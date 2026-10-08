24°C fátyolfelhős
Budapest
  • Megjelenítés
A világ élmezőnyében van Magyarország az AI-használatban, a régiós versenytársakat is megelőzzük
Üzlet

A világ élmezőnyében van Magyarország az AI-használatban, a régiós versenytársakat is megelőzzük

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Magyarország vezeti a visegrádi régiót a generatív mesterséges intelligencia (MI) használatában, globálisan pedig a 20. helyen áll, a puszta elterjedtség azonban önmagában nem garantál gazdasági előnyt - közölte a Microsoft. A társaság legfrissebb jelentése szerint ahhoz, hogy a technológia valódi termelékenységnövekedést és értékteremtést hozzon, a felhasználók számának bővülése helyett a tudatos, minőségi alkalmazásra és a munkafolyamatok újratervezésére van szükség. Ezekről a témákról is szó lesz gyakorlati tapasztalatok, use case-ek és workshopok mentén a november 26-ai AI & Digital Transformation konferenciánkon. Regisztráció és részletek itt!
AI & Digital Transformation 2026
Berobbant az AI az üzleti világba, és már megállíthatatlan a változás! November 26-án jön a Portfolio AI & Digital Transformation konferencia, regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

A vállalat globális MI-elterjedtséget vizsgáló jelentése alapján

a 15 és 64 év közötti magyar lakosság 33,3 százaléka használt valamilyen generatív mesterségesintelligencia-megoldást az elmúlt negyedévben.

Ezzel az eredménnyel Magyarország megelőzi a régiós versenytársakat, hiszen Lengyelországban 32,3, Csehországban 31,2, Szlovákiában pedig 27,1 százalék ez az arány. Bár a hazai használat is növekedett, a lengyel bővülés üteme gyorsabb volt.

Magyarország a globális listán egy helyet rontva a 20. pozíciót foglalja el, miután Tajvan megelőzte.

Még több Üzlet

Csúnya esés a magyar tőzsdén, ütik az OTP-t

A Tatra vezérigazgatója lett a Rába igazgatóságának alelnöke

Egyre közelebb az új korszak: egy meglepő területen válhat piacvezetővé Magyarország

Világviszonylatban a munkaképes korú népesség 18,8 százaléka alkalmazta a technológiát. Az élen továbbra is az Egyesült Arab Emírségek (73,3%) és Szingapúr (64,3%) áll, miközben a technológiai hozzáférés tekintetében enyhén tovább nőtt a szakadék a globális Észak és Dél között.

A magas felhasználói arány ugyanakkor nem fordítható le egyenesen gazdasági növekedésre. Az elemzők és a döntéshozók figyelme egyre inkább arra irányul, miként épül be a technológia a napi üzleti gyakorlatba. Egy húszezer fő bevonásával készült munkaerőpiaci felmérés rámutatott, hogy

az MI hatékonysága sokkal inkább múlik a vállalati kultúrán, a vezetői támogatáson és a tehetségmenedzsmenten, mint az egyéni hozzáálláson.

Ezt a fejlődési folyamatot hátráltatja az úgynevezett átalakulási paradoxon. A megkérdezett munkavállalók 65 százaléka tart attól, hogy lemarad, ha nem alkalmazkodik az új eszközökhöz, közel felük mégsem mer változtatni a bevált munkamódszerein. Ennek fő oka, hogy a dolgozók mindössze 13 százaléka érzi úgy, hogy munkahelye akkor is elismeri az innovációs kísérleteket, ha azok nem hozzák azonnal a várt eredményt. A szakértők szerint a sikeres átálláshoz a vezetők részéről új ösztönzők és mérőszámok kidolgozása, valamint a szerepkörök tudatos újratervezése szükséges.

Hasonló kihívások figyelhetők meg az oktatásban is, ahol a széles körű hozzáférés helyett egyre inkább a minőségi használaton van a hangsúly. A cél az, hogy a mesterséges intelligencia ne csupán gyors válaszokat adó eszköz legyen, hanem felelős használat mellett a kritikus gondolkodást és a tanári munkát is érdemben támogassa.

A 147 gazdaság anonimizált telemetriai adatai alapján készült elemzés arra a következtetésre jut, hogy hosszú távon azok az országok tudják érdemben növelni a versenyképességüket, amelyek a puszta technológiai hozzáférést felelősségteljes és tudatos mindennapi használattal párosítják.

AI & Digital Transformation 2026
Berobbant az AI az üzleti világba, és már megállíthatatlan a változás! November 26-án jön a Portfolio AI & Digital Transformation konferencia, regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Energy Investment Forum 2026

Energy Investment Forum 2026

2026. október 8.

Kecskemét - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

2026. október 13.

Nyugat-magyarországi Economic Forum 2026

2026. október 15.

Út a magyar euróhoz

2026. október 20.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Itt lehetnek a következő nagy befektetési sztorik – A piac még nem árazott be mindent!
Kongatják a vészharangot Európában, Trump is megszólalt az orosz pestishelyzetről - Híreink az orosz-ukrán háborúból csütörtökön
Csúnya esés a magyar tőzsdén, ütik az OTP-t
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility