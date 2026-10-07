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Közeleg a globális „game over”? Új rendszerre kell átállniuk a magyar vállalatoknak is
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Közeleg a globális „game over”? Új rendszerre kell átállniuk a magyar vállalatoknak is

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A jólétet és a gazdasági növekedést teljesen le kell választani az erőforrás-felhasználásról és a környezeti hatásokról, a körforgásos gazdaságra való átálláshoz pedig a kizárólagos újrahasznosítás helyett a nyersanyagigény rendszerszintű csökkentésére van szükség – többek között ez volt az egyik kiemelt üzenet a Circular Economy Hotspot Budapest konferencián. Az előadók között volt Janez Potočnik, az ENSZ Környezetvédelmi Program (UNEP) Nemzetközi Erőforrás Testületének (IRP) társelnöke, Peter Börkey, az OECD Environment Directorate körforgásos gazdaságért felelős vezetője és Quentin Drewell, a World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) szenior igazgatója, aki előadásában egy „globális game over” helyzet elkerülésének lehetőségeiről is beszámolt.

Budapest adott otthont 2026-ban a Circular Economy Hotspotnak, a konferencianapon a résztvevők szakpolitikai és stratégiai betekintést kaphattak nemzetközi és európai vezetők előadásaiból. A BCSDH szervezésével megvalósuló konferencián skálázható körforgásos megoldásokat bemutató esettanulmányok, üzleti sikertörténetek és a körforgásos beruházásokról szóló pénzügyi kerekasztal-beszélgetések is helyet kaptak.

Újrahasznosítás helyett a nyersanyagok csökkentése

A délelőtt folyamán Janez Potočnik, az ENSZ Környezetvédelmi Program Nemzetközi Erőforrás Testületének társelnöke tartott előadást. A jelenlegi fosszilis alapú, nagyrészt lineáris gazdaságból egy olyan fém- és ásványalapú gazdaság felé haladunk, amely elvileg már képes a körforgásos működésre.

Ugyanakkor az energiaátmenet önmagában nem elegendő a válság kezelésére.

A tíz planetáris határ közül már most hetet átléptünk, az energiaátmenet pedig közvetlenül csak egyet címez meg. A szakember szerint a kulcskérdés az, hogyan tudjuk az emberi szükségleteket a leginkább energia- és erőforrás-hatékony módon kielégíteni.

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Az előadó rámutatott, hogy a kritikus fontosságú nyersanyagok esetében a pusztán újrahasznosításra épülő stratégia nem működőképes a folyamatosan növekvő igények mellett. Ha például az összes ma használt akkumulátort újrahasznosítjuk, az sem oldja meg a problémát, ha tíz év múlva tízszer több akkumulátorra lesz szükségünk. Emiatt az intenzív használat, az élettartam-hosszabbítás, valamint az alapvető ellátórendszerek – különösen a mobilitás, az épített környezet és a lakhatás – optimalizálása elkerülhetetlen, mivel ezek a rendszerek felelnek a globális anyaghasználat több mint 90 százalékáért.

A rendszerszintű átálláshoz Potočnik négy fő cselekvési irányt azonosított:

  1. Tudományos alapokon nyugvó, nemzeti anyaghasználati célértékek meghatározása.
  2. A körforgásos gazdaság pontosabb mérési módszertanának kidolgozása.
  3. Hatékonyabb gazdasági és adópolitikai ösztönzők bevezetése.
  4. Megfelelő globális kormányzati struktúra kialakítása, amely – az energiapolitikával ellentétben – a nyersanyagáramlások esetében jelenleg még teljesen hiányzik.

Az UNEP Nemzetközi Erőforrás Testülete jelenleg az ausztrál állami kutatószervezettel, a CSIRO-val együttműködésben dolgozik azon, hogy meghatározzák a fenntartható, egy főre jutó globális anyaglábnyom célértékét, amelyet a kutatók jelenleg 8 és 12 tonna közé tesznek. A magas jövedelmű országoknak radikálisan csökkenteniük kell az anyaglábnyomukat, hogy teret engedjenek az alacsony jövedelmű országok fejlődésének.

A szakember bírálta az Európai Bizottság jelenlegi célszámát, amely a körforgásos anyaghasználati arány (circularity rate) megduplázását tűzi ki 12 százalékról 24 százalékra. Véleménye szerint ez a célszám azért nem hasznos, mert egy utólagos folyamatot (az újrahasznosítást) méri ahelyett, hogy a túlzott anyaghasználatot kezelné, ráadásul teljesen elérhetetlen: az elmúlt 15 évben ez az arány mindössze 1 százalékpontot emelkedett Európában. Potočnik szerint,

egy abszolút értékű csökkentési célt kellene kitűzni, például a nyersanyaglábnyom 10 százalékos mérséklését 2035-ig, ami nem igényelne országspecifikus alkukat sem.

Példaként említette Kína aktuális ötéves tervét, amely határozott mennyiségi célokat szab meg: a legfontosabb erőforrások termelékenységének 16 százalékos növelését öt év alatt, valamint a GDP-arányos energia- és vízfogyasztás 10-10 százalékos csökkentését, amellyel az ország stratégiailag pozícionálja magát a globális erőforrás-versenyben.

A körforgásosság pénzügyi kérdéssé válik

Az előadásban Quentin Drewell, a World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) Senior Directora arról beszélt, hogy a lineáris gazdasági működés egyre nagyobb üzleti kockázatot jelent. Növeli a nyersanyagköltségeket, kiszámíthatatlanná teszi az árakat, ellátási láncokat zavar meg, és szabályozási, reputációs, valamint finanszírozási kockázatokat okoz.

Az előadás legfontosabb üzenete az volt, hogy

a vállalatok csak akkor tudják kezelni a körforgásosságot, ha közös nyelv és egységes mérési módszertan áll rendelkezésükre.

Ennek érdekében dolgozta ki a WBCSD partnereivel a Global Circularity Protocolt (GCP), amely a körforgásosság mérését összeköti az üzleti döntésekkel, a pénzügyi teljesítménnyel és a befektetői jelentésekkel.

Drewell hangsúlyozta, hogy a körforgásosság pénzügyi és stratégiai üzleti tényező. Azok a cégek, amelyek csökkentik lineáris erőforrás-függőségüket, olcsóbb tőkéhez, jobb hitelfeltételekhez és magasabb értékeléshez juthatnak. A GCP célja, hogy a ÜHG Protokollhoz hasonlóan globális hatású standarddá váljon az erőforrás-használat területén.

Az előadás záró gondolata szerint, ha

a vállalatok, kormányok és pénzügyi piacok képesek közösen mérni, kezelni és beárazni a körforgásosságot, akkor jelentős anyag-, költség- és kibocsátáscsökkentés érhető el - és elkerülhető egy globális "game over” helyzet.

Körforgásos átállás, de hogyan? Kihívások és szakpolitikai válaszok

Peter Börkey, az OECD Environment Directorate körforgásos gazdaságért felelős vezetője előadásában hangsúlyozta, hogy bár a gazdasági növekedés és az anyagfelhasználás között megfigyelhető bizonyos szétválás, ez egyelőre csak relatív:

a globális anyagfelhasználás továbbra is jelentősen nőhet a következő 25 évben.

Kiemelte, hogy az újrahasznosítás aránya sok területen még alacsony, például a műanyagoknál körülbelül 10%, a ritkaföldfémeknél pedig 1% alatt van.

Az előadás szerint a körforgásos üzleti modellek terjedését főként az árversenyhátrány, a piacok széttöredezettsége, valamint a fogyasztói szokások és kényelmi szempontok akadályozzák. Börkey szerint hatékony szakpolitikai válaszokra van szükség, ágazatonkénti stratégiákra, az egész értékláncot lefedő beavatkozásokra, gazdasági ösztönzőkre, szabályozási eszközökre, valamint a kereskedelmi és versenyképességi szempontok figyelembevételére.

Magyarországgal kapcsolatban megemlítette, hogy az OECD korábban közreműködött a nemzeti körforgásos gazdasági stratégia előkészítésében, amely többek között a biomassza, az élelmiszer, az építőipar és a műanyagok területére fókuszált.

Az előadás egyik fő üzenete az volt, hogy

célzott szakpolitikai beavatkozásokkal a körforgásos átállás gyorsítható.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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