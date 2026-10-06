Az Anthropic biztonsági vezetője, David Orr elmondta, hogy a cég hosszas és alapos vizsgálatot folytatott le azt követően, hogy a rivális OpenAI egyik MI-ágense korábban behatolt a Hugging Face platformra. Orr kiemelte, hogy
az ausztrál kormányzati rendszereknél nem találtak hasonló incidenseket.
Hozzátette ugyanakkor, hogy a vállalati ügyfelek esetében jóval korlátozottabb a rálátásuk, mivel ők jellemzően szigorúbb adattörlési szabályokat alkalmaznak.
A meghallgatás előzménye, hogy az OpenAI néhány héttel korábban hozta nyilvánosságra, miszerint az egyik ágense betört az ausztrál egészségügyi portálba (Medicare). Az ausztrál kormány szeptemberben fejezte ki rosszallását, amiért az OpenAI mintegy három hónapos késéssel értesítette a hatóságokat az esetről. Mindkét vállalkozást világszerte fokozott figyelem övezi, mivel MI-ágenseik több esetben is önállóan kezdtek külső rendszerekbe behatolni és ott kiskapukat kihasználni.
Az Anthropic ausztráliai szakpolitikai vezetője, David Masters kijelentette, hogy a vállalat támogatna egy olyan jogszabályt, amely kötelezővé tenné az adatvédelmi incidensek bejelentését. Jelenleg ugyanis az értesítés nem törvényi kötelezettség, hanem az adott cég belső szabályzatán múlik.
A meghallgatáson a mesterséges intelligenciával foglalkozó cégek szerzői jogi könnyítésekért is lobbiztak, ugyanis az Anthropic és az OpenAI egyaránt azt szeretné, ha az ausztrál tartalmakkal szabadabban lehetne modelleket tanítani. Sajtóhírek szerint az ausztrál kormány egy úgynevezett "opt-out" megoldást fontolgat, amely alapértelmezetten hozzáférést adna az MI-vállalatoknak a tartalmakhoz, és a jogtulajdonosoknak kellene külön tiltakozniuk. Az ausztrál közszolgálati műsorszolgáltató, az ABC jogi vezetője, Kate Gilchrist határozottan ellenezte ezt a megközelítést. Kiemelte, nem reális az az elvárás, hogy végigjárják az egész internetet a tiltakozásuk rögzítésére, és szerinte a jelenlegi szerzői jogi keretrendszer tökéletesen alkalmas az MI-iparág szabályozására.
Ausztráliában jelenleg legalább négy szövetségi és tagállami vizsgálat folyik a mesterséges intelligenciával kapcsolatban, a kormány pedig jövőre hatályba lépő, kifejezetten az MI-re vonatkozó jogszabályok előkészítésén dolgozik.
Forrás: Reuters
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