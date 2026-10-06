Véleményt mondott egy elemző a Graphisoft Parkról

A Wood vételre ajánlja a Graphisoft Park részvényeit, 15 eurós célárral, ami kismértékű, 1 százalékos felértékelődési potenciált jelent a jelenlegi árfolyamhoz képest.
Stabil bevételek, javuló profitabilitás
A Graphisoft Park augusztus 12-én közzétett második negyedéves eredményei alapvetően megfeleltek a várakozásoknak. A bevételnövekedést elsősorban az indexálás és a stabil bérlői bázis támogatta. Az FFO javulása főként az alacsonyabb működési költségeknek, valamint a magasabb egyéb bevételeknek volt köszönhető, utóbbit a bérlők korai terület-visszaadásához kapcsolódó egyszeri kompenzációk is segítették.
A társaság nettó eszközértéke csökkent, a visszaesés hátterében elsősorban az áll, hogy a Graphisoft Park a negyedév során 18 millió euró osztalékot fizetett ki. Az osztalékot részben a tavaly lezárt telekértékesítésből származó bevétel tette lehetővé, amelynek szinte teljes összegét továbbadta a társaság a részvényeseknek. Mivel a menedzsment nem adósságcsökkentésre használta fel ezt az összeget, a társaság refinanszírozta az eredetileg az év végén lejáró, 11,6 millió eurós hitelét, amelynek új lejárata 2029 decembere lett.
Emelte idei eredményvárakozását a menedzsment
A menedzsment 0,3 millió euróval, 8,7 millió euróra emelte a 2026-os pro forma nettó profitra vonatkozó előrejelzését. Ez 5 százalékos növekedést jelentene a 2025-ös eredményhez képest. A frissített prognózis alapján a 2026-os FFO I mintegy 15 millió euró lehet, ami a jelenlegi részvényárfolyamhoz viszonyítva körülbelül 10 százalékos hozamot jelent.
Továbbra is prémium bérleti díjakat ér el a park
A Graphisoft Park portfóliójának valós értéke 214 millió eurón állt, ami év eleje óta lényegében nem változott. Az átlagos havi bérleti díj 19 euró négyzetméterenként, ami azt mutatja, hogy a bérlők hajlandók A-kategóriás irodapiaci díjakat fizetni a parkban található területekért. A park vonzerejét az is jelzi, hogy az átlagos bérlői tartózkodási idő meghaladja a 17 évet.
A második negyedévben ugyanakkor a kihasználtság 94 százalékra mérséklődött, ami elmarad az elmúlt évek szinte teljes kiadottsági szintjétől, de továbbra is jóval a budapesti piaci átlag felett van. A menedzsment szerint a kihasználtság csökkenése nem bérlői távozásokkal, hanem a szerződéshosszabbítások során végrehajtott területoptimalizálással magyarázható.
A meglévő portfólió a könyv szerinti értékre vetítve 8,7 százalékos bruttó bérleti hozam mellett szerepel a könyvekben, teljes kihasználtságra korrigálva pedig ez az érték 9,3 százalék lenne.
Az északi fejlesztési terület a legnagyobb sztori
A Graphisoft Park sztorijának legfontosabb hosszabb távú felértékelődési lehetősége továbbra is az északi fejlesztési terület. A jelenleg szennyezett területen a társaság egy későbbi időpontban akár további 42 ezer négyzetméter bérbeadható területet fejleszthetne. Emellett a vállalat elővásárlási joggal rendelkezik az önkormányzat szomszédos, 12 hektáros területéből 7,5 hektárra. A kármentesítési folyamat ugyanakkor továbbra is bizonytalan, a kármentesítés továbbra sem indult el, és annak időzítése, illetve megvalósulásának valószínűsége továbbra sem egyértelmű – áll az elemzésben.
Címlapkép forrása: Portfolio
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