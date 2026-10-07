Közeleg a globális „game over”? Új rendszerre kell átállniuk a magyar vállalatoknak is

Budapest adott otthont 2026-ban a Circular Economy Hotspotnak, a konferencianapon a résztvevők szakpolitikai és stratégiai betekintést kaphattak nemzetközi és európai vezetők előadásaiból. A BCSDH szervezésével megvalósuló konferencián skálázható körforgásos megoldásokat bemutató esettanulmányok, üzleti sikertörténetek és a körforgásos beruházásokról szóló pénzügyi kerekasztal-beszélgetések is helyet kaptak.

Újrahasznosítás helyett a nyersanyagok csökkentése

A délelőtt folyamán Janez Potočnik, az ENSZ Környezetvédelmi Program Nemzetközi Erőforrás Testületének társelnöke tartott előadást. A jelenlegi fosszilis alapú, nagyrészt lineáris gazdaságból egy olyan fém- és ásványalapú gazdaság felé haladunk, amely elvileg már képes a körforgásos működésre.

Ugyanakkor az energiaátmenet önmagában nem elegendő a válság kezelésére.

A tíz planetáris határ közül már most hetet átléptünk, az energiaátmenet pedig közvetlenül csak egyet címez meg. A szakember szerint a kulcskérdés az, hogyan tudjuk az emberi szükségleteket a leginkább energia- és erőforrás-hatékony módon kielégíteni.

Az előadó rámutatott, hogy a kritikus fontosságú nyersanyagok esetében a pusztán újrahasznosításra épülő stratégia nem működőképes a folyamatosan növekvő igények mellett. Ha például az összes ma használt akkumulátort újrahasznosítjuk, az sem oldja meg a problémát, ha tíz év múlva tízszer több akkumulátorra lesz szükségünk. Emiatt az intenzív használat, az élettartam-hosszabbítás, valamint az alapvető ellátórendszerek – különösen a mobilitás, az épített környezet és a lakhatás – optimalizálása elkerülhetetlen, mivel ezek a rendszerek felelnek a globális anyaghasználat több mint 90 százalékáért.

A rendszerszintű átálláshoz Potočnik négy fő cselekvési irányt azonosított:

Tudományos alapokon nyugvó, nemzeti anyaghasználati célértékek meghatározása. A körforgásos gazdaság pontosabb mérési módszertanának kidolgozása. Hatékonyabb gazdasági és adópolitikai ösztönzők bevezetése. Megfelelő globális kormányzati struktúra kialakítása, amely – az energiapolitikával ellentétben – a nyersanyagáramlások esetében jelenleg még teljesen hiányzik.

Az UNEP Nemzetközi Erőforrás Testülete jelenleg az ausztrál állami kutatószervezettel, a CSIRO-val együttműködésben dolgozik azon, hogy meghatározzák a fenntartható, egy főre jutó globális anyaglábnyom célértékét, amelyet a kutatók jelenleg 8 és 12 tonna közé tesznek. A magas jövedelmű országoknak radikálisan csökkenteniük kell az anyaglábnyomukat, hogy teret engedjenek az alacsony jövedelmű országok fejlődésének.

A szakember bírálta az Európai Bizottság jelenlegi célszámát, amely a körforgásos anyaghasználati arány (circularity rate) megduplázását tűzi ki 12 százalékról 24 százalékra. Véleménye szerint ez a célszám azért nem hasznos, mert egy utólagos folyamatot (az újrahasznosítást) méri ahelyett, hogy a túlzott anyaghasználatot kezelné, ráadásul teljesen elérhetetlen: az elmúlt 15 évben ez az arány mindössze 1 százalékpontot emelkedett Európában. Potočnik szerint,

egy abszolút értékű csökkentési célt kellene kitűzni, például a nyersanyaglábnyom 10 százalékos mérséklését 2035-ig, ami nem igényelne országspecifikus alkukat sem.

Példaként említette Kína aktuális ötéves tervét, amely határozott mennyiségi célokat szab meg: a legfontosabb erőforrások termelékenységének 16 százalékos növelését öt év alatt, valamint a GDP-arányos energia- és vízfogyasztás 10-10 százalékos csökkentését, amellyel az ország stratégiailag pozícionálja magát a globális erőforrás-versenyben.

A körforgásosság pénzügyi kérdéssé válik

Az előadásban Quentin Drewell, a World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) Senior Directora arról beszélt, hogy a lineáris gazdasági működés egyre nagyobb üzleti kockázatot jelent. Növeli a nyersanyagköltségeket, kiszámíthatatlanná teszi az árakat, ellátási láncokat zavar meg, és szabályozási, reputációs, valamint finanszírozási kockázatokat okoz.

Az előadás legfontosabb üzenete az volt, hogy

a vállalatok csak akkor tudják kezelni a körforgásosságot, ha közös nyelv és egységes mérési módszertan áll rendelkezésükre.

Ennek érdekében dolgozta ki a WBCSD partnereivel a Global Circularity Protocolt (GCP), amely a körforgásosság mérését összeköti az üzleti döntésekkel, a pénzügyi teljesítménnyel és a befektetői jelentésekkel.

Drewell hangsúlyozta, hogy a körforgásosság pénzügyi és stratégiai üzleti tényező. Azok a cégek, amelyek csökkentik lineáris erőforrás-függőségüket, olcsóbb tőkéhez, jobb hitelfeltételekhez és magasabb értékeléshez juthatnak. A GCP célja, hogy a ÜHG Protokollhoz hasonlóan globális hatású standarddá váljon az erőforrás-használat területén.

Az előadás záró gondolata szerint, ha

a vállalatok, kormányok és pénzügyi piacok képesek közösen mérni, kezelni és beárazni a körforgásosságot, akkor jelentős anyag-, költség- és kibocsátáscsökkentés érhető el - és elkerülhető egy globális "game over” helyzet.

Körforgásos átállás, de hogyan? Kihívások és szakpolitikai válaszok

Peter Börkey, az OECD Environment Directorate körforgásos gazdaságért felelős vezetője előadásában hangsúlyozta, hogy bár a gazdasági növekedés és az anyagfelhasználás között megfigyelhető bizonyos szétválás, ez egyelőre csak relatív:

a globális anyagfelhasználás továbbra is jelentősen nőhet a következő 25 évben.

Kiemelte, hogy az újrahasznosítás aránya sok területen még alacsony, például a műanyagoknál körülbelül 10%, a ritkaföldfémeknél pedig 1% alatt van.

Az előadás szerint a körforgásos üzleti modellek terjedését főként az árversenyhátrány, a piacok széttöredezettsége, valamint a fogyasztói szokások és kényelmi szempontok akadályozzák. Börkey szerint hatékony szakpolitikai válaszokra van szükség, ágazatonkénti stratégiákra, az egész értékláncot lefedő beavatkozásokra, gazdasági ösztönzőkre, szabályozási eszközökre, valamint a kereskedelmi és versenyképességi szempontok figyelembevételére.

Magyarországgal kapcsolatban megemlítette, hogy az OECD korábban közreműködött a nemzeti körforgásos gazdasági stratégia előkészítésében, amely többek között a biomassza, az élelmiszer, az építőipar és a műanyagok területére fókuszált.

Az előadás egyik fő üzenete az volt, hogy

célzott szakpolitikai beavatkozásokkal a körforgásos átállás gyorsítható.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images