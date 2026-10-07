Csúnya mínuszban az OTP!

A hangulat gyors romlásával és az amerikai hozamszintek meredek emelkedésével együtt nagy eladói nyomás nehezedik most a fémekre.

Az arany már 2 százalékos esésben, egészen augusztus eleje óta nem látott mélyponton van.

Az ezüst eközben már 3,4 százalékot veszített értékéből, és szintén augusztus eleje óta nem látott mélypontra esett a jegyzés. A mostani esést súlyosbítja, hogy a 60 dolláros lélektani támasz is elesett a fémben.