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Csúnyán átverhették a felhasználókat: veszélyes kísérleteket végezhetett gyerekeken a TikTok, tragédia lett a vége
Üzlet

Csúnyán átverhették a felhasználókat: veszélyes kísérleteket végezhetett gyerekeken a TikTok, tragédia lett a vége

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New York állam nyilvánosságra hozott bírósági dokumentumai szerint a TikTok úgynevezett placebokísérleteket végzett a felhasználóin. A biztonsági funkciókat bekapcsolni kívánó felhasználók egy részének – köztük tinédzsereknek és gyerekeknek – egy nem működő változatot jelenített meg a platform, miközben a felhasználók azt hitték, hogy a védelmi eszközük aktív.

A kereset alapján a TikTok több ezer felhasználón tesztelte az "Algo Refresh" nevű funkciót, amelynek célja az ajánlóalgoritmus alaphelyzetbe állítása lenne azoknál,

akik megválnának a nem kívánt vagy potenciálisan káros tartalmaktól.

A tesztre kiválasztott felhasználók abban a hiedelemben voltak, hogy bekapcsolták a funkciót, az ajánlásaik azonban változatlanok maradtak, ellentétben azokkal, akik a ténylegesen működő verziót kapták.

A TikTok egyik digitális jóllétért felelős termékmenedzsere egy belső üzenetváltásban jelezte, hogy a placeboteszt félrevezető, és ellentmond a funkció eredeti céljának, amely az algoritmus átláthatóságát és a felhasználói kontrollt szolgálná. A vállalat a felmerült aggályok ellenére

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2023-ban többször is elvégezte a teszteket több ezer felhasználón, azt vizsgálva, hogy a funkció miként befolyásolja a platformon töltött időt és a hirdetési bevételeket.

A keresetben az is szerepel, hogy a TikTok félrevezette a felhasználókat az Algo Refresh működésével kapcsolatban. A cég azt ígérte, hogy alaphelyzetbe állítja az ajánlóalgoritmust, miközben a változás valójában csupán átmeneti volt. A TikTok szóvivője szerint a vádak torzítják a funkció tényleges működését.

A nyilvánosságra hozott dokumentumok egy másik, korábban a Bloomberg által feltárt kísérletsorozatra is kitérnek. Eszerint a

TikTok véletlenszerűen kiválasztott felhasználóknál kikapcsolta a káros tartalmak korlátozását szolgáló biztonsági funkciókat.

A per szerint egy New York-i tinédzser fiú, aki a teszt alanya volt, öngyilkosságot követett el, miután a platform elárasztotta őt az önkárosítással és öngyilkossággal kapcsolatos tartalmakkal.

A New York-i főügyész, Letitia James által 2024-ben indított per egyike annak a több mint két tucat állami keresetnek, amelyek azzal vádolják a TikTokot, hogy a platformot a gyermekek függővé tételére tervezte, és félrevezette a felhasználókat a biztonsági intézkedéseiről. A TikTok a bírósági beadványaiban tagadta a vádakat. Szeptemberben a vállalat Alabamával kötött egyezséget egy akár 300 millió dolláros kártérítésről, és vállalta, hogy módosítja a platform működését az államban élő tinédzserek számára.

Forrás: Reuters

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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