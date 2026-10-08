Csúnya esés a magyar tőzsdén, ütik az OTP-t

Az OTP esés a BUX indexet is lefelé húzza, a hazai benchmark már 3 százalékos mínuszban van. Az esésben a Mol is szerepet játszik, az olajtársaság részvénye szintén 3 százalékkal került lejjebb, míg a Richter 1,4 százalékot, a Magyar Telelom pedig 0,6 százalékot esett.

A BUX a mai eséssel június közepe óta nem látott szintre került.