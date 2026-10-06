24°C kissé felhős
Budapest
  • Megjelenítés
Közel 3 százalékos pluszban az OTP
Üzlet

Közel 3 százalékos pluszban az OTP

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Európa-szerte emelkednek a tőzsdék, a magyar piac sem kivétel, a blue chipek közül az OTP vezeti az emelkedést.
Portfolio Investment Day 2026
Október 21-én jön a Portfolio Investment Day 2026, ahol a piac vezető szakértőivel keressük a választ a befektetőket leginkább foglalkoztató kérdésekre. Meddig tarthat az AI-rali, kik lehetnek a következő évek nyertesei, mire számíthatunk a részvény-, kötvény-, nyersanyag- és kriptopiacokon, és hogyan érdemes portfóliót építeni egy gyorsan változó világban? Jelentkezz most, és szerezz első kézből befektetési ötleteket!
Információ és jelentkezés

A kereskedési nap felénél a BUX-index 1,4 százalékos pluszban van. A BUX-index jelenleg a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk, viszont a 20 és az 50 napos mozgóátlaga alá került az index, ami rövid- és középtávon eső trendre utal.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A hazai blue chipek árfolyama ma többségében emelkedik,

az OTP árfolyama 2,7 százalékos pluszban áll,

a Richter árfolyama 0,7 százalékot emelkedett, a Mol árfolyama 0,4 százalékkal került feljebb. Csak a Magyar Telekom esik, a papírok árfolyama 0,2 százalékos mínuszban áll a legutolsó záróárfolyamához képest.

Még több Üzlet

Komoly kedvezményeket ígért az Orbán-kormány a CATL debreceni beruházásához

Emelkednek az európai tőzsdék - Mi mozgatja ma a piacokat?

Eladósorba kerülhet a Barbie gyártója: óriási nyomás alatt a vezetőség

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

Jó a hangulat a magyar midcap részvényeknél, a Rába és az Opus vezeti a sort 4,1 illetve 2,5 százalékos emelkedéssel, a lista végén a Duna House áll 2,9 százalékos emelkedéssel.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban van, eddig 13,15 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepel még a Mol, a Richter, a Magyar Telekom és az Opus részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
Kapcsolódó cikkünk

Bemondták az elemzők: ennyit érhetnek valójában a magyar részvények

Bemondták az elemzők: ennyit érhetnek valójában a magyar részvények

Vége a hegymenetnek? Új trendben az OTP és a Mol

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Back to Europe 2026

Back to Europe 2026

2026. október 6.

Befektetési klub 2026

2026. október 7.

Budapest Economic Forum 2026

2026. október 7.

Energy Investment Forum 2026

2026. október 8.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Itt lehetnek a következő nagy befektetési sztorik – A piac még nem árazott be mindent!
Tisza-kormány: Költségvetés, BKK-átalakítás és Szijjártó-meghallgatás mozgatta a napot
Hol vannak még lehetőségek a tőzsdéken? - Jön a Portfolio ingyenes befektetési klubja
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility