak aktualizálását a nyugdíjcélú megtakarítások esetében.

Folyamatos párbeszédet folytat az MNB-vel a minősített fogyasztóbarát otthonbiztosítások (MFO) átalakításáról,

a digitalizációban pedig aktív egyeztetéseket folytat a kormányzattal és az MNB-vel az adminisztráció csökkentése, valamint az alkuszi és ügyfélélmény növelése érdekében.

Az AI Holló Bence szerint iparágformáló változásokat hoz a szektorba, és várhatóan jelentős hatással lesz a közvetítőkre. A szektor imidzsének alakításában az AI óriási szerepet fog játszani, átértékelve a személyes kapcsolatokat, az információszerzést és a tanácsadást is; minderre a piac szereplőinek nagyon komolyan készülniük kell.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 10. 01. Asztalra csapott a nyugdíjszakma: teljesen újra kell gondolni a kedvelt megtakarítások piacát

Felértékelődnek a személyes kapcsolatok

A konferencia kezdetén Molnár László, a FBAMSZ alelnöke arról beszélt, hogy 66 tagjuk van, és 4,4 millió biztosítási szerződést kezelnek. Nemcsak a nagy piaci szereplőket képviselik: tagjaik 40%-a 100 millió forint alatti árbevétellel rendelkezik. A szakmai érdekképviselet mellett tudásmegosztást végeznek, és a szakmai szervezetekkel kötött megállapodásokat juttatják érvényre. A másik nagy alkuszszervezet, a MABIASZ tagjaival a piacon versenytársak, szakmai és szabályozási kérdésekben azonban stratégiai partnerként lépnek fel. A technológiai fejlődés mellett nagy hangsúlyt fektetnek a személyesség megtartására és javítására (a konferencia alapgondolata: „Középpontban az ember”), az ügyfélkiszolgálás minőségét e kettővel egyszerre igyekeznek javítani.

Molnár László alelnök, FBAMSz, ügyvezető, társalapító, Monday Insurance Brokers Kft. 1978-ban született Párizsban. Diplomáit a Budapesti Gazdasági Főiskola francia tagozatán és a Corvinus Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok külügyi főszakirányán szerezte. 2004-ben kezdett el dolgozni az Eu … Tovább

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images