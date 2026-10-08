Bemutatták az új debreceni BMW-t

Az iX4 4,78 méter hosszú, 1,90 méter széles és 1,60 méter magas, tengelytávja közel 2,9 méter. A csomagtartó 490 literes, a hátsó ülések lehajtásával 1600 literre bővíthető, az első motorháztető alatt pedig további 58 literes tárolóhely található. A fékezett vontatmány megengedett tömege két tonna.
Kezdetben két összkerékhajtású változat lesz elérhető. A 40 xDrive 374 lóerős, gyári hatótávja legfeljebb 638 kilométer, míg a 469 lóerős 50 xDrive esetében akár 828 kilométert ad meg a BMW. Utóbbi 108,7 kilowattórás hasznos akkumulátorkapacitással rendelkezik, és 4,9 másodperc alatt gyorsul százra. A hatótávadatok előzetes, WLTP szerinti értékek.
A modell 800 voltos elektromos rendszert használ. A 40 xDrive legfeljebb 300, az 50 xDrive 400 kilowattos egyenáramú töltésre képes. A gyári adatok szerint megfelelő gyorstöltőn mindkét változat akkumulátora 21 perc alatt tölthető 10-ről 80 százalékra. Váltóáramról alapból 11, opcionális felszereltséggel 22 kilowattos töltés érhető el.
A két induló változat után érkezik a 612 lóerős M60 xDrive is. Az utastérben 17,9 colos központi kijelző kap helyet, az alapfelszereltség része a panoráma üvegtető és az M Sport csomag. A hátsó üléstámla 40:20:40 arányban osztott, hátsó ülésfűtés felárért rendelhető.
A vezetéstámogató rendszerek között autópálya-asszisztens is szerepel, amely a BMW szerint 130 kilométer/órás sebességig teszi lehetővé, hogy a vezető elengedje a kormányt. Ez kettes szintű vezetéstámogatás, amely továbbra is vezetői felügyeletet igényel.
A BMW honlapja szerint az iX4 Debrecenben fog készülni, ahol az iX3 is készül.
A vállalat szeptemberben már jelezte, hogy még idén ősszel megkezdődik egy második Neue Klasse modell gyártása a magyar üzemben, akkor azonban nem nevezte meg a típust.
A több mint 400 hektáros telephely fejlesztésébe a BMW több mint 2 milliárd eurót fektetett. A szeptemberi közlemény szerint a gyárban több mint ötezer munkatárs dolgozik. Az új modell az üzem termékkínálatát bővíti az iX3 mellé.
Az iX3 a Neue Klasse első sorozatgyártású modellje. A BMW szeptembertől három műszakban, napi 24 órás ütemterv szerint gyártja az iX3-at Debrecenben. A vállalat közlése szerint addigra elkészült az ötvenezredik példány, a világpremiert követő egy évben pedig Európában százezer ügyfél rendelte meg a modellt.
Címlapkép forrása: Wolfgang Groeger Meier, BMW
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