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Elárulta a BYD, mi a legnagyobb akadálya a további terjeszkedésnek
Üzlet

Elárulta a BYD, mi a legnagyobb akadálya a további terjeszkedésnek

Portfolio
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Stella Li, a BYD alelnöke a szingapúri Milken Institute Asia Summit konferencián beszélt a kínai autógyártó nemzetközi terjeszkedési terveiről, valamint az azokat nehezítő geopolitikai kihívásokról.

A világ egyik legnagyobb elektromosautó-gyártójának vezetője szerint

a geopolitikai feszültségek jelentik a legnagyobb akadályt a vállalat nemzetközi terjeszkedése előtt.

Li elmondta, hogy az üzleti döntések meghozatalához kiszámíthatóságra és stabilitásra van szükségük, a geopolitikai helyzet azonban éppen ezt lehetetleníti el, mivel kiszámíthatatlan, honnan érkezik a következő lépés.

Az alelnök megerősítette, hogy a BYD egyelőre nem tervezi személyautók értékesítését az Egyesült Államokban, annak ellenére, hogy a cég régóta jelen van az amerikai piacon. A helyzetet összetettnek nevezte, és hangsúlyozta, hogy amíg nem garantált a kiszámíthatóság és a stabilitás, addig nem fognak belépni az amerikai személygépkocsi-piacra.

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Li azt is leszögezte, hogy a BYD nem kíván más kínai vállalatokkal partnerségre lépni, mivel az energiatárolástól a napelemekig számos területen piacvezető pozíciót tölt be.

Több üzletágban is élen járunk, nemcsak az autógyártásban

– hangsúlyozta.

A munkaerőhiány kapcsán az alelnök elárulta, hogy Kínában is nehézséget okoz a megfelelő munkaerő toborzása, ezért a vállalat a jövőben az ipari robotok szélesebb körű alkalmazásában látja a megoldást. Emellett továbbra is az Nvidiát tekintik a legfontosabb chippartnerüknek.

Li a BYD hongkongi tőzsdei jelenlétéről szólva kifejtette, hogy a részvény véleménye szerint jelentősen alulértékelt az amerikai versenytársakhoz képest. Ez azért van így, mert a piac hajlamos pusztán autógyártóként tekinteni a cégre, holott a BYD valójában egy diverzifikált mérnöki vállalat.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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