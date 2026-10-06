Közel 3 százalékos pluszban az OTP

Európa-szerte emelkednek a tőzsdék, a magyar piac sem kivétel, a blue chipek közül az OTP vezeti az emelkedést.

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A kereskedési nap felénél a BUX-index 1,4 százalékos pluszban van. A BUX-index jelenleg a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk, viszont a 20 és az 50 napos mozgóátlaga alá került az index, ami rövid- és középtávon eső trendre utal.

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A hazai blue chipek árfolyama ma többségében emelkedik,

az OTP árfolyama 2,7 százalékos pluszban áll,

a Richter árfolyama 0,7 százalékot emelkedett, a Mol árfolyama 0,4 százalékkal került feljebb. Csak a Magyar Telekom esik, a papírok árfolyama 0,2 százalékos mínuszban áll a legutolsó záróárfolyamához képest.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

Jó a hangulat a magyar midcap részvényeknél, a Rába és az Opus vezeti a sort 4,1 illetve 2,5 százalékos emelkedéssel, a lista végén a Duna House áll 2,9 százalékos emelkedéssel.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban van, eddig 13,15 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepel még a Mol, a Richter, a Magyar Telekom és az Opus részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio