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Nem telepítettek egy kritikus biztonsági frissítést az FBI-nál, nagy baj lett belőle
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Nem telepítettek egy kritikus biztonsági frissítést az FBI-nál, nagy baj lett belőle

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Az FBI felbontotta a szerződést az Accenture egyik alvállalkozójával, aki egy kritikus biztonsági frissítés telepítésének elmulasztásával lehetővé tette, hogy a ShinyHunters hackercsoport több ezer FBI-alkalmazott érzékeny személyes adataihoz férjen hozzá – derült ki a Reuters értesüléseiből.

Az FBI kiberbiztonsági vezetője, Brett Leatherman megerősítette, hogy az incidens egy külső szolgáltató által kezelt platform biztonsági hibájából eredt, mivel

az alvállalkozó nem telepítette a rendszer védelmére kiadott javítócsomagot.

Az érintett alvállalkozót eltávolították a projektből, az FBI pedig megtette a szükséges lépéseket a további kockázatok mérséklésére.

A Reuters értesülései szerint az érintett platform az Oracle PeopleSoft HR-rendszere volt, amelynek sebezhetőségét a ShinyHunters csoport az FBI karrieroldalának feltörésére használt ki. Az alvállalkozó mögött álló Accenture közleményében mindössze annyit közölt, hogy "büszke az FBI küldetésének támogatására", a konkrét mulasztást firtató kérdésekre azonban nem válaszolt.

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A támadás előzménye, hogy júniusban a Google figyelmeztetést adott ki a ShinyHuntershez köthető, PeopleSoft-felhasználókat célzó zsarolóvírus-kampányról. Ugyanazon a napon az Oracle is biztonsági riasztást tett közzé, és mindkét vállalat a kritikus javítások azonnali telepítését sürgette. Az egyelőre nem tisztázott, hogy az FBI rendszeréért felelős szakemberek mikor és hogyan követték ezeket az ajánlásokat.

Az adatszivárgás komoly aggodalmat váltott ki az FBI-on belül és a szélesebb hírszerzési közösségben egyaránt. A kiszivárgott adatok között az érintett alkalmazottak kémelhárítási beosztásának részletes leírása, hírszerzési tisztviselők lakcíme, valamint egészségügyi és pszichiátriai dokumentumai is szerepelnek. Az FBI korábbi vezetői az esetet a szervezet műveleti biztonságát ért súlyos csapásként értékelték.

A nyomozásban áttörést jelent, hogy a ShinyHunters egyik fő gyanúsítottját Jordániában őrizetbe vették. A források szerint a gyanúsított együttműködik a hatóságokkal, ami segíthet az FBI-nak a károk tényleges mértékének felmérésében.

Forrás: Reuters

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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