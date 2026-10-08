Csúnyán indul a nap a magyar tőzsdén

Eséssel indult a nap a magyar tőzsdén: a BUX-index 1,4 százalékos mínuszban van, a blue chipek többsége pedig gyengélkedik, az OTP 2,5 százalékos esése a legszembetűnőbb, míg a Magyar Telekom enyhe pluszban tudott maradni.

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Eséssel indul a nap a magyar tőzsdén, a BUX 1,4 százalékkal került lejjebb, így jelenleg 139 391 ponton áll az index értéke.

A BUX-index jelenleg a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk, viszont a 20 és az 50 napos mozgóátlaga alá került az index, ami rövid- és középtávon eső trendre utal.

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A hazai blue chipek árfolyama ma többségében esik, a Magyar Telekom árfolyama 0,3 százalékos pluszban áll, a Mol árfolyama 0,8 százalékot esett, a Richter árfolyama 0,9 százalékos mínuszban van, míg az OTP árfolyama 2,5 százalékos mínuszban áll.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

A mai nyitásban vegyes a hangulat a midcapek piacán, a közepes kapitalizációjú részvények közül a legjobban a Gránit Bank és a PannErgy teljesít, míg a leggyengébben a Duna House és az AutoWallis indítja a napot.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása

A magyar tőzsdén a következő részvények teljesítenek a legjobban és leggyengébben ma reggel.

Az 5 legjobban és leggyengébben teljesítő részvény ma a BÉT-en

A magyar tőzsdén az öt legforgalmasabb papír között szerepel ma az OTP és a Mol, de a Duna House is felfért a listára ma reggel.

Az 5 legnagyobb forgalmú részvény ma a BÉT-en (millió forint)

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