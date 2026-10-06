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Nagyon mást csinál a BMW, mint német versenytársai
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Nagyon mást csinál a BMW, mint német versenytársai

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Miközben a Volkswagen és a Mercedes csökkenti németországi kapacitásait, a BMW a hazai gyártás jövőjére fogad, egy München központjában álló, százéves gyárra építve stratégiáját. A bajor autógyártó mintegy kétmilliárd eurót fektetett németországi üzemeibe, és a legújabb, teljesen elektromos modelljeit is itt gyártja, bár a gazdasági kihívások hosszú távon veszélyeztethetik ezt - írja a Financial Times.

A BMW müncheni főüzemében, a vállalat központjával szemben hatezer munkás gyártja az ikonikus 3-as sorozat nyolcadik generációját, amelynek összeszerelése augusztusban indult el. A gyárat az elmúlt öt évben teljesen átépítették, így a termelés már három emeleten zajlik, és önvezető robotok szállítják az alkatrészeket közvetlenül a szerelősorhoz. A cég összesen mintegy kétmilliárd eurót fordított a müncheni és dingolfingi 3-as sorozat gyártósoraira, valamint egy új akkumulátorgyárra.

A BMW németországi teljesítménye figyelemre méltó a versenytársakéhoz képest.

Miközben a német autógyártás 2025-ben 10 százalékkal esett vissza a járvány előtti szinthez képest, a BMW 6 százalékos növekedést ért el.

Tavaly minden negyedik Németországban gyártott személyautó BMW volt, ami összesen 1,07 millió darabot jelentett. A UBS európai autóipari kutatási vezetője, Patrick Hummel szerint a BMW az elmúlt években piaci részesedést növelt, és következetesen jobb kapacitáskihasználtságot ért el, mint a Mercedes vagy a Volkswagen.

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A cég stratégiájának része, hogy a Kínában és az Egyesült Államokban értékesített járművek nagyobb hányadát helyben gyártják, így a németországi üzemeket kevésbé érinti az ázsiai értékesítések visszaesése és az amerikai védővámok. A BMW emellett korábban fordult az elektromos autók felé, mint német riválisai, hiszen az első i3 már 2013-ban megjelent. A modell üzletileg ugyan nem vált sikertermékké, de fontos tanulságokkal szolgált. Az új "Neue Klasse" platformra épülő, teljesen elektromos iX3 SUV – amelyet a debreceni gyárban termelnek majd – a tavalyi bevezetése óta több mint százezer megrendelést gyűjtött. A debreceni üzemben a múlt hónapban éjszakai műszakot is bevezettek, így három műszakban, a nap 24 órájában folyik a termelés.

A németországi gyártás gazdaságossága azonban továbbra is kihívást jelent. Az egy órára jutó munkaerőköltség Németországban nagyjából háromszorosa a magyarországinak, bár Wittmann szerint az összesített termelési költségek közötti különbség jóval kisebb. Egy elektromos autó anyagköltsége 20-25 ezer euró, míg a munkaerőköltség 1500-2000 euró között mozog. A német üzemek emellett profitálnak a kulcsfontosságú beszállítók közelségéből is, ami alacsonyan tartja a logisztikai ráfordításokat. A müncheni gyár modernizálása és az új platform bevezetése 10 százalékkal csökkentette az egy járműre jutó termelési költséget, a just-in-time beszállított alkatrészek aránya pedig 45-ről 68 százalékra nőtt.

A BMW-n belül ugyanakkor aggodalmak is megfogalmazódnak. Egy felügyelőbizottsági tag a kínai versenytársak fejlettebb technológiája és alacsonyabb költségszintje miatt "nagyon-nagyon aggódik", és nem tartja kizártnak, hogy a jövőben további létszámleépítésre lehet szükség. Wittmann maga is elismerte, hogy a német üzemek versenyképessége középtávon romolhat, ha a beszállítói hálózat még inkább Kelet-Európa felé tolódik. "Ezért fontos, hogy a munkaerőköltségek, az energiaköltségek és az egész németországi működési környezet optimalizálása folytatódjon" – hangsúlyozta a szakember.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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