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Kapott egy gyomrost az euró, nyomás alatt a francia eszközök!
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Kapott egy gyomrost az euró, nyomás alatt a francia eszközök!

Portfolio
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Tegnap az S&P 500 és a Nasdaq is történelmi csúcsokra emelkedett. Ezt követően ma reggel az ázsiai tőzsdéken kisebb esés látszódik, ezt követően pedig Európában negatív hangulatban indult a kereskedés. Délelőtt aztán megütötték az eurót, és meredeken emelkedni kezdtek a francia hozamok is, miután az EKB egyik döntéshozója bemondta, hogy a francia helyzet nem olyan, hogy a jegybanknak be kéne adatkoznia. A tőzsdén különösen a francia bankrészvények kerültek nyomás alá.

Piacmozgató események szempontjából ma Amerikára lesz érdemes figyelni, ugyanis szerda este jelenik meg a Fed legutóbbi ülésénke jegyzőkönyve.

Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.
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Új korszak jön a Porschénál

A Porsche arra készül, hogy tartósan alacsonyabb eladási darabszámokkal kell együtt élnie, ezért a stuttgarti sportautógyártó a szerdai befektetői napján egy csúcskategóriás modellekre építő fordulattervet mutatott be a nyereségesség helyreállítása érdekében.

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Új korszak jön a Porschénál
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Ütik az eurót, meredeken emelkednek a francia hozamok

Az euró már 0,6 százalékos gyengülésben van a dollárhoz képest.

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Eközben a francia 10 éves hozam már 1,1 százalékos pluszban, 18 éves csúcsának közelében mozog.

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Ezzel együtt esik a francia tőzsde is, a CAC 40 index 0,4 százalékos mínuszban tartózkodik. Különösen a bankszektort teljesít rosszul:

tradingview-stock-market-heatmap-2026-10-07_10
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Vannak mozgások

A BUX már keddi záróértékének közelében mozog, eközben pedig az OTP 0,2, a Mol 0,2, a Telekom pedig 0,9 százalékos mínuszban van. A Richter felülteljesítő, most épp 0,6 százalékos pluszban vannak a gyógyszegyártó részvényei.

A BUX ezzel valamelyest felülteljesítőnek mondható a vezető indexekhez képest, tekintve, hogy a francia CAC 0,6, a német DAX pedig 0,7 százalékos mínuszban van.

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Esés a magyar tőzsdén

Gyorsul az esés a magyar tőzsdén, a BUX már 0,7 százalékos mínuszban van. A nagypapírok közül az OTP és a Telekom is 1,2-1,2, a Mol 0,3, a Richter pedig 0,2 százalékos mínuszban van.

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Behódolt a kötvénypiacnak a japán vezetés

Takaicsi Szanae japán miniszterelnök a parlament előtt kijelentette, hogy kormánya kész felülvizsgálni kiadási és bevételi terveit, amennyiben az államkötvény-hozamok váratlan irányba mozdulnának el - írja a Bloomberg. Ezzel párhuzamosan az élelmiszerek fogyasztási adójának ideiglenes csökkentéséhez kéri a törvényhozás támogatását.

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Behódolt a kötvénypiacnak a japán vezetés
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Bemondta a neves pénzember: közeleg a vég

Ray Dalio milliárdos befektető, a Bridgewater Associates alapítója szerint klasszikus buborék alakult ki a mesterséges intelligencia körül, amely az emelkedő kamatok és a szűkülő piaci likviditás miatt hamarosan komoly nyomás alá kerülhet. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.

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Bemondta a neves pénzember: közeleg a vég
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Sztrájk jöhet a Micronnál

A Micron Technology tajvani munkavállalóit képviselő szakszervezet sztrájkfelhatalmazást kapott a tagjaitól, ami tovább élezi a munkaügyi vitát az amerikai memóriachip-gyártó legnagyobb gyártóközpontjában.

Az észak-tajvani Taojüan városában működő Micron-üzemek dolgozóit tömörítő szakszervezet szerdán közleményben jelentette be, hogy a tagság megszavazta a sztrájklehetőséget. A lépés a chipgyártónál zajló munkaügyi konfliktus elmélyülését jelzi, amely az amerikai vállalat legjelentősebb tajvani termelési bázisát érinti.

A sztrájkfelhatalmazás nem jelenti automatikusan a munkabeszüntetés azonnali megkezdését, ugyanakkor jogi alapot teremt a szakszervezet számára ahhoz, hogy szükség esetén élhessen ezzel az eszközzel a tárgyalások során.

(Reuters)

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Megtaláltuk az AI-sztori következő nagy nyertesét: hatalmas emelkedés jöhet ennél a részvénynél

Van egy részvény, amelyről szépen csendben egyre többen kezdenek el beszélni, sorra fedezik fel a benne rejlő nagy lehetőséget a nagy elemzőházak is. Most megmutatjuk, hogy melyik ez a részvény, és azt is, hogy mitől lehet ez olyan különleges választás. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.

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Megtaláltuk az AI-sztori következő nagy nyertesét: hatalmas emelkedés jöhet ennél a részvénynél
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Razzia a népszerű sörgyártóknál: súlyos dologgal gyanúsítják az óriásokat

Razziát tartott a japán versenyhatóság az ország négy legnagyobb sörgyártójánál tiltott áregyeztetés gyanúja miatt, a hírre az érintett vállalatok részvényárfolyama azonnal esni kezdett.

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Razzia a népszerű sörgyártóknál: súlyos dologgal gyanúsítják az óriásokat
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Esés Ázsiában

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,5 százalékkal került feljebb, a S&P 500 0,6 százalék pluszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 0,5 százalék pluszban zárt.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 0,29 százalékos mínuszban áll, a Hang Seng 0,67 százalékkal került lejjebb, míg a CSI 300 0,11 százalékos mínuszban van.
  • Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,05 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,58 százalékot eshet, míg a FTSE 0,25 százalékot emelkedhet.
  • Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján. A Dow Jones 0,06 százalék mínuszban nyithat, a S&P 500 0,08 százalékkal kerülhet feljebb, míg a Nasdaq 0,03 százalék pluszban nyithat.

Mi várható makro fronton?

Ma a Portfolio szokásos őszi gazdasági csúcskonferenciája, a Budapest Economic Forum lesz, melyen a nyitóelőadást Kármán András pénzügyminiszter tartja. Az ő előadása pedig szintén kiemelt figyelmet élvezhet a befektetők oldaláról a jövő évi költségvetés közelgő benyújtása miatt, akár a forintra is hatással lehetnek a szavai. De ott lesz a konferencián Tardos Gergely, az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) vezérigazgatója, neves hazai vállalatvezetők és nemzetközi vendégek. Közben a KSH a friss, szeptemberi inflációs adatot publikálja, melyre mindig kiemelten figyelnek a pénzpiacok. Magyar idő szerint este jelenik meg a Fed legutóbbi ülésének jegyzőkönyve, melyből már a következő döntésekkel kapcsolatos információkat próbálhatnak kiolvasni a befektetők.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 40,4 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 5,9 százalékos eséssel a CSI 300 index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 71,9 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 18,1 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 68,1 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 51 521,28 0,5% 0,3% -3,5% 7,2% 10,3% 49,7%
S&P 500 7 818,93 0,6% 1,9% 1,3% 14,2% 16,0% 79,2%
Nasdaq 31 224,69 0,5% 2,9% 5,7% 23,7% 25,0% 111,5%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 70 683,98 1,1% 7,9% 8,7% 40,4% 47,4% 156,8%
Hang Seng 24 280,56 1,0% -1,0% -5,3% -5,3% -9,9% 1,3%
CSI 300 4 357,62 0,0% 0,3% -4,2% -5,9% -6,1% -10,5%
Európai részvényindexek              
DAX 25 449,19 0,8% 0,2% -2,3% 3,9% 4,4% 70,0%
CAC 7 865,07 0,4% -2,1% -5,0% -3,5% -1,3% 21,1%
FTSE 10 541,69 0,4% -0,9% -2,7% 6,1% 11,2% 50,7%
FTSE MIB 51 261,4 0,9% -1,0% -1,6% 14,1% 18,8% 100,2%
IBEX 19 444,2 0,7% -0,4% -3,0% 12,3% 25,0% 121,6%
Régiós részvényindexek              
BUX 143 682,59 1,3% -2,3% -2,8% 29,4% 43,8% 169,5%
ATX 6 792,23 0,7% -2,1% -1,0% 27,5% 43,6% 84,2%
PX 2 630,42 -0,3% -2,4% -6,5% -2,1% 10,6% 92,9%
Magyar blue chipek              
OTP 41 470 1,9% -5,3% -7,7% 18,1% 43,2% 126,1%
Mol 5 055 1,5% 0,1% 2,1% 71,9% 83,6% 88,1%
Richter 12 370 0,6% 0,3% -3,5% 25,4% 22,2% 48,3%
Magyar Telekom 2 572 -0,2% 1,3% -2,0% 43,5% 41,3% 505,9%
Nyersanyagok              
WTI 96,24 0,1% 0,1% 3,8% 68,1% 54,0% 24,1%
Brent 100,36 0,0% -2,2% 4,2% 64,9% 53,2% 23,5%
Arany 4 162,68 0,6% 0,0% -6,3% -3,7% 5,3% 136,9%
Devizák              
EURHUF 365,3750 -0,6% -0,5% 0,7% -4,8% -6,1% 1,8%
USDHUF 324,5902 -1,1% 0,3% 3,9% -0,7% -2,2% 4,4%
GBPHUF 430,9250 -0,4% 0,6% 2,2% -2,2% -3,7% 2,2%
EURUSD 1,1257 0,4% -0,7% -3,1% -4,2% -3,9% -2,5%
USDJPY 158,0050 0,0% 0,3% 1,2% 0,8% 5,4% 42,0%
GBPUSD 1,3278 0,4% 0,5% -1,8% -1,3% -1,5% -2,1%
Kriptovaluták              
Bitcoin 85 553,5 -0,2% 2,3% 7,4% -3,6% -31,4% 54,6%
Állampapírok              
10 éves német állampapírhozam 3,47 0,0% -3,4% 4,8% 21,2% 29,6% -1 995,6%
10 éves magyar állampapírhozam 5,84 0,0% -1,3% 6,8% -15,0% -15,2% 62,3%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
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Címlapkép forrása: Doug Armand

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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