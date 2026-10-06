Nem tudnak majd elrejtőzni a csapatok: mesterséges intelligenciás műholdakkal hódítja meg az űrt a Rheinmetall

A cég azzal indokolta portfóliójának bővítését kedden,
hogy célja a modern harcmező minden szintjének lefedése termékeivel.
A gyártó a Rheinmetall Iceye Space Solutions közös vállalat, amelyben a Rheinmetall 60 százalékos részesedéssel rendelkezik. A projekt másik résztvevője a finn Iceye.
A műholdak által alkalmazott "Synthetic Aperture Radar" technológia éjszaka és rossz időjárási körülmények között is pontos felvételeket szolgáltat az ellenséges csapatok mozgásáról és állásairól. Az alkalmazott távérzékelési technológia mikrohullámú impulzusok segítségével készít nagy felbontású, kétdimenziós felvételeket a Föld felszínéről. A releváns információk kiszűrésére és feldolgozására mesterséges intelligenciát alkalmaznak .
Évente nagyjából 50 műholdat terveznek előállítani, az elsőt 2027 elején állítanák a SpaceX vállalat hordozórakétájával Föld-körüli pályára. A SAR-műholdak 3,3 méter hosszúak és 0,8 méter szélesek, tömegük 220 kilogramm, antennájuk felülete pedig nagyjából 2,6 négyzetméter.
A cég műholdas üzletága keretében olyan radarfelvételeket értékesítenek, amelyek célja, hogy segítsék a NATO-hadseregeket a helyzet felmérésében. A Rheinmetall leányvállalata olyan többéves, körülbelül 1,7 milliárd euró értékű szerződést kötött a német hadsereggel (Bundeswehr), amelyet a későbbiekben ki is terjeszthetnek a felek. A német hadsereg már most is kap felvételeket olyan műholdaktól, amelyeket az Iceye még a Rheinmetall közreműködése nélkül épített meg és juttatott pályára.
A Rheinmetall versenytársaihoz tartozik a brémai OHB vállalat, amely a SAR-Lupe és a SARah programok keretében a német hadseregnek nyolc műholdat adott el, amelyek közül hét még Föld-körüli pályán van.
Az OHB egyik szóvivője szerint a SAR-felvételek jelentős hozzáadott értéket jelentenek egy hadsereg számára.
A radartechnológia éjjel-nappal egyaránt működőképes, így nagyrészt független a külső hatásoktól
- mondta.
A hagyományos felderítés keretében készült felvételeket kiegészítve teljessé teszi a helyzetképet. A SAR-felvételek értelmezéséhez azonban már képzett szemre van szükség. Az elektrooptikai felvételekből viszont a képzetlen személyzet is gyorsan levonhat olyan következtetéseket, amelyek a hadviselés során fontosak - közölte.
A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio
Félelem és óvatosság: Kiderült, mit gondolnak a magyarok az euróról
A többség sikeres bevezetést vár, csak az időpontokban van eltérés.
Az uniós pénzeken túl is van eszköz a hazai beruházások támogatására
A legdrágább hiba, ha későn kezdenek tervezni a cégek.
"Harminc év alatt sem tanultuk meg, hogyan kell technológiát csinálni"
Magyarország nagy kihívása, hogy itt tartsunk gondolattal rendelkező embereket, hangzott el a Portfolio konferenciáján.
Súlyos fenyegetést küldött az atomhatalom: ha ez megtörténik, azonnal megtorlás jön
A diktatúra reagált a robbanásra.
Megindult a felkészülés a legrosszabbra: 1 millió ember evakuálását tervezik a NATO keleti szárnyán
Megállapodást kötött Lengyelország és Litvánia.
Debrecen szerint nem kapott egyedi helyi adókedvezményt a CATL
A városvezetés szerint a szándéknyilatkozatban szereplő lehetőségből nem lett önkormányzati döntés.
Adóellenőrzés utáni áfakorrekció: az EU Törvényszéke megerősítette a magyar korlátokat
Az Európai Unió Törvényszéke a T-198/25. számú G Kft. ügyben 2026. június 3-án olyan ítéletet hozott, amely érdemben megerősíti az adóellenőrzéssel lezárt időszakok utólagos korrekció
Generációk a munkahelyen- Különbségekből versenyelőny?
A munkahelyen fiatalabb és idősebb kollégák: nap mint nap több generáció között keressük a közös hangot. Sokan jól ismerhetitek azt a helyzetet, amikor ugyanarról beszéltek, mégis egészen
Főállás mellett a maratoni élvonalban
A munkahelyi feladatok mellett egy maratonra felkészülni is komoly vállalás - Szabó Nóra mindezt Európa-bajnoki 4. helyezettként, nemzetközi célokkal teszi. Hogyan fér meg egymás mellett a fő
Ezt a döntést sokan évekig bánják: mutatjuk a legjobb biztosításokat hiteled mellé
Ritkán gondolunk bele, mi lenne a törlesztővel, ha egyik napról a másikra kiesne egy fizetés a családi kasszából. A havi részlet ugyanis akkor is megérkezik. Sok család csak egy váratlan beteg
Magyarországnak nagyon fájhat az új energiaválság, a rezsicsökkentés extra terhet jelent
Európa nem fog kifogyni a gázból és a dízelből, de az új energiaválság már most komoly árat követel. Magyarország a nagy energiaimportőrök között különösen kitett... The post Magyarorsz
BUX 2026: van még felértékelődési potenciál a magyar részvénypiacon?
A BUX az idei évben már közel 40 százalékos pluszban is járt, de a magyar részvénypiac értékeltsége továbbra is diszkontot mutat régiós és feltörekvő piaci összevetésben. Mi hajthatja a
KATA 2027: többen választhatják, de emelkedhet a havi adó
A KATA 2022-es szigorítása után ismét jelentősen bővülhet azok köre, akik ezt az adózási formát választhatják. A tervek szerint a katások újra számlázhatnának cégeknek és szervezeteknek
Mit tanulhatunk a magyar társadalomtudósok legfrissebb empirikus kutatásaiból? - Hazai Horizont - 2026 nyara
Írásunk a '26 nyarán megjelent tíz legérdekesebb empirikus társadalomtudományi kutatás eredményeit mutatja be és a nyáron publikált munkák tartalmi fókuszait tekinti át. A gimnáziumok telj
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Félelem és óvatosság: Kiderült, mit gondolnak a magyarok az euróról
A többség sikeres bevezetést vár, csak az időpontokban van eltérés.
Odaveszhet az állampapírok teljes adómentessége?
Mi lesz most?
Vége a hegymenetnek? Új trendben az OTP és a Mol
Rég látott pusztítás a magyar tőzsdén.