A világ élmezőnyében van Magyarország az AI-használatban, a régiós versenytársakat is megelőzzük

A vállalat globális MI-elterjedtséget vizsgáló jelentése alapján
a 15 és 64 év közötti magyar lakosság 33,3 százaléka használt valamilyen generatív mesterségesintelligencia-megoldást az elmúlt negyedévben.
Ezzel az eredménnyel Magyarország megelőzi a régiós versenytársakat, hiszen Lengyelországban 32,3, Csehországban 31,2, Szlovákiában pedig 27,1 százalék ez az arány. Bár a hazai használat is növekedett, a lengyel bővülés üteme gyorsabb volt.
Magyarország a globális listán egy helyet rontva a 20. pozíciót foglalja el, miután Tajvan megelőzte.
Világviszonylatban a munkaképes korú népesség 18,8 százaléka alkalmazta a technológiát. Az élen továbbra is az Egyesült Arab Emírségek (73,3%) és Szingapúr (64,3%) áll, miközben a technológiai hozzáférés tekintetében enyhén tovább nőtt a szakadék a globális Észak és Dél között.
A magas felhasználói arány ugyanakkor nem fordítható le egyenesen gazdasági növekedésre. Az elemzők és a döntéshozók figyelme egyre inkább arra irányul, miként épül be a technológia a napi üzleti gyakorlatba. Egy húszezer fő bevonásával készült munkaerőpiaci felmérés rámutatott, hogy
az MI hatékonysága sokkal inkább múlik a vállalati kultúrán, a vezetői támogatáson és a tehetségmenedzsmenten, mint az egyéni hozzáálláson.
Ezt a fejlődési folyamatot hátráltatja az úgynevezett átalakulási paradoxon. A megkérdezett munkavállalók 65 százaléka tart attól, hogy lemarad, ha nem alkalmazkodik az új eszközökhöz, közel felük mégsem mer változtatni a bevált munkamódszerein. Ennek fő oka, hogy a dolgozók mindössze 13 százaléka érzi úgy, hogy munkahelye akkor is elismeri az innovációs kísérleteket, ha azok nem hozzák azonnal a várt eredményt. A szakértők szerint a sikeres átálláshoz a vezetők részéről új ösztönzők és mérőszámok kidolgozása, valamint a szerepkörök tudatos újratervezése szükséges.
Hasonló kihívások figyelhetők meg az oktatásban is, ahol a széles körű hozzáférés helyett egyre inkább a minőségi használaton van a hangsúly. A cél az, hogy a mesterséges intelligencia ne csupán gyors válaszokat adó eszköz legyen, hanem felelős használat mellett a kritikus gondolkodást és a tanári munkát is érdemben támogassa.
A 147 gazdaság anonimizált telemetriai adatai alapján készült elemzés arra a következtetésre jut, hogy hosszú távon azok az országok tudják érdemben növelni a versenyképességüket, amelyek a puszta technológiai hozzáférést felelősségteljes és tudatos mindennapi használattal párosítják.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Kiderült, mibe fektetett Trump: elképesztő összegekért adta-vette a legnépszerűbb részvényeket
Köztük a Meta és a SpaceX papírjait.
Kitört a botrány a meztelen Trump-szobor miatt: Robert Fico azonnali lépést követel az Európai Parlamenttől
A szlovák kormányfő szerint az alkotás kiállítása az EU hanyatlásának jele.
Radioaktívvá változott Trump: forró krumpliként dobálják egymásnak a párttársai
Próbálják menteni a bőrüket.
Zelenszkij kimondta: Trump nem tesz eleget, kezében az ukrajnai háború megoldásának kulcsa
Ha az elnök akarná, tényleg le tudná zárni a háborút, de többet kell tennie.
Vagyonadó: több ezer céget mozgathat a milliárdos határ fölé egyetlen számítási paraméter
Az Állami Számvevőszék szakértőinek elemzése.
OTP: egészséges korrekció vagy valami csúnyább kezdete?
Érdemes távolabbról nézni a mozgást.
Megszólalt a Fed döntéshozója: további kamatemelések várhatóak
Sietségre azonban nem lát okot.
A magyar távhőrendszer 80 százaléka működhetne geotermikus energiával, mégsem élünk a lehetőséggel
Elképesztő mennyiségű gázt cserélhetnénk megújuló forrásra.
FDI és beruházási tanácsadási üzletágat indít az RSM Hungary
FDI és beruházási tanácsadási üzletággal bővíti szolgáltatásait az RSM Hungary. Az RSM új FDI szakértői csapata a Magyarországon beruházást tervező külföldi vállalatokat, valamint a fe
Így érinti a pénzügyeidet az új 2,5 százalékos inflációs cél
Húsz év után először nyúlt az inflációs célhoz a Magyar Nemzeti Bank, így 2028-tól a korábbi 3 százalék helyett 2,5 százalékos áremelkedést tekint ideálisnak. A pénztárcánk szempontj
A Ratkó-korszak ma is alakítja Magyarország demográfiai helyét
Harminc éve még több mint öt munkaképes korú jutott egy időskorúra a BB tengely országaiban, ma már alig három. A régió minden országa idősödik, de... The post A Ratkó-korszak ma is alakí
Meglepően erős ipar, lassuló kiskereskedelem augusztusban
A vártnál jóval erősebben teljesített augusztusban a magyar ipar: a termelés éves alapon 8,7, júliushoz képest 1,0 százalékkal nőtt. A kiskereskedelem ezzel szemben veszített lendületéből.
Magyarországon sokan házasodnak - de a válási rangsorban is elöl vagyunk
Több válás, mint esküvő? Észtországban 1995-ben száz új házasságra 106 válás jutott - de nem azért, mert hirtelen összeomlottak volna a párkapcsolatok. Egy törvénymódosítás szabadítot
Generációk a munkahelyen- Különbségekből versenyelőny?
A munkahelyen fiatalabb és idősebb kollégák: nap mint nap több generáció között keressük a közös hangot. Sokan jól ismerhetitek azt a helyzetet, amikor ugyanarról beszéltek, mégis egészen
Főállás mellett a maratoni élvonalban
A munkahelyi feladatok mellett egy maratonra felkészülni is komoly vállalás - Szabó Nóra mindezt Európa-bajnoki 4. helyezettként, nemzetközi célokkal teszi. Hogyan fér meg egymás mellett a fő
Magyarországnak nagyon fájhat az új energiaválság, a rezsicsökkentés extra terhet jelent
Európa nem fog kifogyni a gázból és a dízelből, de az új energiaválság már most komoly árat követel. Magyarország a nagy energiaimportőrök között különösen kitett... The post Magyarorsz
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Van közös nevező az állatvédőkkel? A szigorításból is lehet biznisz
Az új szabályozás még szigorúbb lesz?
Megremegett az OTP-sztori: 3 jel döntheti el a folytatást
Mindenkit a magyar bank részvényei érdekelnek: mi jöhet most?
Már látszik, hogy szigorú lesz a vagyonadó, megkerülni sem lesz egyszerű
Sokaknak fájni fog az új intézkedés.