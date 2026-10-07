A magyar tőzsde jelentéktelen, csak az európai tőkepiac lehet versenyképes – éles vélemények a Portfolio nagyvállalati paneljén

A kiszámíthatóságot, a költségvetési fegyelmet és a beruházásokat segítő gazdaságpolitikát tartották fontosnak a nagyvállalatok vezetői a Portfolio Budapest Economic Forumán. A beszélgetésen az euró bevezetésétől a vagyonadó tervezetén át a mesterséges intelligenciáig több kérdésben is eltértek a vélemények, az árfolyamoknál és Magyarország jövője szempontjából azonban nagy volt az egyetértés: a stabilitásnál és egyszerűségnél kevés fontosabb tényező van, amit előnyösnek tartanak.

Út a magyar euróhoz Mikor jöhet a magyar euró? Találkozzunk a Portfolio első dokumentumfilmjének premier előtti vetítésén.

Őszintén, a magyar tőzsde jelentéktelen [...] nem is hiszek ezekben a kicsi országos tőzsdékben, én egy egységes európai tőkepiacot szeretnék látni, annak lenne értelme, meg annak lenne vonzereje.

Indította a panelt Tálos Péter, a Foxconn Csoport alelnöke, aki szerint a magyar piac egyszerűen túl kicsi egy olyan vállalat számára, mint a Foxconn. Bár többek között Rékasi Tibor, a Magyar Telekom vezérigazgatója is úgy vélte bőven van helyen a nemzeti piacoknak, és az USA-ból is érkeznek ide befektetők, abban mindenki egyet értett, hogy szükség van az európai alternatívára, ha fel akaruk venni a versenyt az USA-val.

A magyar gazdaság kilátásairól szólva Kovács László András, a Richter gazdasági igazgatója és vezérigazgató-helyettese azt mondta, az elmúlt hónapokban kismértékű növekedés látszik, de a vállalat számára a tágabb európai környezet is meghatározó. A gyógyszeripari cégnek egyszerre kell hosszú, 10–15 éves fejlesztési ciklusokban terveznie és a gyorsan változó külpiaci körülményekhez alkalmazkodnia.

Wolf László, az OTP Bank vezérigazgató-helyettese úgy látja, a GDP-növekedés már elindult, a magánberuházások bővülése azonban még várat magára, és a vállalati hitelkereslet is visszafogott. Az OTP 2027-re vár erősebb hitelkeresletet, jórészben az uniós forrásokhoz kapcsolódó társberuházások miatt. Wolf szerint a kormány több pozitív intézkedést is tett, köztük a verseny tisztítását és a költségvetési helyzet javítását.

Az új kormány eddigi gazdaságpolitikájának megítélésében azonban az optimista kilátások ellenére a résztvevők óvatosságot és kivárást jeleztek. Kovács szerint néhány hónap még kevés az átfogó értékeléshez, különösen egy olyan vállalat számára, amely generációkra tervez. Rékasi ugyanakkor kiemelte, hogy a költségvetési szigor erősödését kedvező iránynak tartja, és pozitív fejleménynek nevezte az euró bevezetésére tett vállalást. Szerinte a következő időszakban strukturális reformokra is szükség lesz.

Tálos azt mondta, a Foxconn nem kíván elvárásokat megfogalmazni a kormánnyal szemben, hanem igyekszik alkalmazkodni a gazdaságpolitikához, míg Wolf kevesebb adót, az engedélyezési folyamatok felgyorsítását és az innovációs, technológiai beruházások erősebb támogatását várná a kormánytól. A bankár szerint

az építőiparból már érkeznek panaszok a lassabb engedélyezésre, ami a lakásépítéseket is visszafoghatja.

A költségvetési konszolidációt fontos alapnak nevezte, de szerinte a gazdaság fejlődéséhez innen tovább kell lépni.

Az adókérdésekkel párhuzamosan feljött a Tisza-kormány frissen megismert vagyonadója is. Wolf szerint az adó hasznos lehet, és érthető, hogy a kormány bevezeti, de a vállalati vagyon adóztatása a beruházásokat és a vállalkozások versenyképességét is ronthatja. Tálos rossz filozófiai és pragmatikus okokból is rossz ötletnek nevezte a vagyonadót - még ha a politikai akaratot meg is érti -, míg Rékasi és Kovács főként a szabályozás bonyolultságát kifogásolta, előbbi szerint

a komplex rendszerek ritkán működnek jól, amennyire lehet vezetőként is kerülni kell a bonyolultságot, amennyire csak lehet.

Az euró-forint árfolyamról szóló körben a stabilitás fontosságában értettek egyet a résztvevők.

Az optimális euró-forint árfolyam az a stabil euró-forint árfolyam. Az, hogy mi ez a szám, tök mindegy, a dinamika a fontos, mi azt szeretjük, ha nincsen

– fogalmazott Tálos.

Wolf szintén az alacsony volatilitást emelte ki, mert az szerinte segíti a vállalatokat és az ügyfeleket a tervezésben. Rékasi arról beszélt, hogy az árfolyam változása a Magyar Telekom költségeire eltérően hat, ezért kiszámítható pályát tartana kívánatosnak. A mesterséges intelligencia kérdése sem maradhatott ki a panel zárásaként, amelyről persze mindegyik vezető el tudta mondani, hogy vállalati és személyes szinten is használják. Kovács szerint a Richter számára az AI a fejlesztési folyamatok és a nagy mennyiségű dokumentáció kezelésében, valamint az irodai háttérfolyamatokban lehet hasznos, Rékasi pedig úgy fogalmazott, ez az a hullám, amelyből a vállalatok nem maradhatnak ki, mert ha nem szállnak rá fel „maga alá temet”.

Wolf szerint a banknál már több belső folyamatban használják az AI-t, de az ügyfélkapcsolatokban egyelőre továbbra is az emberi munkaerőt részesítik előnyben. Közvetlen érdekeltként Tálos az AI energiaigényére is felhívta a figyelmet, hiszen az Open AI tervezett adatközpontjához négy paksi atomerőműnek megfelelő energiakapacitást terveznek.

Tálos szerint azonban az AI jövőjéről szóló vitában az emberiség pusztulásának lehetősége helyett bár nem zéró, de minimális, így két kézzelfoghatóbb kérdésre érdemes figyelni:

arra, hogyan finanszírozzák a technológiai cégek a fejlesztéseiket, és arra, hogy az AI felfoghatatlan energiaigénye miként alakítja át az energiapolitikát.

Címlapkép forrása: Portfolio