Kapott egy gyomrost az euró, nyomás alatt a francia eszközök!

A BUX már keddi záróértékének közelében mozog, eközben pedig az OTP 0,2, a Mol 0,2, a Telekom pedig 0,9 százalékos mínuszban van. A Richter felülteljesítő, most épp 0,6 százalékos pluszban vannak a gyógyszegyártó részvényei.

A BUX ezzel valamelyest felülteljesítőnek mondható a vezető indexekhez képest, tekintve, hogy a francia CAC 0,6, a német DAX pedig 0,7 százalékos mínuszban van.