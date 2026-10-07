A kötvényhozamok miatt megijedtek a befektetők, eséssel zártak a tőzsdék

Idehaza különösen az OTP teljesít rosszul, a bankrészvény közel 3 százalékos mínuszban áll szerda délután. Az emelkedő kötvényhozamok és az erősödő dollár miatt közben pedig a fémek is nagy nyomás alá kerültek, melynek eredményeként az arany és az ezüst is augusztus eleje óta nem látott szintekre zuhant vissza.
Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.
Eséssel zártak a tőzsdék Amerikában a fokozódó nyomás miatt
Miután két évtizede nem látott szintre emelkedtek a kötvényhozamok az Egyesült Államokban, a tőzsdék negatívban zártak. A DOW 341 pontot esett:
A S&P 500-on 0,2 százalékos colt a csökkenés:
A Nasdaq szintén 0,2 százalékot esett:
A befektetők megijedtek a magas kötvényhozamoktól, valamint attól a hírtől, hogy a Fed még az év vége előtt kamatemelést tervez, bár azt egyelőre nem tudni mikor. A Brent olaj ára valamivel 100 dollár felett maradt:
Jó hírt közölt Trump: „hamarosan” zuhanni fognak az olajárak
Újságíróknak nyilatkozott az amerikai elnök, amikor az Iránnal vívott háború is szóba került – számolt be az Iran International.
Megijedtek a befektetők
Esnek az amerikai tőzsdék,a Dow Jones ipari átlag 308 ponttal, azaz 0,6%-kal csökkent, míg az S&P 500 0,2%-ot veszített a Nasdaq Composite árfolyama 0,3%-kal esett. A magyaráztok szerint a befektetők a kötvények magas hozamai miatt ijedtek meg.
(CNBC)
Több mint két évtizedes rekord dőlt meg Amerikában
Az amerikai tízéves államkötvény hozama több mint két évtizedes csúcsot ért el, ám egy kifejezetten jól sikerült aukció némileg enyhítette a piaci feszültséget - számolt be a CNBC. Az amerikai kötvénypiacot az inflációs aggodalmak és az emelkedő energiaárak tartják nyomás alatt, miközben a Fed legutóbbi jegyzőkönyve további kamatemelést vetített előre.
Évek óta nem voltak ilyen számok: egyre borúsabban látják a jövőt Amerikában
2023 májusa óta nem látott számokat publikált a fogyasztók egy évre vonatkozó inflációs várakozásairól az Egyesült Államokban a Federal Reserve (Fed) New York-i részlege – közölte az MTI.
Csökken a Brent
Az olaj árfolyama valamelyest csökkent, jelenleg a 100 dolláros határhoz közelít. Az elmúlt néhány napban ennél valamelyest magasabb szinten, mintegy 101-102 dollár között mozgott a Brent ára. Tegnap optimistább hangulatban zárt a piac, akkor 100 alatti árszínvonalon volt a zárás, ma újra emelkedés volt tapasztalható.
Veszteséggel zártak az európai tőzsdék
A nyugat-európai vezető hatalmakban a tőzsdék negatívan zártak:
- A londoni FTSE-100 mutató 0,79 százalék,
- a frankfurti DAX-index 1,41 százalék mínusszal zárt,
- a párizsi CAC-40 index 1,22 százalékkal gyengült.
- Az euróövezeti EuroStoxx50 index 1,40 százalékkal csökkent.
- Milánóban 2,44 százalékos,
- Madridban 1,63 százalékos veszteséggel zárult a kereskedés.
Váratlan csapás a Google-nek: leállították az óriáscég méregdrága projektjét Európában
A finn hatóságok felfüggesztették a Google két adatközpont-projektjének építését, alig egy hónappal azután, hogy a technológiai óriásvállalat egy 15 milliárd dolláros, mesterségesintelligencia-infrastruktúrát célzó beruházást jelentett be az országban - jelentette a CNBC.
Nagy dícséretet kapott a Fed elnöke
A Nemzetközi Valutaalap (IMF) ügyvezető igazgatója, Krisztalina Georgieva elismerően nyilatkozott Kevin Warsh Fed-elnökről, amiért az árstabilitás megőrzését helyezte előtérbe, egyúttal sürgette a magas eladósodottsággal küzdő országokat – köztük az Egyesült Államokat – az azonnali cselekvésre.
40 000 alatt az OTP
40 ezer forint alá esett az OTP árfolyama: a bankpapír 3,7 százalékos mínuszban, 39 920 forinton áll. A Magyar Telekom 1,3 százalékot esik, a Mol 0,2 százalékkal került lejjebb, miközben a Richter 0,6 százalékos pluszban jár.
Esés Amerikában
Eséssel indult a kereskedés az amerikai tőzsdéken: a Dow Jones 0,9 százalékkal került lejjebb, az S&P 500 0,4 százalékot veszített értékéből, míg a Nasdaq 0,7 százalékos mínuszban áll.
Nagy nyomás alatt a fémek
A hangulat gyors romlásával és az amerikai hozamszintek meredek emelkedésével együtt nagy eladói nyomás nehezedik most a fémekre.
Az arany már 2 százalékos esésben, egészen augusztus eleje óta nem látott mélyponton van.
Az ezüst eközben már 3,4 százalékot veszített értékéből, és szintén augusztus eleje óta nem látott mélypontra esett a jegyzés. A mostani esést súlyosbítja, hogy a 60 dolláros lélektani támasz is elesett a fémben.
Esés jöhet Amerikában
A Nasdaq és a Dow egyaránt 0,9-0,9, az S&P 500 pedig 0,6 százalékos mínuszban nyithatnak.
Csúnya esés a vezető börzéken
A DAX már 1,5, a CAC 1,3, a FTSE pedig 0,8 százalékos mínuszban van szerda délután.
Adják az OTP-t
A BUX index már 1,5 százalékos mínuszban áll szerda délután, a nagypapírok közül különösen az OTP-t adják ma a befektetők,
a bankrészvény már 2,7 százalékos esésben van.
Félelem a piacokon: adják a kötvényeket, ütik az eurót
Az elmúlt hetekben a dollárerő dominálja a devizapiacokat: az erősebb amerikai növekedés, a magas energiaárak és a francia költségvetési problémák egyaránt a dollár malmára hajtották a vizet. A szerda reggeli kereskedésben emelkedő olajár és erősödő dollár közepette gyengül a forint árfolyama. A nap folyamán európai konjunktúraadatokra, valamint a legutóbbi amerikai kamatdöntő ülés jegyzőkönyvére figyelnek a piacok, miközben Budapesten zajlik a Portfolio Economic Forum konferencia.
Vérfürdő jöhet az energiapiacon: az utolsó tartalékait éli fel a világ
Kritikusan alacsony szintre csökkentek a globálisan elérhető kőolajkészletek, ami sebezhetőbbé teszi a piacot és felfelé hajtja az árakat – figyelmeztetett több iparági vezető a londoni Energy Intelligence Forumon.
Új korszak jön a Porschénál
A Porsche arra készül, hogy tartósan alacsonyabb eladási darabszámokkal kell együtt élnie, ezért a stuttgarti sportautógyártó a szerdai befektetői napján egy csúcskategóriás modellekre építő fordulattervet mutatott be a nyereségesség helyreállítása érdekében.
Ütik az eurót, meredeken emelkednek a francia hozamok
Az euró már 0,6 százalékos gyengülésben van a dollárhoz képest.
Eközben a francia 10 éves hozam már 1,1 százalékos pluszban, 18 éves csúcsának közelében mozog.
Ezzel együtt esik a francia tőzsde is, a CAC 40 index 0,4 százalékos mínuszban tartózkodik. Különösen a bankszektort teljesít rosszul:
Vannak mozgások
A BUX már keddi záróértékének közelében mozog, eközben pedig az OTP 0,2, a Mol 0,2, a Telekom pedig 0,9 százalékos mínuszban van. A Richter felülteljesítő, most épp 0,6 százalékos pluszban vannak a gyógyszegyártó részvényei.
A BUX ezzel valamelyest felülteljesítőnek mondható a vezető indexekhez képest, tekintve, hogy a francia CAC 0,6, a német DAX pedig 0,7 százalékos mínuszban van.
Esés a magyar tőzsdén
Gyorsul az esés a magyar tőzsdén, a BUX már 0,7 százalékos mínuszban van. A nagypapírok közül az OTP és a Telekom is 1,2-1,2, a Mol 0,3, a Richter pedig 0,2 százalékos mínuszban van.
Behódolt a kötvénypiacnak a japán vezetés
Takaicsi Szanae japán miniszterelnök a parlament előtt kijelentette, hogy kormánya kész felülvizsgálni kiadási és bevételi terveit, amennyiben az államkötvény-hozamok váratlan irányba mozdulnának el - írja a Bloomberg. Ezzel párhuzamosan az élelmiszerek fogyasztási adójának ideiglenes csökkentéséhez kéri a törvényhozás támogatását.
Bemondta a neves pénzember: közeleg a vég
Ray Dalio milliárdos befektető, a Bridgewater Associates alapítója szerint klasszikus buborék alakult ki a mesterséges intelligencia körül, amely az emelkedő kamatok és a szűkülő piaci likviditás miatt hamarosan komoly nyomás alá kerülhet. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.
Sztrájk jöhet a Micronnál
A Micron Technology tajvani munkavállalóit képviselő szakszervezet sztrájkfelhatalmazást kapott a tagjaitól, ami tovább élezi a munkaügyi vitát az amerikai memóriachip-gyártó legnagyobb gyártóközpontjában.
Az észak-tajvani Taojüan városában működő Micron-üzemek dolgozóit tömörítő szakszervezet szerdán közleményben jelentette be, hogy a tagság megszavazta a sztrájklehetőséget. A lépés a chipgyártónál zajló munkaügyi konfliktus elmélyülését jelzi, amely az amerikai vállalat legjelentősebb tajvani termelési bázisát érinti.
A sztrájkfelhatalmazás nem jelenti automatikusan a munkabeszüntetés azonnali megkezdését, ugyanakkor jogi alapot teremt a szakszervezet számára ahhoz, hogy szükség esetén élhessen ezzel az eszközzel a tárgyalások során.
(Reuters)
Megtaláltuk az AI-sztori következő nagy nyertesét: hatalmas emelkedés jöhet ennél a részvénynél
Van egy részvény, amelyről szépen csendben egyre többen kezdenek el beszélni, sorra fedezik fel a benne rejlő nagy lehetőséget a nagy elemzőházak is. Most megmutatjuk, hogy melyik ez a részvény, és azt is, hogy mitől lehet ez olyan különleges választás. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.
Razzia a népszerű sörgyártóknál: súlyos dologgal gyanúsítják az óriásokat
Razziát tartott a japán versenyhatóság az ország négy legnagyobb sörgyártójánál tiltott áregyeztetés gyanúja miatt, a hírre az érintett vállalatok részvényárfolyama azonnal esni kezdett.
Esés Ázsiában
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,5 százalékkal került feljebb, a S&P 500 0,6 százalék pluszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 0,5 százalék pluszban zárt.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 0,29 százalékos mínuszban áll, a Hang Seng 0,67 százalékkal került lejjebb, míg a CSI 300 0,11 százalékos mínuszban van.
- Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,05 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,58 százalékot eshet, míg a FTSE 0,25 százalékot emelkedhet.
- Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján. A Dow Jones 0,06 százalék mínuszban nyithat, a S&P 500 0,08 százalékkal kerülhet feljebb, míg a Nasdaq 0,03 százalék pluszban nyithat.
Mi várható makro fronton?
Ma a Portfolio szokásos őszi gazdasági csúcskonferenciája, a Budapest Economic Forum lesz, melyen a nyitóelőadást Kármán András pénzügyminiszter tartja. Az ő előadása pedig szintén kiemelt figyelmet élvezhet a befektetők oldaláról a jövő évi költségvetés közelgő benyújtása miatt, akár a forintra is hatással lehetnek a szavai. De ott lesz a konferencián Tardos Gergely, az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) vezérigazgatója, neves hazai vállalatvezetők és nemzetközi vendégek. Közben a KSH a friss, szeptemberi inflációs adatot publikálja, melyre mindig kiemelten figyelnek a pénzpiacok. Magyar idő szerint este jelenik meg a Fed legutóbbi ülésének jegyzőkönyve, melyből már a következő döntésekkel kapcsolatos információkat próbálhatnak kiolvasni a befektetők.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 40,4 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 5,9 százalékos eséssel a CSI 300 index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 71,9 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 18,1 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 68,1 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|51 521,28
|0,5%
|0,3%
|-3,5%
|7,2%
|10,3%
|49,7%
|S&P 500
|7 818,93
|0,6%
|1,9%
|1,3%
|14,2%
|16,0%
|79,2%
|Nasdaq
|31 224,69
|0,5%
|2,9%
|5,7%
|23,7%
|25,0%
|111,5%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|70 683,98
|1,1%
|7,9%
|8,7%
|40,4%
|47,4%
|156,8%
|Hang Seng
|24 280,56
|1,0%
|-1,0%
|-5,3%
|-5,3%
|-9,9%
|1,3%
|CSI 300
|4 357,62
|0,0%
|0,3%
|-4,2%
|-5,9%
|-6,1%
|-10,5%
|Európai részvényindexek
|DAX
|25 449,19
|0,8%
|0,2%
|-2,3%
|3,9%
|4,4%
|70,0%
|CAC
|7 865,07
|0,4%
|-2,1%
|-5,0%
|-3,5%
|-1,3%
|21,1%
|FTSE
|10 541,69
|0,4%
|-0,9%
|-2,7%
|6,1%
|11,2%
|50,7%
|FTSE MIB
|51 261,4
|0,9%
|-1,0%
|-1,6%
|14,1%
|18,8%
|100,2%
|IBEX
|19 444,2
|0,7%
|-0,4%
|-3,0%
|12,3%
|25,0%
|121,6%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|143 682,59
|1,3%
|-2,3%
|-2,8%
|29,4%
|43,8%
|169,5%
|ATX
|6 792,23
|0,7%
|-2,1%
|-1,0%
|27,5%
|43,6%
|84,2%
|PX
|2 630,42
|-0,3%
|-2,4%
|-6,5%
|-2,1%
|10,6%
|92,9%
|Magyar blue chipek
|OTP
|41 470
|1,9%
|-5,3%
|-7,7%
|18,1%
|43,2%
|126,1%
|Mol
|5 055
|1,5%
|0,1%
|2,1%
|71,9%
|83,6%
|88,1%
|Richter
|12 370
|0,6%
|0,3%
|-3,5%
|25,4%
|22,2%
|48,3%
|Magyar Telekom
|2 572
|-0,2%
|1,3%
|-2,0%
|43,5%
|41,3%
|505,9%
|Nyersanyagok
|WTI
|96,24
|0,1%
|0,1%
|3,8%
|68,1%
|54,0%
|24,1%
|Brent
|100,36
|0,0%
|-2,2%
|4,2%
|64,9%
|53,2%
|23,5%
|Arany
|4 162,68
|0,6%
|0,0%
|-6,3%
|-3,7%
|5,3%
|136,9%
|Devizák
|EURHUF
|365,3750
|-0,6%
|-0,5%
|0,7%
|-4,8%
|-6,1%
|1,8%
|USDHUF
|324,5902
|-1,1%
|0,3%
|3,9%
|-0,7%
|-2,2%
|4,4%
|GBPHUF
|430,9250
|-0,4%
|0,6%
|2,2%
|-2,2%
|-3,7%
|2,2%
|EURUSD
|1,1257
|0,4%
|-0,7%
|-3,1%
|-4,2%
|-3,9%
|-2,5%
|USDJPY
|158,0050
|0,0%
|0,3%
|1,2%
|0,8%
|5,4%
|42,0%
|GBPUSD
|1,3278
|0,4%
|0,5%
|-1,8%
|-1,3%
|-1,5%
|-2,1%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|85 553,5
|-0,2%
|2,3%
|7,4%
|-3,6%
|-31,4%
|54,6%
|Állampapírok
|10 éves német állampapírhozam
|3,47
|0,0%
|-3,4%
|4,8%
|21,2%
|29,6%
|-1 995,6%
|10 éves magyar állampapírhozam
|5,84
|0,0%
|-1,3%
|6,8%
|-15,0%
|-15,2%
|62,3%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: Doug Armand
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