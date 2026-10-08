A világ élmezőnyében van Magyarország az AI-használatban, a régiós versenytársakat is megelőzzük

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A vállalat globális MI-elterjedtséget vizsgáló jelentése alapján

a 15 és 64 év közötti magyar lakosság 33,3 százaléka használt valamilyen generatív mesterségesintelligencia-megoldást az elmúlt negyedévben.

Ezzel az eredménnyel Magyarország megelőzi a régiós versenytársakat, hiszen Lengyelországban 32,3, Csehországban 31,2, Szlovákiában pedig 27,1 százalék ez az arány. Bár a hazai használat is növekedett, a lengyel bővülés üteme gyorsabb volt.

Magyarország a globális listán egy helyet rontva a 20. pozíciót foglalja el, miután Tajvan megelőzte.

Világviszonylatban a munkaképes korú népesség 18,8 százaléka alkalmazta a technológiát. Az élen továbbra is az Egyesült Arab Emírségek (73,3%) és Szingapúr (64,3%) áll, miközben a technológiai hozzáférés tekintetében enyhén tovább nőtt a szakadék a globális Észak és Dél között.

A magas felhasználói arány ugyanakkor nem fordítható le egyenesen gazdasági növekedésre. Az elemzők és a döntéshozók figyelme egyre inkább arra irányul, miként épül be a technológia a napi üzleti gyakorlatba. Egy húszezer fő bevonásával készült munkaerőpiaci felmérés rámutatott, hogy

az MI hatékonysága sokkal inkább múlik a vállalati kultúrán, a vezetői támogatáson és a tehetségmenedzsmenten, mint az egyéni hozzáálláson.

Ezt a fejlődési folyamatot hátráltatja az úgynevezett átalakulási paradoxon. A megkérdezett munkavállalók 65 százaléka tart attól, hogy lemarad, ha nem alkalmazkodik az új eszközökhöz, közel felük mégsem mer változtatni a bevált munkamódszerein. Ennek fő oka, hogy a dolgozók mindössze 13 százaléka érzi úgy, hogy munkahelye akkor is elismeri az innovációs kísérleteket, ha azok nem hozzák azonnal a várt eredményt. A szakértők szerint a sikeres átálláshoz a vezetők részéről új ösztönzők és mérőszámok kidolgozása, valamint a szerepkörök tudatos újratervezése szükséges.

Hasonló kihívások figyelhetők meg az oktatásban is, ahol a széles körű hozzáférés helyett egyre inkább a minőségi használaton van a hangsúly. A cél az, hogy a mesterséges intelligencia ne csupán gyors válaszokat adó eszköz legyen, hanem felelős használat mellett a kritikus gondolkodást és a tanári munkát is érdemben támogassa.

A 147 gazdaság anonimizált telemetriai adatai alapján készült elemzés arra a következtetésre jut, hogy hosszú távon azok az országok tudják érdemben növelni a versenyképességüket, amelyek a puszta technológiai hozzáférést felelősségteljes és tudatos mindennapi használattal párosítják.

AI & Digital Transformation 2026 Berobbant az AI az üzleti világba, és már megállíthatatlan a változás! November 26-án jön a Portfolio AI & Digital Transformation konferencia, regisztráció és részletek itt! Információ és jelentkezés

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