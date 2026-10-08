Egy magyar lett a Douglas közép-európai vezetője

Palocsay Géza tölti be a Douglas Közép-Európa ügyvezető igazgatói pozícióját októbertől, a düsseldorfi központú Douglas Csoport regionális szervezetének vezetőjeként a magyarországi, csehországi és szlovákiai piacok működéséért felel - közölte a társaság csütörtökön az MTI-vel.

A tájékoztatás szerint a több mint 25 éves kereskedelmi, e-kereskedelmi és vállalatvezetési tapasztalattal rendelkező közgazdász szakember új feladatkörében a szépségápolási termékeket forgalmazó Douglas online és offline értékesítési csatornát ötvöző omnichannel üzleti modelljének erősítésén, a vállalatcsoport stratégiai célkitűzéseinek megvalósításán dolgozik majd a közép-európai régióban.

Palocsay Géza szakmai pályafutása során dolgozott a Sanoma Média Budapest Zrt. kiadónál, később a GLS, Európa egyik vezető csomaglogisztikai szolgáltatójának stratégiai igazgatója volt, emellett ügyvezetőként felügyelte az iLogistic magyar fulfillment szolgáltatót, amelyet a csomagküldő ebben az időszakban vásárolt meg. A regionális e-kereskedelmi szektorban is betöltött különböző vezetői pozíciókat az Árukereső.hu és az Adevinta Csoport vállalatoknál, és részt vett a Digitális Kereskedelmi Szövetség megalapításában.

A Douglas Közép-Európa a Douglas Csoport része. A cégcsoport mintegy 1960, parfümöket, smink- és szépségápolási termékeket kínáló üzletből álló hálózattal, és online kereskedelemmel rendelkezik. A vállalat online és offline csatornákat egységesen ötvöző üzleti modellt működtet. A 2024/25-ös üzleti évben a Douglas Csoport 4,58 milliárd euró árbevételt ért el, és több mint 19 900 munkavállalót foglalkoztatott Európa-szerte. A Douglas AG részvényeit a Frankfurti Értéktőzsdén jegyzik.