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Veres Tibor elmondta, mi kell egy sikeres vállalkozáshoz Magyarországon
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Veres Tibor elmondta, mi kell egy sikeres vállalkozáshoz Magyarországon

Portfolio
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A nemzetközi terjeszkedés lehetőségeiről, a magyar és a regionális beruházási környezet különbségeiről, valamint a hazai vállalatok versenyképességéről beszélt Veres Tibor, a Wallis Csoport alapító-tulajdonosa a Budapest Economic Forumon.
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A hazai gazdaság olyan meghatározó szereplői mellett, mint az OTP és a Mol – amelyeket az előadó példaképként és követendő mintaként említett –, a Wallis Csoport mint családi magánvállalkozás is jelentős súlyt képvisel a piacon. A negyven éve indult, hivatalosan 36 éves cégcsoport jelenleg 18 országban van jelen, mintegy 5800 munkavállalót foglalkoztat, éves árbevétele eléri a 980 milliárd forintot, EBITDA-ja pedig tavaly 109 milliárd forintot tett ki. A csoporthoz olyan vállalatok tartoznak, mint az AutoWallis, a Praktiker, a Graboplast, valamint a lakó- és kereskedelmi ingatlanok fejlesztésével foglalkozó ingatlandivízió.

A nemzetközi összehasonlítás kapcsán Veres Tibor kiemelte, hogy a beruházási környezet nagyban eltér a régió országaiban. Míg Lengyelországban a Wallis egyszerre 7-8 városban fejleszt lakóingatlanokat, addig a magyar piac rendkívül Budapest-centrikus. A csoport Budapesten évente 500-600 lakást ad át, ami a hazai piac 8-10 százalékát jelenti, miközben Lengyelországban egy időben nagyjából 4000 lakás építésén dolgoznak. Lengyelországban ráadásul a jogi szabályozás lehetővé teszi, hogy a vevők a kivitelezés során tíz egyenlő részletben fizessék ki az ingatlant, így a fejlesztőnek nincs szüksége banki finanszírozásra. Ez a modell a kamatfelárak és a szervezési díjak elkerülésével 12-16 százalékkal csökkenti a lakások bekerülési költségét (6-8 százalékos kamatfelárral és 0,5-1 százalékos folyósítási jutalékkal számolva), amit a magyar jogrendszer – a korábbi lakásvásárlói visszaélések utáni merev szabályozás miatt – nem követett le. Hasonló strukturális különbségek látszanak Németországban is, ahol Berlin városával gyors és átlátható megállapodásokat lehet kötni szociális bérlakások építésére, míg Magyarországon a helyi önkormányzatokkal és a fővárosi vezetéssel való egyeztetés nehézkes.

Veres Tibor

A nemzetközi piacra lépés kapcsán az alapító hangsúlyozta, hogy

a tartós sikerhez kiforrott értékrend, professzionális menedzsment, átláthatóság és magas szintű szaktudás szükséges.

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Az exportra termelő tevékenység helyett a külföldön is versenyképes tudás importálására és alkalmazására kell helyezni a hangsúlyt.

Nem pusztán külföldre értékesítő cégeket kell létrehoznunk, hanem olyan nemzetközileg is versenyképes tudásbázist kell kiépítenünk Magyarországon, amellyel magabiztosan léphetünk ki a globális piacra.

Példaként említette a svéd Saab márkát, amelynek csődje után a Wallis a megszerzett logisztikai és alkatrész-ellátási szaktudás révén a mai napig 16 országban biztosítja a márka alkatrész-ellátását. Hasonló elvek mentén működik a Graboplast is, amely kutatás-fejlesztési tevékenységére alapozva 80 országba exportál. Az átláthatóság és a nemzetközi normák betartása érdekében a csoport tudatosan törekszik a tőzsdei jelenlétre, ami a forrásbevonás mellett a transzparenciát is erősíti, miközben a munkavállalók és a menedzsment ösztönzésére is lehetőséget ad.

Az aktuális politikai és gazdaságpolitikai kérdések kapcsán Veres Tibor elmondta, hogy üzleti vezetőként nem a politikai szereplőkkel való konfrontációt vagy vitát tartja elsődlegesnek, de nyitott a találkozásra Magyar Péterrel is, akinek elismeri az elmúlt időszakban végzett tevékenységét. Ugyanakkor úgy véli, hogy a felszínes egyeztetések helyett mélyebb strukturális párbeszédre lenne szükség.

A fenntartható gazdasági fejlődéshez elengedhetetlen lenne, hogy a kormányzat, az adópolitika és a piaci szakemberek között érdemi, hosszú távú szakmai párbeszéd alakuljon ki az oktatás és az egészségügy jövőjéről

- mondta Veres Tibor.

A Forbes leggazdagabb magyarokat összesítő listájára utalva – amelyen 568 milliárd forintos becsült vagyonnal a negyedik helyen szerepel – kifejtette, hogy a vállalatértékelési módszertanok rendkívül összetettek, így a sajtóban megjelenő számok pontossága vitatható.

A tervezett vagyonadó kapcsán hangsúlyozta, hogy magánszemélyként és a Wallis vállalatain keresztül is jelentős adót fizet, és egyetért az adófizetés szükségességével. Az adó mértékének és felhasználásának meghatározását politikai felelősségnek tartja, amelyhez a gazdasági szereplőknek alkalmazkodniuk kell, de a végleges döntés előtt várják a pontos jogszabályi részleteket és a kiszámítási módszertant.

Veres Tibor Wallis Csoport

Címlapkép forrása: Portfolio

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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