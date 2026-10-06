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Komoly kedvezményeket ígért az Orbán-kormány a CATL debreceni beruházásához
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Komoly kedvezményeket ígért az Orbán-kormány a CATL debreceni beruházásához

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Nyilvánosságra hozta az előző kormány és a kínai CATL akkumulátorgyártó között 2022 augusztusában aláírt beruházási szándéknyilatkozat részleteit Tárkányi Zsolt, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium parlamenti államtitkára. A közzétett iratok szerint az Orbán-kormány széles körű pénzügyi, adózási és adminisztratív támogatási keretet vázolt fel a debreceni akkumulátorgyárhoz, ugyanakkor fontos körülmény, hogy a dokumentum szándéknyilatkozat, vagyis önmagában nem jogilag kötelező erejű megállapodás.

A szándéknyilatkozat a CATL beruházási projektjét nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűként, a dokumentum szóhasználatával VIP státusz alatt kezeli (VIP Status). A dokumentumban szerepel a VIP cash grant, vagyis a nagy volumenű beruházásokhoz kapcsolódó, egyedileg odaítélhető vissza nem térítendő készpénztámogatás lehetősége is, amely bizonyos értékhatár felett uniós jóváhagyáshoz kötött.

A szöveg legfeljebb 13 évig igénybe vehető, 80 százalékos társaságiadó-kedvezményt említ.

Ez nem általános adócsökkentés, hanem a társaságiadó-fizetési kötelezettség csökkentése fejlesztési adókedvezményként (Development tax credit). A szándéknyilatkozat további kedvezményeket is rögzít:

  • innovációs projektekhez legfeljebb a költségek 25 százalékáig járó vissza nem térítendő készpénztámogatást (Innovation VIP cash grant),
  • bizonyos innovációs költségek adóalap-csökkentési lehetőségét,
  • energiahatékonysági beruházások után legfeljebb 15 millió eurós társaságiadó-kedvezményt,
  • valamint a képzési költségek legfeljebb 50 százalékának támogatását, 2 millió eurós felső határral.

A dokumentum kiemelt adminisztratív támogatást ígér a beruházáshoz kapcsolódó külföldi munkavállalók ügyintézésében. A szándéknyilatkozat szerint a kormány biztosítaná, hogy a konzulátusok, az illetékes magyar bevándorlási hatóságok és a munkaügyi hatóságok képviselői kiemelt prioritással kezeljék a CATL, az akkumulátorgyár és beszállítói beruházáson dolgozó alkalmazottainak vízum- és munkavállalási engedélykérelmeit.

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A dokumentum azt is tartalmazza, hogy a magyar kormány az alkalmazandó jog keretei között

engedélyezné és elősegítené a kínai jüan, vagyis az RMB használatát a beruházás megvalósításához, az import-export ügyekhez, a beszállítói megállapodásokhoz és a foglalkoztatási ügyekhez kapcsolódóan.

Emellett a szöveg szerint az előző kormány keresi annak lehetőségét, hogyan teheti a szabályozási környezetet alkalmasabbá az innovatív elektromosjármű-akkumulátoripari befektetők számára, és erről egyeztetne a CATL-lel.

A dokumentumban szerepel az is, hogy a magyar kormány a magyar és uniós állami támogatási szabályok keretei között törekedne a CATL leányvállalatainak lehető legnagyobb mértékű támogatására. A szándéknyilatkozat emellett az IPCEI-programokhoz (Important Projects of Common European Interest) való esetleges kapcsolódást is említi, vagyis azt, hogy a kormány vizsgálná, miként részesülhetne a beruházás meglévő vagy jövőbeli európai támogatási konstrukciókból.

Tárkányi kérdésként vetette fel, hogy a debreceni városvezetés tudott-e arról a szerinte az önkormányzatra is komoly terheket rovó szándéknyilatkozatról, amelyet a kormány a CATL-lel kötött. A dokumentum említ egy irányító bizottságot (steering committee), amelyben a kormányzati szereplők, a HIPA és Debrecen önkormányzatának képviselői is részt vennének. Ez arra utal, hogy a város bevonását a dokumentum előirányozta, de önmagában nem bizonyítja, hogy a városvezetés a teljes szándéknyilatkozat minden részletét ismerte.

Tárkányi azt is írja, hogy „2027-ig tervezik maximális kapacitásra felfuttatni a projektet”. Ez az állítás a közzétett dokumentumrészletekből nem ellenőrizhető teljes biztonsággal, mert a beruházási ütemezésnél a releváns rész ki van takarva. A dokumentumban látható a 7,3 milliárd eurós tervezett beruházási érték és az évi 100 GWh kapacitás, de a határidő a feltöltött részletek alapján nem olvasható ki.

Ugyanez igaz arra az állításra is, hogy a kormány által vállalt összes támogatási összeg jóval meghaladta volna a korábban emlegetett 320 milliárd forintot. A közzétett táblázatokban több kulcsszám ki van takarva, ezért a feltöltött dokumentumrészletek alapján önmagában nem állapítható meg a teljes támogatási csomag végleges vagy potenciális nagysága.

A legfontosabb jogi korlátot maga a dokumentum rögzíti: a szándéknyilatkozat nem minősül jogilag kötelező erejű megállapodásnak, és a konkrét tranzakciók, támogatások vagy kedvezmények külön megállapodásoktól, magyar és uniós jóváhagyásoktól, valamint állami támogatási szabályoktól függhetnek. Ez azonban nem változtat azon, hogy a közzétett iratok alapján

az előző kormány a CATL debreceni beruházásához széles körű pénzügyi, adózási, infrastrukturális és adminisztratív támogatási keretet vázolt fel.

Címlapkép forrása: Akos Stiller/Bloomberg via Getty Images

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