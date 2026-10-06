Mindent elsöprő rohamra készül az amerikai chipóriás, már most megkezdte a felkészülést

Az AMD 2027-ben jelentősen bővíti chipgyártási kapacitásait, hogy kielégítse a mesterséges intelligencia iránti robbanásszerűen növekvő keresletet – jelentette be Lisa Su, a vállalat vezérigazgatója tajvani látogatásán.

Lisa Su a tajpeji sajtótájékoztatón kifejtette, hogy a vállalat már 2026-ban is növelte kínálatát,

2027-ben pedig a korábbinál lényegesen nagyobb volumenű szállításokat tervez.

Tajvani látogatásának egyik fő célja az volt, hogy felkészítse az AMD ellátási láncát a központi egységek (CPU) és a grafikus processzorok (GPU) gyártásának felfuttatására. A cégvezető a Foxconn vezetőivel már egyeztetett, és a TSMC-vel is tárgyalóasztalhoz ül.

Az AMD emellett a memóriachip-gyártókkal is szorosan együttműködik a megfelelő alapanyag- és alkatrész-ellátás biztosítása érdekében – tette hozzá a cégvezető, aki Tajpejből a Samsungnak és az SK Hynixnek otthont adó Dél-Koreába utazott tovább.

Az elkövetkező években rendkívül magas keresletre számítunk, ezért több fejlett kapacitásra van szükségünk

– fogalmazott, hozzátéve, hogy az AMD immár három-öt éves időtávban gondolkodik.

Su a mesterséges intelligencia biztonsági kérdéseit is érintette. Véleménye szerint a technológia óriási hasznára lehet a világnak, de a vállalatoknak tudatosan kell kezelniük a kockázatokat, és szorosan együtt kell működniük a biztonsági garanciák megteremtésében. A cégvezető kiemelte a vezető technológiai vállalatok közötti egyeztetések fontosságát, különösen a szuperintelligencia fejlődésével összefüggésben. A Donald Trump amerikai elnök által a közelmúltban összehívott AI-csúcstalálkozón a részt vevő cégek megállapodtak abban, hogy független auditorokat vonnak be annak ellenőrzésére, hogy rendszereik valóban a fejlesztők szándékai szerint működnek-e.

Az Nvidia legfőbb kihívójaként számon tartott AMD piaci értéke a mesterséges intelligencia körüli boomnak köszönhetően a közelmúltban átlépte az ezermilliárd dolláros lélektani határt.

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Forrás: Reuters

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