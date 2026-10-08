A Chipotle felvásárlásán ügyködik a Starbucks, fel is robbant a kiszemelt cég árfolyama

A brit üzleti lap a témát ismerő forrásokra hivatkozva azt írta, hogy a kávézólánc az elmúlt hónapokban tanácsadók bevonásával dolgozott egy lehetséges ajánlaton. A Starbucks nem kívánta kommentálni az értesülést, csupán annyit közölt, hogy a Niccol vezette átalakítási programra összpontosít, míg a Chipotle nem reagált a megkeresésre - írja a Reuters.
A hír nyomán
- a közel 39 milliárd dolláros piaci kapitalizációjú Chipotle részvényei mintegy 7,9 százalékot emelkedtek, míg
- a nagyjából 107 milliárd dollárt érő Starbucks papírjai körülbelül 1,6 százalékot estek mostanáig.
Elemzők szerint egy ilyen tranzakció költséges vállalkozás lenne a Starbucks számára, amely jelenleg is jelentős összegeket fordít saját átalakítására. "
Az üzlet komoly hitelfelvételt vagy részvénykibocsátást igényelne. Meggyőző pénzügyi indoklás nélkül a befektetők drága mellékvágánynak tekinthetik
– vélekedett Lale Akoner, az eToro globális piaci stratégája.
A Starbucks 2024 szeptembere óta Niccol irányítása alatt átfogó megújuláson megy keresztül, melynek során a vállalat legalább 500 millió dollárt fektetett a munkaerőbe, de az üzletek hangulatának és a kiszolgálási időnek a javítására is költött. Mindez azonban nyomás alá helyezte a jövedelmezőséget, így a legutóbbi pénzügyi negyedévben a korrigált üzemi marzs 14,4 százalékra csökkent a két évvel korábbi 16,7 százalékról. Niccol vezetése alatt négy egymást követő negyedévben nőttek az azonos bázisú értékesítések, de júliusban maga a vezérigazgató is elismerte, hogy még van tennivalójuk.
Brian Jacobsen, az Annex Wealth Management vezető gazdasági stratégája szerint az időzítés meglepő, mivel a Starbucks még nem tudta felmutatni a befektetők által várt marzsjavulást. A szakértő úgy véli, az üzlet ahelyett, hogy felgyorsítaná az átalakulást,
első ránézésre inkább figyelemelterelésnek tűnik.
A Chipotle eközben gyengülő forgalommal küzd, mivel a fogyasztók visszafogják kiadásaikat, az emelkedő élelmiszer- és munkaerőköltségek pedig az egész ágazatban nyomás alá helyezik a marzsokat. A lánc részvényárfolyama nagyjából a felére esett Niccol távozása óta. Egyes elemzők szerint egy esetleges megállapodás felgyorsíthatná a Chipotle nemzetközi terjeszkedését. A lánc az Egyesült Államokban közel 4000 étteremmel, azokon kívül viszont mindössze mintegy 100 egységgel rendelkezik, szemben a Starbucks nagyjából 40 000 globális üzletével. Jim Sanderson, a Northcoast Research elemzője épp a Starbucks európai licencpartneri hálózatának kihasználásában látja a legnagyobb lehetőséget a Chipotle számára.
Címlapkép forrása: Portfolio
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