Csúnya esés a magyar tőzsdén, ütik az OTP-t

Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.
Több mint 5 százalékos mínusz is volt
Egy ponton 5,3 százalékos mínuszban is járt az OTP árfolyama, ehhez képest némileg enyhült a nyomás, de továbbra is 3 százalékos esésben van a részvény. A ma látható szinteken utoljára április elején,
vagyis fél évvel ezelőtt járt az árfolyam.
A BUX is nagyot esett
Az OTP esés a BUX indexet is lefelé húzza, a hazai benchmark már 3 százalékos mínuszban van. Az esésben a Mol is szerepet játszik, az olajtársaság részvénye szintén 3 százalékkal került lejjebb, míg a Richter 1,4 százalékot, a Magyar Telelom pedig 0,6 százalékot esett.
A BUX a mai eséssel június közepe óta nem látott szintre került.
Tovább ütik az OTP-t
A tegnapi esés után ma is nyomás alatt van az OTP, már 4,8 százalékos mínuszban van a bankpapír.
A fortalom is átlag feletti, már 9,6 milliárd forintért cseréltek gazdát a bank részvényei.
Itt lehetnek a következő nagy befektetési sztorik – A piac még nem árazott be mindent!
Hol vannak még olyan befektetési lehetőségek, amiket nem fedezett fel teljesen a piac? Október 21-én a Portfolio Investment Day-en erre is keressük a választ. Pletser Tamás, az OTP Alapkezelő senior portfóliómenedzsere és Molnár Péter, az Erste Investment nyersanyagpiaci specialistája mutatja meg, milyen lehetőségeket teremthetnek az energiapiacot felforgató folyamatok, és mik azok az energetikai és nyersanyagpiaci befektetések, amikben még komoly potenciál lehet. A konferencián Magyarország vezető befektetési szakemberei és ismert milliárdos üzletemberek is konkrét ötleteket hoznak, a részvényektől és állampapíroktól az energián és nyersanyagokon át egészen a bitcoinig és az ingatlanig. A konferencián van lehetőség az ingyenes részvételre, a program itt érhető el, a regisztráció pedig itt. Portfolio Signature előfizetők díjmentesen vehetnek részt az eseményen!
Emelte a PannErgy célárát az OTP
Az OTP megemelte a PannErgy részvényeinek célárát, és fenntartotta vételi ajánlását. Az elemző szerint az új hőtarifák mellett is teljesíthető a társaság idei eredményterve.
Hulló késként esik az OTP - Érdemes már belenyúlni?
Hatalmas lendülettel és nagy forgalommal töri át egymás után a fontos szinteket az OTP árfolyama, egyre nagyobb a nyomás a magyar bankrészvényen, bő két hét alatt 20 százalékot esett. De csak az OTP-t ütik? Dehogy! Ez egy összeurópai jelenség. Hatalmas nyomás alá került az elmúlt hónapokban az egész európai bankszektor, aminek megvannak az okai. Az OTP-nél ráadásul az orosz leánybankkal kapcsolatos bizonytalanság is növeli a nyomást. Mutatjuk, hogy meddig eshet még az OTP árfolyama, és hogy olcsó-e már a magyar bankrészvény. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.
Elárulta a BYD, mi a legnagyobb akadálya a további terjeszkedésnek
Stella Li, a BYD alelnöke a szingapúri Milken Institute Asia Summit konferencián beszélt a kínai autógyártó nemzetközi terjeszkedési terveiről, valamint az azokat nehezítő geopolitikai kihívásokról.
Az OTP mellett az európai bankokat is adják
Az OTP mellett az európai nagybankok részvényei is esnek a délelőtti kereskedésben: a Société Générale árfolyama 2,6, a BNP Paribas-é 2,3, a Londonban jegyzett HSBC-é pedig 2,1 százalékkal került lejjebb. A Santander 1,8, az ING 1,7 százalékot veszített értékéből, míg a Deutsche Bank és a Barclays egyaránt 1,6 százalékos mínuszban jár.
A bankszektort már tegnap is nyomás alá helyezte a kötvényhozamok emelkedése és a francia adóssághelyzet körüli aggodalom. A magasabb hozamok veszteséget okozhatnak a bankok állampapír-portfólióin, miközben a befektetők a feszültségek más euróövezeti országokra történő átterjedésétől is tartanak.
Folytatódik az esés Európában
Eséssel indult a csütörtöki kereskedés az európai tőzsdéken: a DAX 0,8 százalékkal, a CAC 40 0,9 százalékkal, a brit FTSE 100 pedig 0,6 százalékkal került lejjebb. Az olasz FTSE MIB 1,1 százalékot veszített értékéből, a spanyol IBEX 35 pedig 0,9 százalékos mínuszban jár.
Az átfogó Stoxx 600 közel 1 százalékot esett, és közel négy hónapos mélypontra került.
A hangulatot továbbra is a magas kötvényhozamok és az ismét dráguló olaj terheli, miközben a francia államadósság körüli aggodalmak más euróövezeti országok kötvénypiacára is átterjedtek.
Nagy esésben az OTP
Jelentős mínuszban van az OTP a nyitás után, a bankpapír 2,9 százalékkal került lejjebb, miután elesett a 40 000 forintos támasz. A szeptemberi csúcshoz képest így már összesen 18,5 százalékot esett az OTP árfolyama. Az elmúlt napokban az OTP esésének fő oka az oroszországi kivonulás körüli bizonytalanság volt, mivel a kiszállás jelentős profitkiesést és egyszeri veszteséget okozhatna. A kérdés a balti Luminor tervezett felvásárlása miatt került ismét előtérbe.
Csúnyán indul a nap a magyar tőzsdén
Eséssel indult a nap a magyar tőzsdén: a BUX-index 1,4 százalékos mínuszban van, a blue chipek többsége pedig gyengélkedik, az OTP 2,5 százalékos esése a legszembetűnőbb, míg a Magyar Telekom enyhe pluszban tudott maradni.
Hiába a történelmi tőzsdei szárnyalás, aggasztó folyamat zajlik az Egyesült Államokban
Nassim Taleb, A fekete hattyú című könyv szerzője a greenwichi gazdasági fórumon arra figyelmeztetett, hogy az amerikai állampapírpiac egyre sérülékenyebb, az ott kialakuló feszültségek pedig a részvénypiacokra is átterjedhetnek - számolt be a Bloomberg. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.
Nagyszabású katonai csapásra készülhet az USA, máris reagált az olajpiac
Emelkednek az olajárak csütörtökön, miután sajtóértesülések szerint az Egyesült Államok nagyszabású katonai műveleteket fontolgat Irán ellen a következő hetekben, miközben a közel-keleti feszültségek tovább éleződnek - közölte a CNBC. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.
Iránykeresés jöhet Európában
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,7 százalékkal került lejjebb, a S&P 500 0,2 százalékot esett, míg a Nasdaq 0,2 százalék mínuszban zárt.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 0,87 százalékot esett, a Hang Seng 1,04 százalékos mínuszban van, míg a CSI 300 0,11 százalékos mínuszban áll.
- Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,2 százalékot emelkedhet, a CAC 0,09 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a FTSE 0,16 százalék pluszban nyithat.
- Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,28 százalék mínuszban nyithat, a S&P 500 0,16 százalékot eshet, míg a Nasdaq 0,23 százalékkal kerülhet lejjebb.
Mi várható makro fronton?
Ma a német külkereskedelem mellett az Európai Központi Bank (EKB) legutóbbi ülésének jegyzőkönyve jelenik meg, mely szintén a következő hónapok döntéseivel kapcsolatban árulhat el újdonságokat. Pénteken pedig Amerikában a Michigani Egyetem fogyasztói bizalmi indexének friss adata jelenik meg.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 39,1 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 5,9 százalékos eséssel a CSI 300 index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 71,3 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 13,7 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 65,9 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|51 179,87
|-0,7%
|0,5%
|-4,2%
|6,5%
|9,8%
|47,3%
|S&P 500
|7 801,77
|-0,2%
|2,0%
|1,1%
|14,0%
|16,2%
|77,3%
|Nasdaq
|31 160,08
|-0,2%
|2,5%
|5,5%
|23,4%
|25,4%
|109,2%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|70 035,71
|-0,9%
|4,9%
|5,5%
|39,1%
|46,1%
|153,0%
|Hang Seng
|24 130,5
|-0,6%
|-2,0%
|-5,0%
|-5,9%
|-10,5%
|-2,3%
|CSI 300
|4 357,62
|0,0%
|0,0%
|-4,8%
|-5,9%
|-6,1%
|-10,5%
|Európai részvényindexek
|DAX
|25 104,36
|-1,4%
|-0,4%
|-3,5%
|2,5%
|2,9%
|64,6%
|CAC
|7 769,21
|-1,2%
|-2,5%
|-6,5%
|-4,7%
|-2,6%
|17,7%
|FTSE
|10 458,5
|-0,8%
|-1,4%
|-3,4%
|5,3%
|10,3%
|47,8%
|FTSE MIB
|49 972,25
|-2,5%
|-2,7%
|-4,3%
|11,2%
|16,0%
|92,3%
|IBEX
|19 118
|-1,7%
|-1,6%
|-4,5%
|10,5%
|23,1%
|113,3%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|141 308,09
|-1,7%
|-2,7%
|-4,2%
|27,3%
|39,4%
|162,4%
|ATX
|6 611,99
|-2,7%
|-3,6%
|-4,2%
|24,1%
|40,6%
|79,6%
|PX
|2 565,99
|-2,4%
|-4,1%
|-8,9%
|-4,5%
|8,8%
|87,8%
|Magyar blue chipek
|OTP
|39 900
|-3,8%
|-6,6%
|-11,3%
|13,7%
|34,6%
|114,6%
|Mol
|5 035
|-0,4%
|1,2%
|1,0%
|71,3%
|81,1%
|87,9%
|Richter
|12 500
|1,1%
|1,1%
|-1,7%
|26,7%
|22,1%
|46,7%
|Magyar Telekom
|2 540
|-1,2%
|-0,2%
|-0,5%
|41,7%
|41,0%
|497,6%
|Nyersanyagok
|WTI
|95,02
|-1,3%
|-2,2%
|2,5%
|65,9%
|52,0%
|21,1%
|Brent
|100,19
|-0,5%
|-3,3%
|2,3%
|64,7%
|53,0%
|21,5%
|Arany
|4 104,1
|-1,4%
|-1,4%
|-7,0%
|-5,1%
|2,9%
|133,4%
|Devizák
|EURHUF
|366,1750
|0,2%
|0,0%
|0,7%
|-4,6%
|-6,9%
|2,1%
|USDHUF
|327,1172
|0,8%
|1,4%
|4,7%
|0,1%
|-3,0%
|5,4%
|GBPHUF
|431,7151
|0,2%
|0,6%
|2,0%
|-2,0%
|-4,6%
|2,1%
|EURUSD
|1,1194
|-0,6%
|-1,4%
|-3,8%
|-4,7%
|-4,0%
|-3,2%
|USDJPY
|158,0600
|0,0%
|0,6%
|2,4%
|0,8%
|4,6%
|41,7%
|GBPUSD
|1,3219
|-0,4%
|-0,5%
|-2,4%
|-1,7%
|-1,6%
|-3,0%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|83 274,88
|-2,7%
|-0,3%
|5,3%
|-6,1%
|-31,4%
|54,8%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
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