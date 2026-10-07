40 000 alatt az OTP - Csúnyán romlik a hangulat a tőzsdéken!

Idehaza különösen az OTP teljesít rosszul, a bankrészvény közel 3 százalékos mínuszban áll szerda délután. Az emelkedő kötvényhozamok és az erősödő dollár miatt közben pedig a fémek is nagy nyomás alá kerültek, melynek eredményeként az arany és az ezüst is augusztus eleje óta nem látott szintekre zuhant vissza.
Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.
Nagy dícséretet kapott a Fed elnöke
A Nemzetközi Valutaalap (IMF) ügyvezető igazgatója, Krisztalina Georgieva elismerően nyilatkozott Kevin Warsh Fed-elnökről, amiért az árstabilitás megőrzését helyezte előtérbe, egyúttal sürgette a magas eladósodottsággal küzdő országokat – köztük az Egyesült Államokat – az azonnali cselekvésre.
40 000 alatt az OTP
40 ezer forint alá esett az OTP árfolyama: a bankpapír 3,7 százalékos mínuszban, 39 920 forinton áll. A Magyar Telekom 1,3 százalékot esik, a Mol 0,2 százalékkal került lejjebb, miközben a Richter 0,6 százalékos pluszban jár.
Esés Amerikában
Eséssel indult a kereskedés az amerikai tőzsdéken: a Dow Jones 0,9 százalékkal került lejjebb, az S&P 500 0,4 százalékot veszített értékéből, míg a Nasdaq 0,7 százalékos mínuszban áll.
Nagy nyomás alatt a fémek
A hangulat gyors romlásával és az amerikai hozamszintek meredek emelkedésével együtt nagy eladói nyomás nehezedik most a fémekre.
Az arany már 2 százalékos esésben, egészen augusztus eleje óta nem látott mélyponton van.
Az ezüst eközben már 3,4 százalékot veszített értékéből, és szintén augusztus eleje óta nem látott mélypontra esett a jegyzés. A mostani esést súlyosbítja, hogy a 60 dolláros lélektani támasz is elesett a fémben.
Esés jöhet Amerikában
A Nasdaq és a Dow egyaránt 0,9-0,9, az S&P 500 pedig 0,6 százalékos mínuszban nyithatnak.
Csúnya esés a vezető börzéken
A DAX már 1,5, a CAC 1,3, a FTSE pedig 0,8 százalékos mínuszban van szerda délután.
Adják az OTP-t
A BUX index már 1,5 százalékos mínuszban áll szerda délután, a nagypapírok közül különösen az OTP-t adják ma a befektetők,
a bankrészvény már 2,7 százalékos esésben van.
Félelem a piacokon: adják a kötvényeket, ütik az eurót
Az elmúlt hetekben a dollárerő dominálja a devizapiacokat: az erősebb amerikai növekedés, a magas energiaárak és a francia költségvetési problémák egyaránt a dollár malmára hajtották a vizet. A szerda reggeli kereskedésben emelkedő olajár és erősödő dollár közepette gyengül a forint árfolyama. A nap folyamán európai konjunktúraadatokra, valamint a legutóbbi amerikai kamatdöntő ülés jegyzőkönyvére figyelnek a piacok, miközben Budapesten zajlik a Portfolio Economic Forum konferencia.
Vérfürdő jöhet az energiapiacon: az utolsó tartalékait éli fel a világ
Kritikusan alacsony szintre csökkentek a globálisan elérhető kőolajkészletek, ami sebezhetőbbé teszi a piacot és felfelé hajtja az árakat – figyelmeztetett több iparági vezető a londoni Energy Intelligence Forumon.
Új korszak jön a Porschénál
A Porsche arra készül, hogy tartósan alacsonyabb eladási darabszámokkal kell együtt élnie, ezért a stuttgarti sportautógyártó a szerdai befektetői napján egy csúcskategóriás modellekre építő fordulattervet mutatott be a nyereségesség helyreállítása érdekében.
Ütik az eurót, meredeken emelkednek a francia hozamok
Az euró már 0,6 százalékos gyengülésben van a dollárhoz képest.
Eközben a francia 10 éves hozam már 1,1 százalékos pluszban, 18 éves csúcsának közelében mozog.
Ezzel együtt esik a francia tőzsde is, a CAC 40 index 0,4 százalékos mínuszban tartózkodik. Különösen a bankszektort teljesít rosszul:
Vannak mozgások
A BUX már keddi záróértékének közelében mozog, eközben pedig az OTP 0,2, a Mol 0,2, a Telekom pedig 0,9 százalékos mínuszban van. A Richter felülteljesítő, most épp 0,6 százalékos pluszban vannak a gyógyszegyártó részvényei.
A BUX ezzel valamelyest felülteljesítőnek mondható a vezető indexekhez képest, tekintve, hogy a francia CAC 0,6, a német DAX pedig 0,7 százalékos mínuszban van.
Esés a magyar tőzsdén
Gyorsul az esés a magyar tőzsdén, a BUX már 0,7 százalékos mínuszban van. A nagypapírok közül az OTP és a Telekom is 1,2-1,2, a Mol 0,3, a Richter pedig 0,2 százalékos mínuszban van.
Behódolt a kötvénypiacnak a japán vezetés
Takaicsi Szanae japán miniszterelnök a parlament előtt kijelentette, hogy kormánya kész felülvizsgálni kiadási és bevételi terveit, amennyiben az államkötvény-hozamok váratlan irányba mozdulnának el - írja a Bloomberg. Ezzel párhuzamosan az élelmiszerek fogyasztási adójának ideiglenes csökkentéséhez kéri a törvényhozás támogatását.
Bemondta a neves pénzember: közeleg a vég
Ray Dalio milliárdos befektető, a Bridgewater Associates alapítója szerint klasszikus buborék alakult ki a mesterséges intelligencia körül, amely az emelkedő kamatok és a szűkülő piaci likviditás miatt hamarosan komoly nyomás alá kerülhet. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.
Sztrájk jöhet a Micronnál
A Micron Technology tajvani munkavállalóit képviselő szakszervezet sztrájkfelhatalmazást kapott a tagjaitól, ami tovább élezi a munkaügyi vitát az amerikai memóriachip-gyártó legnagyobb gyártóközpontjában.
Az észak-tajvani Taojüan városában működő Micron-üzemek dolgozóit tömörítő szakszervezet szerdán közleményben jelentette be, hogy a tagság megszavazta a sztrájklehetőséget. A lépés a chipgyártónál zajló munkaügyi konfliktus elmélyülését jelzi, amely az amerikai vállalat legjelentősebb tajvani termelési bázisát érinti.
A sztrájkfelhatalmazás nem jelenti automatikusan a munkabeszüntetés azonnali megkezdését, ugyanakkor jogi alapot teremt a szakszervezet számára ahhoz, hogy szükség esetén élhessen ezzel az eszközzel a tárgyalások során.
(Reuters)
Megtaláltuk az AI-sztori következő nagy nyertesét: hatalmas emelkedés jöhet ennél a részvénynél
Van egy részvény, amelyről szépen csendben egyre többen kezdenek el beszélni, sorra fedezik fel a benne rejlő nagy lehetőséget a nagy elemzőházak is. Most megmutatjuk, hogy melyik ez a részvény, és azt is, hogy mitől lehet ez olyan különleges választás. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.
Razzia a népszerű sörgyártóknál: súlyos dologgal gyanúsítják az óriásokat
Razziát tartott a japán versenyhatóság az ország négy legnagyobb sörgyártójánál tiltott áregyeztetés gyanúja miatt, a hírre az érintett vállalatok részvényárfolyama azonnal esni kezdett.
Esés Ázsiában
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,5 százalékkal került feljebb, a S&P 500 0,6 százalék pluszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 0,5 százalék pluszban zárt.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 0,29 százalékos mínuszban áll, a Hang Seng 0,67 százalékkal került lejjebb, míg a CSI 300 0,11 százalékos mínuszban van.
- Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,05 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,58 százalékot eshet, míg a FTSE 0,25 százalékot emelkedhet.
- Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján. A Dow Jones 0,06 százalék mínuszban nyithat, a S&P 500 0,08 százalékkal kerülhet feljebb, míg a Nasdaq 0,03 százalék pluszban nyithat.
Mi várható makro fronton?
Ma a Portfolio szokásos őszi gazdasági csúcskonferenciája, a Budapest Economic Forum lesz, melyen a nyitóelőadást Kármán András pénzügyminiszter tartja. Az ő előadása pedig szintén kiemelt figyelmet élvezhet a befektetők oldaláról a jövő évi költségvetés közelgő benyújtása miatt, akár a forintra is hatással lehetnek a szavai. De ott lesz a konferencián Tardos Gergely, az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) vezérigazgatója, neves hazai vállalatvezetők és nemzetközi vendégek. Közben a KSH a friss, szeptemberi inflációs adatot publikálja, melyre mindig kiemelten figyelnek a pénzpiacok. Magyar idő szerint este jelenik meg a Fed legutóbbi ülésének jegyzőkönyve, melyből már a következő döntésekkel kapcsolatos információkat próbálhatnak kiolvasni a befektetők.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 40,4 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 5,9 százalékos eséssel a CSI 300 index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 71,9 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 18,1 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 68,1 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|51 521,28
|0,5%
|0,3%
|-3,5%
|7,2%
|10,3%
|49,7%
|S&P 500
|7 818,93
|0,6%
|1,9%
|1,3%
|14,2%
|16,0%
|79,2%
|Nasdaq
|31 224,69
|0,5%
|2,9%
|5,7%
|23,7%
|25,0%
|111,5%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|70 683,98
|1,1%
|7,9%
|8,7%
|40,4%
|47,4%
|156,8%
|Hang Seng
|24 280,56
|1,0%
|-1,0%
|-5,3%
|-5,3%
|-9,9%
|1,3%
|CSI 300
|4 357,62
|0,0%
|0,3%
|-4,2%
|-5,9%
|-6,1%
|-10,5%
|Európai részvényindexek
|DAX
|25 449,19
|0,8%
|0,2%
|-2,3%
|3,9%
|4,4%
|70,0%
|CAC
|7 865,07
|0,4%
|-2,1%
|-5,0%
|-3,5%
|-1,3%
|21,1%
|FTSE
|10 541,69
|0,4%
|-0,9%
|-2,7%
|6,1%
|11,2%
|50,7%
|FTSE MIB
|51 261,4
|0,9%
|-1,0%
|-1,6%
|14,1%
|18,8%
|100,2%
|IBEX
|19 444,2
|0,7%
|-0,4%
|-3,0%
|12,3%
|25,0%
|121,6%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|143 682,59
|1,3%
|-2,3%
|-2,8%
|29,4%
|43,8%
|169,5%
|ATX
|6 792,23
|0,7%
|-2,1%
|-1,0%
|27,5%
|43,6%
|84,2%
|PX
|2 630,42
|-0,3%
|-2,4%
|-6,5%
|-2,1%
|10,6%
|92,9%
|Magyar blue chipek
|OTP
|41 470
|1,9%
|-5,3%
|-7,7%
|18,1%
|43,2%
|126,1%
|Mol
|5 055
|1,5%
|0,1%
|2,1%
|71,9%
|83,6%
|88,1%
|Richter
|12 370
|0,6%
|0,3%
|-3,5%
|25,4%
|22,2%
|48,3%
|Magyar Telekom
|2 572
|-0,2%
|1,3%
|-2,0%
|43,5%
|41,3%
|505,9%
|Nyersanyagok
|WTI
|96,24
|0,1%
|0,1%
|3,8%
|68,1%
|54,0%
|24,1%
|Brent
|100,36
|0,0%
|-2,2%
|4,2%
|64,9%
|53,2%
|23,5%
|Arany
|4 162,68
|0,6%
|0,0%
|-6,3%
|-3,7%
|5,3%
|136,9%
|Devizák
|EURHUF
|365,3750
|-0,6%
|-0,5%
|0,7%
|-4,8%
|-6,1%
|1,8%
|USDHUF
|324,5902
|-1,1%
|0,3%
|3,9%
|-0,7%
|-2,2%
|4,4%
|GBPHUF
|430,9250
|-0,4%
|0,6%
|2,2%
|-2,2%
|-3,7%
|2,2%
|EURUSD
|1,1257
|0,4%
|-0,7%
|-3,1%
|-4,2%
|-3,9%
|-2,5%
|USDJPY
|158,0050
|0,0%
|0,3%
|1,2%
|0,8%
|5,4%
|42,0%
|GBPUSD
|1,3278
|0,4%
|0,5%
|-1,8%
|-1,3%
|-1,5%
|-2,1%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|85 553,5
|-0,2%
|2,3%
|7,4%
|-3,6%
|-31,4%
|54,6%
|Állampapírok
|10 éves német állampapírhozam
|3,47
|0,0%
|-3,4%
|4,8%
|21,2%
|29,6%
|-1 995,6%
|10 éves magyar állampapírhozam
|5,84
|0,0%
|-1,3%
|6,8%
|-15,0%
|-15,2%
|62,3%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: Doug Armand
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