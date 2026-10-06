Megtörtént a gigaüzlet, nagy változások jönnek Hollywoodban

Az ügylet révén egy fedél alá kerültek a Mission: Impossible, a Harry Potter és a DC Studios filmjei, valamint olyan televíziós adók és streamingplatformok, mint a CBS, a CNN, a Paramount+ és az HBO Max. Az új vállalat részvényei a Nasdaq helyett a New York-i Értéktőzsdére kerültek át, ahol az "SKYD" ticker alatt kereskednek velük.
Az összeolvadás előtti utolsó jogi akadályokat az amerikai tagállamok koalíciójával és a hollywoodi forgatókönyvíró-szakszervezettel kötött megállapodások hárították el. Az üzlet olyan időszakban jött létre, amikor a kábeltévé-előfizetések csökkenése, a streamingverseny magas költségei és a szakszervezeti nyomás egyaránt sújtja az iparágat.
Ellison – az Oracle társalapítójának, Larry Ellisonnak a fia – 2010-ben alapította a Skydance-t, amely mindössze 16 év alatt jutott el a független stúdiótól a hollywoodi hatalmi játszmák középpontjáig. A cég a Top Gun: Maverick producereként és társfinanszírozójaként szerzett nevet magának, majd a tavalyi Paramount-fúziót követően a Warner Bros.-ra vetett szemet, ahol a Netflixszel és a Comcasttel is licitháborúba keveredett.
Az operatív irányítást és az integrációt a társvezérigazgatónak kinevezett Ynon Kreiz, a Mattel korábbi vezetője végzi, míg Ellison a kreatív irányvonalat és az átfogó stratégiát felügyeli.
Az egyesült vállalat körülbelül 80 milliárd dolláros adósságállományt hordoz, ami komoly nyomást helyez a vezetésre.
A tervezett 6 milliárd dolláros költségmegtakarítás nagy részét a Paramount közlése szerint nem létszámleépítésből, hanem a streaming-technológiák és a felhőszolgáltatások összevonásából kívánják elérni, az elemzők szerint ugyanakkor a leépítések elkerülhetetlenek lesznek. A MoffettNathanson elemzői 2028-ra 16 milliárd dolláros EBITDA-t és 67 milliárd dolláros árbevételt, 2030-ra pedig 19 milliárdos EBITDA-t, valamint 70 milliárd dolláros árbevételt prognosztizálnak.
A Skydance tervei szerint az HBO Max és a Paramount+ egyetlen streamingszolgáltatásba olvad össze, emellett a tranzakció lezárását követő első két évben évente legalább 30, majd az azt követő három évben évi 32 nagyjátékfilmet kívánnak bemutatni.
Forrás: Reuters
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