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Ettől rettegtek a dolgozók: szinte a teljes részleget kirúgja a globális bankóriás, az AI veszi át a jól fizetett munkájukat

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Az HSBC nagyszabású létszámleépítésre készül brit vagyonkezelési üzletágában. A pénzintézet a pénzügyi tanácsadók mintegy 70 százalékát, valamint a vezetői és szakértői pozíciók nagyjából felét megszüntetné, miközben a működést a mesterséges intelligenciára alapozott ügyfélkiszolgálás felé tereli - közölte a Financial Times. November 10-én hasonló témákról is szó lesz a Portfolio Banking Technology konferenciáján. Regisztráció és részletek itt!
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A bank jelenleg egyeztetési időszakot tart az érintett munkavállalókkal, akiknek várhatóan a hónap végén kell távozniuk. Egy bennfentes "mély, széles körű és brutális" leépítésként jellemezte a terveket, hozzátéve, hogy szinte

teljes csapatok válnak feleslegessé.

A HSBC nem közli pontosan, hány embert foglalkoztat a brit vagyonkezelési területén, de becslések szerint országszerte több száz ügyfélkapcsolati menedzser dolgozik a szervezetben.

A lépés éles fordulatot jelent ahhoz képest, hogy a bank két évvel ezelőtt még ambiciózus bővítésbe kezdett. Akkor azt a célt tűzte ki, hogy az évtized végére megduplázza a kezelt vagyon értékét, elérve a 100 milliárd fontot. Tavaly év végén ez az összeg alig haladta meg a 62 milliárd fontot.

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A leépítés Georges Elhedery vezérigazgató stratégiájába illeszkedik, aki 2024 szeptemberi kinevezése óta a szervezet egyszerűsítését és a mesterséges intelligencia széles körű bevezetését tűzte ki célul. A nyáron közzétett stratégiai dokumentumban Elhedery éppen a vagyonkezelést emelte ki mint az egyik olyan területet, ahol az MI a legnagyobb hatást fejtheti ki. Mint írta, a technológia segítségével az ügyfélkapcsolati menedzserek gyorsabban és személyre szabottabban tudják kiszolgálni az ügyfeleket.

A változások tágabb kontextusban az MI munkaerőpiaci hatásáról szóló vitába illeszkednek, amely arról szól, a technológia elsősorban a meglévő dolgozók termelékenységét növeli-e, vagy lehetővé teszi, hogy a cégek jóval kisebb létszámmal működjenek. A HSBC lépése az utóbbi forgatókönyvet látszik alátámasztani.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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