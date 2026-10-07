"Nem igaz, hogy mi magyarok lusták vagyunk, látom a Lidlben!"

Nem igaz, hogy a magyarok lusták, és a termelékenységi lemaradás jelentős része munkaszervezési probléma – mondta Baja Sándor a Budapest Economic Forumon. Oszkó Péter szerint közben a költségvetés miatt nincs "nagyon-nagyon nagy izgulnivaló", a fiskális pályát várhatóan tartani fogja a kormány, ennél érdekesebb kérdés, hogyan engedi újra saját lábára állni a korábbi gazdaságpolitika által súlyosan eltorzított reálgazdaságot. A panelen az is elhangzott, hogy egyes magyar beszállítóknál már az is jó teljesítménynek számít, ha nem verik át annyira a vevőt, hogy az csődbe menjen, miközben a cégeknek a világpiacon kellene megméretniük magukat, ha valóban termelékenyebbé akarnak válni. A Portfolio konferenciáján vállalati szereplők értékelték, mi az a környezet, amiben navigálniuk kell, és hogyan lehetne ezt jobban csinálni.

Oszkó Péter, az O3 Partners alapító-vezérigazgatója szerint túl sok figyelem irányul jelenleg arra, hogyan alakul a költségvetési hiány, miközben ennél jóval szélesebb kérdés, hogy milyen gazdaságpolitika épül. Úgy látja, a költségvetés miatt "olyan nagyon-nagyon nagy izgulnivaló nincs": a fiskális politika meglehetősen kötött pályán mozog, és várakozása szerint már ősszel jól látható lesz egy olyan hiánycsökkentési irány, amely a maastrichti kritériumok gyors teljesítése felé mutat. Ennek szerinte nemcsak piaci, hanem politikai oka is van.

"Az euró bevezetési ígérete az első nagyon határozott politikai nyilatkozata volt a kormánynak" – emelte ki, hozzátéve, hogy ezt 2030-ban politikai eredményként is fel lehet mutatni majd a választások előtt, hiszen azt lehet mondani, hogy amit négy évvel korábban megígértek, azt teljesítették. Oszkó ebből arra következtet, hogy a kormánynak elemi érdeke lesz tartani a feszes fiskális pályát, csakhogy "egy gazdaságpolitika nem csak ebből áll".

A probléma szerinte az, hogy a reálgazdaság olyan állapotban van, amelyet az előző gazdaságpolitika súlyosan torzított. A korábbi politika a gazdaságot "leuralta, bedrogozta, megerőszakolta, és mindent megtett vele, amit nem kellett volna".

A következő gazdaságpolitika feladata ezért az lenne, hogy támogassa, hogy a gazdaság a saját lábára álljon, és olyan környezetet teremtsen, amelyben a vállalatok ismét saját teljesítményükből tudnak növekedni. Van itt azonban egy jelentős ellentmondás.

Azt várjuk, hogy ne a politika mondja meg, ki a kóser, de közben azt is várjuk, hogy most gyorsan még egyszer mondja meg

– utalt az elszámoltatás és az állami beavatkozás mérséklése közti feszültségre. Szerinte most azt kellene kitalálni, hogy "hol vonul ki, hol segít, és hol alakít át" az állam.

Nem igaz, hogy a magyar dolgozó lusta

A panel egy másik, hangsúlyos témája a magyar vállalatok termelékenysége volt. Kadocsa András, a McKinsey & Company partnere arra hívta fel a figyelmet, hogy a magyar kkv-szektor termelékenysége kevesebb mint fele a nagyvállalatokénak, a magyar gazdaság egészében pedig az egy munkaórára jutó termelékenység az EU27 átlagának körülbelül 71 százalékán áll.

Szerinte az elmúlt évek támogatási politikája sem segített ezen. Sok esetben ugyanis nem az történt, hogy a támogatások hatékonyabb működésre ösztönözték volna a vállalatokat, hanem éppen ellenkezőleg: a cégek hozzászoktak ahhoz, hogy egy-egy gépberuházás előtt megvárják az állami pénzt.

Baja Sándor, a Randstad régiós ügyvezető igazgatója ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy a termelékenységi lemaradás jelentős része egyszerű munkaszervezési probléma.

Példaként arról beszélt, hogy a Lidlben azt lehet látni, hogy akár egy vezető is beáll árut pakolni vagy pénztárba ülni, ha éppen arra van szükség. Egy másik, egyébként szintén nyugati kiskereskedelmi láncban – amit nem nevezett meg –, ezzel szemben előfordul, hogy miközben öt vásárló áll sorban, valaki tétlenül álldogál.

Nem igaz, hogy mi magyarok lusták vagyunk, látom a Lidlben

– mondta Baja. Szerinte ugyanaz a magyar dolgozó megfelelő munkaszervezés mellett nagyon magas intenzitással képes dolgozni.

Schnaider Dávid, a Videoton Cégcsoport vezérigazgató-helyettese erre úgy reagált, a probléma nem is csak munkaszervezési, hanem vállalat- és szervezetfejlesztési kérdés is. Arra figyelmeztetett, hogy már nem feltétlenül az EU27 átlaga a megfelelő mérce: "a szar nem etalon", Európa ugyanis már nem vezető hatékonyságban.

Saját példaként a Videotont hozta, ahol az elmúlt két évben csökkent az árbevétel és a kibocsátás, ezért telephelyeket és gyártási kapacitásokat vontak össze. Ez szerinte látványosan megmutatta, mennyi tartalék volt még a működésben: egy már felfűtött csarnokban egy második műszak elindítása egészen más hatékonyságot jelent, mint újabb gépeket és infrastruktúrát vásárolni.

Kadocsa: ha a beszállító nem veri át a vevőt, már jónak számít

Kadocsa arról a vélekedésről is beszélt, hogy a globális versenybe való beszállás valamifajta "egészségtelen nyomást" helyezne a magyar gazdaságra és dolgozókra, ahol majd halálra kell dolgoznunk magunkat ahhoz, hogy az élvonalban maradjunk. Egy történettel szemléltette, hogy jelenleg nem egészen ezen a szinten állunk.

Egy fémmegmunkáló kkv szeretett volna beszállítóvá válni egy középvállalatnál, ahol először a vezérigazgató azt mondta neki, hogy már van kiváló partnerük, de azért megfontolja, mivel egy-két kisebb problémáról hallott.

Aztán kiderült, hogy ez a "nagyon jó beszállító" előfordul, hogy száz megrendelt darabból csak kilencvenet szállít le, vagy egy olyan alkatrészt küld, amelyen négy szükséges furat helyett csak három van.

Hozzátette, hogy itt egy neves kkv-ról van szó, amit szerinte a teremben lévők nagy része ismer. Kadocsa szerint egyébként amikor rákérdeztek a történetben szereplő vezérigazgatónál, hogy mégis hogy lehet jó egy ilyen beszállító, akkor azt mondta, "még sosem csapta be őket annyira, hogy csődbe menjenek".

Szerinte ebből látszik, milyen alacsonyan van bizonyos esetekben a mérce. A magyar vállalatok termelékenységi gondjainak jelentős része nem abból fakad, hogy irreális világgazdasági versenynek kell megfelelniük, hanem abból, hogy a folyamatfejlesztés, a vállalatszervezés és különösen a stratégiai gondolkodás sok helyen még mindig gyerekcipőben jár.

Baja: aki nem talál magyar dolgozót, "challengelje a HR-esét"

A munkaerőhiány kérdésében Baja szintén provokatív álláspontot fogalmazott meg. Szerinte mielőtt egy vállalat arra jut, hogy Magyarországon egyszerűen nincs elérhető munkaerő, érdemes lenne megvizsgálni, valóban megfelelően keresgélt-e.

Aki munkaerőt keres, és nem talál, az egy kicsit challengelje a HR-esét. Menjenek utána.

Baja egy olyan nagyvállalat esetét idézte fel, amely nyilvánosan arra panaszkodott, hogy nem talál elegendő magyar munkavállalót, ezért külföldi – köztük Fülöp-szigeteki – dolgozók alkalmazására lenne szüksége.

Ugyanabban az időszakban az ő cégük mintegy 200 magyar munkavállalót talált Nyíregyháza környékén.

A megjegyzés egyértelműen rímel a Master Good körül az elmúlt hónapokban kialakult vitára. A kisvárdai élelmiszeripari cég vezetője nyáron arra figyelmeztetett, hogy a vendégmunkások alkalmazásának szigorítása veszélyeztetheti a vállalat fejlesztéseit, mivel bizonyos fizikai munkakörökre nem találnak elegendő magyar jelentkezőt. A kérdésből politikai vita is lett.

Baja álláspontja ugyanakkor nem az volt, hogy egyáltalán nincs szükség külföldi munkavállalókra, ezt a panel egy korábbi részén ki is jelentette. Éppen ellenkezőleg: "a külföldi munkavállalókat, könyörgöm, engedjék be őket!" Főleg a magasabb hozzáadott értékűeket – tette hozzá. Szerinte senki nem beszél róla, a lengyelek mennyi ukránt beengedtek, és ők milyen sokkal járulnak hozzá a lengyel gazdasághoz.

A beszélgetés végén Kadocsa András egy lengyel példával foglalta össze, szerinte mi lehet a termelékenységnövelés egyik legerősebb motorja: külföldre termelni, külföldre szolgáltatni és ott megméretni magunkat.

Példaként egy lengyel buszgyártót említett, amelyet a rendszerváltás környékén gyakorlatilag a semmiből építettek fel. A vállalat alapítói már a kezdetektől nem kizárólag az olcsó lengyel munkaerőre támaszkodva akartak sikeresek lenni, hanem a német piacon akarták megméretni magukat.

35 év alatt leuralták Európát.

Címlapkép forrása: Portfolio