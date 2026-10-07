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Kiderült: három pénzügyi nagyágyútól loptak adatokat a hackerek, akik az FBI rendszerébe is betörhettek
Üzlet

Kiderült: három pénzügyi nagyágyútól loptak adatokat a hackerek, akik az FBI rendszerébe is betörhettek

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A Goldman Sachs vagyonkezelési ügyfelei, a londoni tőzsdén jegyzett Man Group befektetési alap, valamint a Tishman Speyer globális ingatlanbefektető társaság is érintett abban az adatszivárgási incidensben, amely az EY könyvvizsgáló és tanácsadó cégnél történt idén tavasszal – derül ki a szeptemberben kiküldött tájékoztatásokból - számolt be a Financial Times.
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Az incidens 2026. március 28. és április 12. között zajlott, amikor egy illetéktelen harmadik fél az EY által használt Checkmarx szoftver sebezhetőségét kihasználva férkőzött hozzá a rendszerhez, és

számos ügyfélhez köthető dokumentumot töltött le.

A szivárgás következtében az érintettek személyes adatai, köztük neveik, lakcímeik, adóazonosítóik, e-mail-címeik, valamint pénzügyi információik kerültek veszélybe. Az EY júliusban tette meg a hivatalos bejelentést négy amerikai tagállam hatóságánál.

A támadás elkövetőjeként a ShinyHunters néven ismert kiberbűnözői csoport jelentkezett. A lazább felépítésű hackerkollektíva 2020 óta több tucat vállalat ellen hajtott végre nagyszabású adatlopást. A múlt hónapban a csoport azt állította, hogy az FBI rendszerébe is behatolt, és több ezer, a hivatal munkatársaival kapcsolatos iratot kaparintott meg. Egy héttel később a holland rendőrség letartóztatta a csoport egyik feltételezett vezetőjét, aki a gyanú szerint társaival együtt több mint 140 szervezetet támadott meg, és legalább 70 millió dollárnyi váltságdíjat zsarolt ki.

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A Goldman Sachs szeptemberben levélben tájékoztatta vagyonkezelési ügyfeleit, és közölte, hogy az EY egy független kiberbiztonsági céget bízott meg a rendszer átvilágításával. A bank saját technológiai kockázatkezelő csapata is felülvizsgálja az eredményeket, és elvárja az EY-tól, hogy objektív bizonyítékokkal és külső ellenőrzéssel igazolja a helyreállítási intézkedések hatékonyságát. A Goldman Sachs hangsúlyozta, hogy a saját rendszereit nem érintette az incidens, így ügyfeleinek eszközei teljes biztonságban vannak.

A Man Group szintén megerősítette, hogy saját rendszereit nem érte találat, az EY pedig közvetlenül értesítette az érintett személyeket. A Tishman Speyer esetében az EY augusztusban jelezte, hogy a társaság befektetőihez köthető adatok is kompromittálódhattak.

Az EY közleményében kifejtette, hogy az incidens nem érintette a cég szélesebb vállalati rendszereit, így nem jelent fenyegetést a folyamatos üzletmenetre sem. A könyvvizsgáló az érintettek számára hitelfelügyeleti és személyazonosság-védelmi szolgáltatást biztosít egy külső partneren keresztül. Az eset ugyanakkor rávilágít a szakmai szolgáltató cégek kényes helyzetére, hiszen ezek a vállalatok egyrészt kiberbiztonsági tanácsadóként pozicionálják magukat, másrészt hatalmas mennyiségű bizalmas ügyféladatot kezelnek, amelyek védelme komoly infrastrukturális és szerződéses garanciákat követel meg.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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