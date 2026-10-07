Mi mozgatja ma a tőzsdéket?

A Micron Technology tajvani munkavállalóit képviselő szakszervezet sztrájkfelhatalmazást kapott a tagjaitól, ami tovább élezi a munkaügyi vitát az amerikai memóriachip-gyártó legnagyobb gyártóközpontjában.

Az észak-tajvani Taojüan városában működő Micron-üzemek dolgozóit tömörítő szakszervezet szerdán közleményben jelentette be, hogy a tagság megszavazta a sztrájklehetőséget. A lépés a chipgyártónál zajló munkaügyi konfliktus elmélyülését jelzi, amely az amerikai vállalat legjelentősebb tajvani termelési bázisát érinti.

A sztrájkfelhatalmazás nem jelenti automatikusan a munkabeszüntetés azonnali megkezdését, ugyanakkor jogi alapot teremt a szakszervezet számára ahhoz, hogy szükség esetén élhessen ezzel az eszközzel a tárgyalások során.

(Reuters)