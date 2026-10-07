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Ormosy Gábor: olyan átalakulás zajlik az autóiparban, amire évtizedek óta nem volt példa
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Ormosy Gábor: olyan átalakulás zajlik az autóiparban, amire évtizedek óta nem volt példa

Portfolio
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Az autópiacot meghatározó globális átalakulásokról, a kínai gyártók térnyeréséről és a hibrid hajtásláncok dominanciájáról beszélt Ormosy Gábor, az AutoWallis vezérigazgatója a Budapest Economic Forumon. A vállalatvezető rámutatott, hogy a kiszámíthatatlan gazdasági környezetben a diverzifikáció és a konszolidációra építő növekedési stratégia biztosítja a stabilitást.

Bár a kelet-európai autóértékesítés volumene már elérte a koronavírus-járvány előtti szinteket, ezt a növekedést szinte teljesen új piaci szereplők generálják. Ormosy Gábor kiemelte, hogy

a kínai márkák európai térnyerése olyan gyors átalakulást hozott, amelyre az iparág elmúlt harminc évében nem volt példa.

Az 1970-es és 1990-es évek japán, illetve dél-koreai expanziója sem zajlott ilyen tempóban és ekkora méretben. Az átrendeződés első lépésben az amerikai márkákat szorította ki Európából, de mára már a japán, a dél-koreai és az európai gyártók piaci részesedését is csökkenti a kínai import.

A váratlan globális vámháborúk és a rendkívül intenzív kínai terjeszkedés miatt szinte az összes európai gyártó profit warningot adott ki. Az európai szereplők kapacitásleépítésekkel, gyártóhelyeik kínai partnereknek történő értékesítésével, valamint a modellkínálat átalakításával igyekeznek alkalmazkodni a felerősödött versenyhez és a marzsok szűküléséhez.

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A hajtásláncok terén az elektrifikáció mellett a hibrid technológia elterjedése a legmeghatározóbb folyamat a régióban. Magyarországon az újautó-értékesítések 50 százalékát már a hibrid hajtásláncok teszik ki, ami drasztikus változás az öt évvel ezelőtti, dízeldominált időszakhoz képest. A hibridek térnyerését az elérhető árak segítik, amelyeknél a kínai gyártók árnyomása után mára megjelentek az európai gyártók – például a Renault vagy a Dacia – versenyképes válaszlépései is.

ormosy gábor autowallis

A magyar piac ugyanakkor lemaradásban van a régió többi országához képest: az újautó-értékesítés volumene még nem érte el a 2003-as szintet. Bár a csereigény magas, a korlátozott vásárlóerő miatt a gépjárműpark átlagéletkora folyamatosan növekszik.

A kelet-európai piac töredezettsége és az eltérő nemzeti fizetőeszközök (cseh korona, román lej, magyar forint) jelentős árfolyamkockázatot jelentenek az export-import tevékenységet végző vállalatoknak. Ormosy Gábor hangsúlyozta,

hogy támogatja az euróövezeti csatlakozást, a hazai gazdaság dinamizálása érdekében pedig a deregulációt és a piaci verseny minden eszközzel való támogatását látja szükségesnek.

Az AutoWallis az iparági bizonytalanságokra és a gyártói profitok szűkülésére regionális konszolidációval és az értéklánc szélesítésével reagál. A vállalat a térség legaktívabb szereplője ezen a téren: az összes regionális márkaképviseleti és importőri jogcsere 22 százalékát az AutoWallis hajtotta végre, és idén újabb három kínai partnerrel bővítette működését.

Egy ennyire kiszámíthatatlan és gyorsan változó iparági környezetben a türelem teremti meg azt a biztonságot, amely lehetővé teszi, hogy kitartsunk a hosszú távon eredményes üzleti modellünk mellett

– mutatott rá Ormosy Gábor.

A vezérigazgató kifejtette, hogy a vállalat a nagykereskedelem, a kiskereskedelem és a mobilitási szolgáltatások terén egyaránt pozíciókat foglal és optimalizálja meglévő működését. A stratégia célja, hogy a következő két-három évben várható iparági konszolidáció lezárulásakor a társaság megerősödött piaci pozíciókkal várhassa a működési környezet normalizálódását.

ormosy gábor autowallis

Címlapkép forrása: Portfolio

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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