A Tatra vezérigazgatója lett a Rába igazgatóságának alelnöke

Kristijan Fiketet választotta igazgatósági alelnökké a Rába október 8-i rendkívüli közgyűlése, miközben további három új tag is bekerült a testületbe. A felügyelőbizottság összetétele is változott, Hetzmann Béla pedig távozott az igazgatóságból.

A részvényesek Kristijan Fiketet, a Tatra Trucks vezérigazgatóját új igazgatósági taggá és egyben a testület alelnökévé választották.

Az igazgatóság további új tagjai Vojtěch Kozák, Daniel Bekeš és Jozef Ďuriš. Mind a négy megbízatás október 8-tól, határozatlan időre szól.

A közgyűlés az alelnöki tisztség díjazásáról is döntött: Fiket havi bruttó 500 ezer forintot kap, ugyanannyit, mint az igazgatóság többi tagja. Az elnök havi bruttó egymillió forintos díjazása változatlan maradt.

A részvényesek tudomásul vették Hetzmann Béla igazgatósági, valamint Vezekényi Csaba felügyelőbizottsági tagságról történő lemondását, október 8-i hatállyal. A felügyelőbizottság és egyben az auditbizottság új tagja Pavla Vaculínová Tonnies lett, szintén határozatlan időre. Az auditbizottsági tisztségért külön díjazás nem jár.

A személyi változásokra a Rába tulajdonosi szerkezetének átalakulása után került sor. A szeptember 2-án lezárt tranzakcióban a CSG Defence megszerezte a Rábát birtokló 4iG SDT EGY Zrt. 49 százalékát. Ezzel a cseh csoport 36,55 százalékos közvetett tulajdonrészt és 36,88 százalékos közvetett befolyást szerzett a Rábában. A 4iG Űr és Védelmi Technológiák közvetett részesedése 38,04 százalékra, befolyása 38,38 százalékra csökkent.

A tulajdonosi együttműködéshez védelmi ipari tervek is kapcsolódnak: a márciusban bejelentett megállapodások szerint a Rába bekapcsolódna a CSG és a Tatra katonai járműveket érintő exportprogramjába, emellett egy tervezett, 100 milliárd forintos gyárfejlesztési és technológiai korszerűsítési programot is felvázoltak.

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