Elindult a forradalom, szintlépés jön az energiatechnológiában

Egy új energiakorszakba lépünk, az ötödik forradalmat a területen az intelligencia jelenti a gépek XIX. századi megjelenését, az elektromosság XX. század fordulóján történt térnyerését, az automatizáció XX. század második felében való terjedését és a digitalizáció 2020-as évekbeli forradalmát követően - mondta Veres Zsolt.
Előadása szerint jelenleg és a következő években 3 nagy gyorsító erő hat az energiapiacokra:
az új energiakorszak, a digitalizáció és AI, valamint a multipoláris világ.
Ami a globális kontextust illeti, Kína az első elektroállam a világon: az elektrifikáció aránya a nagy gazdaságok között itt a legmagasabb, 28% (USA 23%, EU 22%). Ez 2035-ig az előrejelzés szerint 37,7%-ra emelkedhet, miközben az EU-ban 31,2%-ra, a tengerentúlon pedig 27,2%-ig nőhet.
Az elektromos áram iránti igény fordulóponthoz érkezett Európában: az európai villamosenergia-igény az elmúlt időszak váltakozó irányú, de 2010 óta csökkenő trendjét a következő években egyértelmű emelkedés válthatja fel a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) előrejelzése szerint. Ahhoz, hogy a rendszer lépést tudjon tartani az ipar, a közlekedés, az épületek és az adatközpontok által egyaránt hajtott keresletnövekedéssel, az éves hálózati beruházások megduplázására van szükség.
Az "energiaintelligencia" egyedülálló lehetőséget jelent a szintlépésre, ami az optimalizálás (szoftverek és szolgáltatások), a működtetés (edge control & computing) és a beépítés (intelligens eszközök) területén is érvényesülhet. Ezt részben egy olyan adat-ökoszisztéma teszi lehetővé, amelyet vállalati, működési és terepi adatok alkotnak, valamint a minden szinten alkalmazható mesterséges intelligencia.
Az energiaintelligenciát tehát az AI, az IT és az energia hármasa határozza meg, a szintlépés kulcsa pedig a technológia az energiaiparban. A technológiának köszönhetően alakulhat át a hagyományos modell (monitorozás & reaktivitás, rendszerek silókban, kézivezérlés & döntések, percekben mérhető válaszidők) az energiaintelligencia fémjelezte új rendszerré, amelyet az előrejelzés & megelőzés, az egységes helyzetkép, az autonóm műveletek, illetve a milliszekundumos válaszidők jellemeznek.
Az energiaintelligencia azt jelenti, hogy a létesítményed nem csak azt mondja, hogy valami elromlott vagy hiba van; megelőzi a problémát, mielőtt megtörténne. Ha nem tudja megakadályozni, gyorsabban reagál, mint bármely emberi operátor
- fogalmazott.
A rendszereket nem csak összekapcsoljuk, hanem ökoszisztémát alkotunk, ahol a mesterséges intelligencia, az adatok és az emberek zökkenőmentesen dolgoznak együtt. A digitalizálással, automatizálással és elektrifikálással létrehozandó ökoszisztéma az otthonokat, épületeket, adatközpontokat, ipart és infrastruktúrát egyaránt magában foglalja, lehetővé téve a fejlődést minden szereplőnek - mondta Veres Zsolt, a Schneider Electric Magyarország országigazgatója a Portfolio Energy Investment Forum konferencián.
Címlapkép forrása: Portfolio
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