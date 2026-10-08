Egyre közelebb az új korszak: egy meglepő területen válhat piacvezetővé Magyarország

Az egész napos konferencián a körforgásos gazdaság jövőjét vizsgáló panelbeszélgetések rámutattak, hogy az áttörés nem elszigetelt szereplők, hanem tudatos együttműködések eredménye lehet, miközben a finanszírozhatóság, az egységes mérési protokollok és az oktatás mind kulcsfontosságú feltételek. Az Európai Beruházási Bank 2020 és 2024 között már mintegy 5 milliárd euró értékben finanszírozott körforgásos projekteket, ám a legnagyobb akadály gyakran nem a tőke hiánya, hanem a szabályozási bizonytalanság és a szűz alapanyagok alacsonyabb ára.
Nincs körforgás együttműködés nélkül
A délelőtti panelbeszélgetések egyike az együttműködések szerepét hangsúlyozta. Freek van Eijk (a Holland Circular Hotspot vezérigazgatója) moderálásával a résztvevők — David Greenfield (a Circular Economy Institute alelnöke; a SOENECS ügyvezető igazgatója), Márta Irén (BCSDH ügyvezető igazgatója) és Vojtech Vosecky (The Circular Economist alapítója) — arról beszéltek, hogyan válhat az együttműködés valódi üzleti és rendszerszintű előnnyé.
Magyarországon a gazdasági és a környezetvédelmi tárcák közötti együttműködés, valamint egy új megállapodás révén a vállalkozások és az iparági szereplők válhatnak a körforgásos átállás elsődleges motorjává. Ugyanakkor a rendszerszintű átállás előtt még komoly akadályok állnak. Jelenleg nem létezik egységes nemzetközi konszenzus a körforgásosság pontos fogalmáról – több mint 40 különböző definíció van használatban –, ezért Magyarország egy globális körforgásos protokoll kísérleti programjához (pilot projekt) tervez csatlakozni.
A panelbeszélgetés résztvevői szerint,
a legnagyobb szemléletbeli akadályt paradox módon maga az újrahasznosítás jelenti, ha kizárólag arra fókuszálunk.
A beszélgetés során elhangzott, hogy aa kizárólag az újrahasznosításra fókuszálunk, azzal gátoljuk a körforgásos gazdaság fejlődését, mivel a gondolkodásunkat a folyamat legvégére korlátozzuk ahelyett, hogy a termékek tervezésénél és élettartamuk felújítással, javítással történő meghosszabbításánál kezdenénk a beavatkozást.
A panel hangsúlyozta az oktatás szerepét is, a körforgásos gondolkodást már korán be kellene építeni az oktatási rendszerbe, valamint a vállalati képzésekbe. Példaként elhangzott, hogy Hollandiában már az iskolákban is megjelennek a hulladékgazdálkodási és fenntarthatósági témák.
A körforgásos gazdaság egyik másik nagy kihívása a kommunikáció és az üzleti érvek megfogalmazása. A vállalatok számára világossá kell tenni, hogy a körforgásos modellek nemcsak környezeti, hanem pénzügyi előnyt is jelenthetnek — például kockázatcsökkentés, új bevételi források, ügyfélmegtartás vagy márkaérték-növelés révén.
A beszélgetés végén előkerült a semleges facilitátorok szerepe is. Nagy, nemzetközi együttműködések — például az EU által támogatott United Circles projekt — esetében szükség van olyan szereplőkre, akik összehangolják a különböző érdekeket, országokat és partnereket.
A körforgásos átállás kulcsa: a bankképes üzleti modell
A délelőtti második panelbeszélgetés központi kérdése az volt, hogy a körforgásos átállás megvalósulása mennyiben múlik a finanszírozhatóságon. Gyura Gábor (Magyar Fenntartható Befektetési és Pénzügyi Egyesület igazgatója) moderálásával a résztvevők — Kaan Tasyürek (ING Bank magyarországi fióktelepének szektorvezetője), Kis Ferenc (Európai Beruházási Bank energetikai szektorért felelős mérnöke) és Jihae Ko (Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank Fenntartható Üzleti és Infrastruktúra csapatának elemzője) — arról beszéltek, milyen feltételek mellett válnak a körforgásos projektek vonzóvá a bankok és nemzetközi pénzügyi intézmények számára.
Az Európai Beruházási Bank példáján keresztül elhangzott, hogy a körforgásos gazdaság már nem elméleti terület: 2020 és 2024 között több mint 150 ilyen projektet finanszíroztak, összesen mintegy 5 milliárd euró értékben. Ezek között sok a kevésbé látványos, de alapvető infrastruktúra-fejlesztés, például hulladékkezelési, szennyvíz- és gyűjtőpont-beruházás.
Az EBRD tapasztalatai alapján a körforgásos projektek akkor működnek jól pénzügyileg, ha nem önmagukban „zöld” célként jelennek meg, hanem üzleti logikára épülnek. Példaként egy észak-macedón élelmiszeripari vállalatot említettek a beszélgetésben, amely a termelés bővítése során a keletkező melléktermékeket új termékvonalakban tudta hasznosítani. Ez egyszerre csökkentette a költségeket, javította az erőforrás-hatékonyságot és új bevételi lehetőségeket teremtett.
A kereskedelmi banki nézőpont szerint a finanszírozók elsősorban azt vizsgálják, hogy biztosított-e az alapanyagellátás, megfelelő-e annak minősége és ára, bizonyított és skálázható-e a technológia, valamint vannak-e hosszú távú vevői vagy átvételi megállapodások. Ezek nélkül nehéz felmérni a kockázatokat és a megtérülést.
A panel egyik fontos tanulsága az volt, hogy a körforgásos beruházásoknál a legnagyobb akadály gyakran nem a pénz hiánya, hanem a bizonytalanság: például a szabályozási környezet, a piaci kereslet, az árak és a technológiák jövőbeli alakulása. Különösen problémás, hogy
sok esetben a szűz alapanyag még mindig olcsóbb, mint az újrahasznosított, ami rontja a körforgásos üzleti modellek versenyképességét.
A beszélgetés végkövetkeztetése szerint a körforgásos projektek akkor válnak bankképessé, ha világos üzleti esetet tudnak felmutatni, költségcsökkentést, bevételnövekedést, erőforrás-hatékonyságot, stabil partnereket és kezelhető kockázatokat. A finanszírozás tehát nem önmagában akadály, hanem annak függvénye, hogy a projekt képes-e meggyőzően bizonyítani gazdasági életképességét.
A körforgásos gazdaság, mint klímaeszköz
A délutáni kerekasztal-beszélgetések egyike a körfográsos gazdaság alkalmazkodási stratégiákkal kapcsolatos összefüggéseit firtatta. A klímastratégia nem korlátozódhat az energiára és a dekarbonizációra, mert az anyagáramok kezelése legalább ilyen fontos. Márta Irén (BCSDH ügyvezető igazgatója) vezetésével a résztvevők — Fazekas Dóra (Cambridge Econometrics Hungary ügyvezető igazgatója), Simon Anita (Alteo Csoport fenntarthatóságért és körforgásos gazdaságért felelős vezérigazgató-helyettese) és Vadas László (Cyclosteel vezérigazgatója)— azt vizsgálták, hogyan segítheti a körforgásos átállás a klímacélok elérését.
A körforgásosság nemcsak kibocsátáscsökkentési eszköz, hanem az alkalmazkodás és a gazdasági ellenálló képesség alapja is.
Európa nyersanyagokban szegény, ugyanakkor hulladékban és másodlagos alapanyagokban bővelkedik, ezért ezek tudatos hasznosítása stratégiai kérdés. A résztvevők szerint a legfontosabb feladat az értékláncok újratervezése. A termékeket és folyamatokat már a tervezés pillanatában úgy kell kialakítani, hogy az anyagok később visszaforgathatók, újrahasznosíthatók vagy más iparágakban felhasználhatók legyenek. A hulladékot nem végpontként, hanem értékes alapanyagként kell kezelni. A beszélgetés kitért a zárt körfolyamatok fontosságára, valamint arra, hogy a gyártóknak is felelősségük van a termékek teljes életciklusában.
A Cyclosteel példája azt mutatta meg, hogy az ipari körforgásosság versenyképességi és társadalmi ügy is lehet. A tiszta, jó minőségű acélhulladék visszaforgatása csökkentheti az energiafelhasználást és az importfüggőséget, miközben a miskolci acélipari hagyományok és szakértelem újjáélesztéséhez is hozzájárulhat.
A panelben többször előkerült, hogy a körforgásos átállás gyorsításához három tényező kulcsfontosságú: az oktatás, a szabályozás és az árazás. Szükség van új szakemberekre, fogyasztói tudatosságra, gyorsabb és támogatóbb jogszabályokra, valamint arra, hogy az erőforrások ára jobban tükrözze valódi értéküket és szűkösségüket.
Összességében a beszélgetés arra mutatott rá, hogy a körforgásos gazdaság nem kiegészítő eleme, hanem elengedhetetlen része a klímavédelemnek.
Az anyagáramok újragondolása nélkül a klímacélok, az ipari versenyképesség és Európa erőforrás-biztonsága sem érhető el.
Címlapkép forrása: BCSDH/Mate Csurke
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