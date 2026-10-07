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Váratlan csapás a Google-nek: leállították az óriáscég méregdrága projektjét Európában
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Váratlan csapás a Google-nek: leállították az óriáscég méregdrága projektjét Európában

Portfolio
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A finn hatóságok felfüggesztették a Google két adatközpont-projektjének építését, alig egy hónappal azután, hogy a technológiai óriásvállalat egy 15 milliárd dolláros, mesterségesintelligencia-infrastruktúrát célzó beruházást jelentett be az országban - jelentette a CNBC.

A finn Engedélyezési és Felügyeleti Hatóság (LVV) kedden utasította a Google leányvállalatát, a Tuike Finland Oy-t, hogy a muhosi és a kajaani adatközponti projektek építési munkálatait függessze fel a környezeti hatásvizsgálatok lezárásáig. A tilalom többek között a fakivágásra, a humuszréteg eltávolítására, a földmunkákra, a kőfejtésre és -zúzásra, az útépítésre, valamint a tárolóterületek kialakítására terjed ki. A hatóság október 23-ig adott határidőt a munkálatok leállítására, ugyanakkor a tervezési, mérési és talajvizsgálati tevékenységeket nem érinti a korlátozás.

Megértjük az aggodalmakat, és ebben az esetben elmaradtunk a saját magunkkal szemben támasztott magas elvárásoktól

– nyilatkozta a Google szóvivője a CNBC-nek, hozzátéve, hogy teljes mértékben követik a hatóság iránymutatásait. A vállalat hangsúlyozta, hogy jóhiszeműen, az erdészeti törvénynek megfelelően jártak el, elvégezték a szükséges természetvédelmi felméréseket, a muhosi helyszínen pedig 130 hektárnyi területen terveznek erdőtelepítést.

Tommi Muilu, a hatóság környezetvédelmi részlegének vezetője kiemelte, hogy az érintett munkálatok gyökeresen megváltoztatják a környezetet, ezek hatásainak feltárása és értékelése pedig a környezeti hatásvizsgálati eljárás elsődleges célja.

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Finnország az MI-boom egyik kulcsfontosságú adatközpont-helyszínévé vált, mivel a nagy felhőszolgáltatók és a technológiai fejlesztők folyamatosan keresik a szabad területeket és az energiakapacitást, amelyekből Európa legtöbb részén hiány mutatkozik. Az országban a közelmúltban több, egyenként akár több száz megawattos kapacitású adatközpont-projektet is bejelentettek. Emiatt Finnországra egyre gyakrabban hivatkoznak "Európa Texasaként", utalva arra az amerikai tagállamra, amely a Google, a Meta, a Microsoft és az Anthropic óriásberuházásainak köszönhetően a világ egyik vezető adatközpont-központjává vált.

A Google 15 milliárd dolláros finnországi beruházása a vállalat eddigi legnagyobb európai befektetése lesz, amelynek keretében a tőkét 2028-ig tervezik adatközpontokba, valamint a kapcsolódó energetikai projektekbe fektetni.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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