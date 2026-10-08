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Belenyúl a kormány az élsportolók zsebébe: hatalmas pénzektől eshetnek el a legnagyobb sztárok
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Belenyúl a kormány az élsportolók zsebébe: hatalmas pénzektől eshetnek el a legnagyobb sztárok

Portfolio
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Jövő januártól jelentősen, évi 500 millióról 60 millió forintra csökkenti a kormány az élsportolók kedvezményes ekho-keretét, és ez komoly aggodalmat váltott ki a hazai élcsapatoknál. A Ferencváros szerint az adószigorítás miatt sztárjátékosokat veszíthetnek el, míg az érdekképviseletek a meglévő szerződések sorsa és a klubok teherbíró képessége miatt aggódnak a havonta több mint ötmillió forintot kereső sportolókat érintő döntés kapcsán - számolt be a RTL Híradó.

A miniszterelnök bejelentése értelmében megszűnik az élsportolók eddigi adózási kedvezménye. Bár a hivatásos sportolók mostanáig évi 500 millió forintos keretig vehették igénybe a normál adózásnál lényegesen kedvezőbb egyszerűsített közteherviselési hozzájárulást (ekho), jövő januártól

rájuk is ugyanaz a 60 millió forintos felső határ vonatkozik majd, mint a többi ekhózóra, például az újságírókra vagy a színészekre.

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A kormányzati érvelés szerint indokolatlan, hogy a kiemelkedően magas, havi 10–50 millió forintot kereső külföldi profi labdarúgókra kedvezőbb adózási szabályok vonatkozzanak, mint más hivatások képviselőire.

Szabados Gábor sportközgazdász becslése szerint

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Magyarországon nagyjából 40–50 olyan sportoló lehet

– elsősorban a labdarúgó- és kézilabdacsapatoknál –, aki havonta több mint ötmillió forintot visz haza, így őket biztosan érinti az adóváltozás. Míg egyes kluboknál az alacsonyabb fizetések miatt a módosítás nem okoz problémát – az MTK például jelezte, hogy náluk az összeghatár miatt nem releváns a kérdés –, a nemzetközi porondon szereplő élcsapatoknál teljesen más a helyzet.

A Ferencváros kifejezetten borúlátó a jövőre nézve. A klub tájékoztatása szerint a változás nemcsak a labdarúgók nemzetközi versenyképességét veszélyezteti, hanem a női kézilabdacsapatot és a Bajnokok Ligája-győztes férfi vízilabdacsapatot is hátrányosan érinti. A szigorítás miatt jelentősen megnehezül a legjobb magyar és külföldi játékosok megtartása; példaként a háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázót, Dusan Mandicsot említették.

A Hivatásos Labdarúgók Szervezete szintén aggodalmát fejezte ki a tervezet kapcsán, amely szerintük sok nehézséget fog okozni. A szervezet főtitkára kiemelte, hogy egyelőre sok a nyitott kérdés, például az, hogy a szabályozás visszamenőleges hatályú lesz-e, és miként érinti a már megkötött szerződéseket. Kérdéses az is, hogy a hazai klubok képesek lesznek-e kigazdálkodni a meglévő megállapodások után fizetendő, jelentősen megemelt adóterheket,

vagy a játékosok javadalmazásának módosítására kényszerülnek.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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