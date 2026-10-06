Nem tudnak majd elrejtőzni a csapatok: mesterséges intelligenciás műholdakkal hódítja meg az űrt a Rheinmetall

Megkezdte a katonai műholdak sorozatgyártását a német Rheinmetall védelmiipari vállalat neussi gyártóüzemében.

A cég azzal indokolta portfóliójának bővítését kedden,

hogy célja a modern harcmező minden szintjének lefedése termékeivel.

A gyártó a Rheinmetall Iceye Space Solutions közös vállalat, amelyben a Rheinmetall 60 százalékos részesedéssel rendelkezik. A projekt másik résztvevője a finn Iceye.

A műholdak által alkalmazott "Synthetic Aperture Radar" technológia éjszaka és rossz időjárási körülmények között is pontos felvételeket szolgáltat az ellenséges csapatok mozgásáról és állásairól. Az alkalmazott távérzékelési technológia mikrohullámú impulzusok segítségével készít nagy felbontású, kétdimenziós felvételeket a Föld felszínéről. A releváns információk kiszűrésére és feldolgozására mesterséges intelligenciát alkalmaznak .

Évente nagyjából 50 műholdat terveznek előállítani, az elsőt 2027 elején állítanák a SpaceX vállalat hordozórakétájával Föld-körüli pályára. A SAR-műholdak 3,3 méter hosszúak és 0,8 méter szélesek, tömegük 220 kilogramm, antennájuk felülete pedig nagyjából 2,6 négyzetméter.

A cég műholdas üzletága keretében olyan radarfelvételeket értékesítenek, amelyek célja, hogy segítsék a NATO-hadseregeket a helyzet felmérésében. A Rheinmetall leányvállalata olyan többéves, körülbelül 1,7 milliárd euró értékű szerződést kötött a német hadsereggel (Bundeswehr), amelyet a későbbiekben ki is terjeszthetnek a felek. A német hadsereg már most is kap felvételeket olyan műholdaktól, amelyeket az Iceye még a Rheinmetall közreműködése nélkül épített meg és juttatott pályára.

A Rheinmetall versenytársaihoz tartozik a brémai OHB vállalat, amely a SAR-Lupe és a SARah programok keretében a német hadseregnek nyolc műholdat adott el, amelyek közül hét még Föld-körüli pályán van.

Az OHB egyik szóvivője szerint a SAR-felvételek jelentős hozzáadott értéket jelentenek egy hadsereg számára.

A radartechnológia éjjel-nappal egyaránt működőképes, így nagyrészt független a külső hatásoktól

- mondta.

A hagyományos felderítés keretében készült felvételeket kiegészítve teljessé teszi a helyzetképet. A SAR-felvételek értelmezéséhez azonban már képzett szemre van szükség. Az elektrooptikai felvételekből viszont a képzetlen személyzet is gyorsan levonhat olyan következtetéseket, amelyek a hadviselés során fontosak - közölte.

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio