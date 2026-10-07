Vida Gergely nyerte a Portfolio CEO of the Year díját

A Lightware vezetője, Vida Gergely nyerte el első alkalommal a Portfolio és a K&H által meghirdetett CEO of the Year díjat. A magyar alapítású AV-technológiai vállalat a nemzetközi piacon is versenyben van: ügyfelei között olyan nagyvállalatok és oktatási intézmények szerepelnek, mint a Meta vagy a Harvard.

Vida Gergely, a Lightware vezérigazgatója nyerte el a Portfolio CEO of the Year 2026 – Powered by K&H díjat.

Az elismerést a Portfolio október 7-i Budapest Economic Forum konferenciáján adták át, Peter Roebben a K&H vezérigazgatója.

A Portfolio és a K&H idén első alkalommal hirdette meg a díjat, hogy elismerje azokat a hazai vállalatvezetőket, akik üzleti eredményeikkel, stratégiai gondolkodásukkal és vezetői munkájukkal hatással vannak cégük fejlődésére és a magyar gazdaságra. A jelöltek legalább 15 milliárd forintos 2025-ös árbevételű, Magyarországon működő vállalatok vezetői közül kerültek ki.

Vida a díj átvétele után elmondta, hogy nagyon büszke erre a pillanatra, és összességében arra a csapatra, akit sikerült összehozni, amely kis magyar cég ellenére mégis hitte azt, hogy igen, mi tudunk

egy nemzetközi versenyben tényleg nap mint nap olimpiai szintű versenyben helytállni.

Elmondása szerint ezeket egyetemeket és cégeket nem érdekli a színük, a szaguk, a származásuk, csak az, hogy le tudják-e hozni és meg tudják-e oldani azt a problémát, amit ők szeretnének megoldani. Vida a fiataloknak és a jövő vállalkozóinak azt javasolja, hogy

Merjenek kockáztatni de csak ésszel, mésszel, meszelővel.

A Lightware-t Vida Gergely 1998-ban alapította egyetemi társaival. A budapesti székhelyű vállalat professzionális audiovizuális eszközöket fejleszt és gyárt, többek között a kép- és hangjelek továbbítását, kezelését és elosztását teszik lehetővé. A cég kezdetben projektorok és plazmatévék javításával foglalkozott,

mára nemzetközi piacon működő AV-technológiai vállalattá nőtte ki magát.

A 450 munkatársat foglalkoztató cég ügyfelei között főleg nagyvállalatok és oktatási intézmények is vannak, többek között a Meta például a cég megoldásait választotta egy új generációs tárgyalótermi rendszeréhez, amelynek keretében három év alatt mintegy 2400 termet újítanak fel, de ha sikeresek, akkor hamaraosan az Apple is standardizálhatja Taurus modelljük 7. generációját. A Lightware-nek 18 irodája van, többek között az Egyesült Államokban, Németországban, Franciaországban, az Egyesült Királyságban, Ausztráliában és Indiában.

Vida Gergely a díj kapcsán azt is elmondta, természetéből fakadóan inkább az előtte álló lehetőségekkel és megoldandó problémákkal foglalkozik, ezért tudatosan kell időt szakítania arra, hogy számot vessen az elért eredményekkel. Hálás a kollégáinak, akik segítettek a vállalatot ekkorára fejleszteni, és különleges pillanatnak nevezte az elismerést, amely szerinte azt is megmutatja, hogy egy kis magyar csapatból indulva idáig lehet jutni.

Vida Gergely, a Portfolio és K&H CEO of the Year 2026-os díjának győztese.

A díj elbírálásakor a zsűri a vállalat üzleti teljesítményét és növekedését, a vezető stratégiai döntéseit és innovációs szemléletét, valamint a szervezetre gyakorolt hatását is vizsgálta. Az értékelésbe beletartozott a felelős vállalatirányítás, a fenntarthatóság, az ügyfélközpontúság, a vezetői hitelesség és a hosszú távú értékteremtés is.

A Portfolio és a K&H szakértői előzsűrizést követően független szakmai zsűri választotta ki a győztest. Az értékelésnél a vállalat méretét és iparágát, nemzetközi jelenlétét, alkalmazkodóképességét, valamint a pénzügyi és működési eredményeket alátámasztó mutatókat is figyelembe vehették.

Címlapkép forrása: Portfolio