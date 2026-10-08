Esnek a részvények Amerikában, drágul az olaj

Folytatódik az OTP esése, a bankpapír már 4 százalékos mínuszban, 38 300 forint körül jár. Napközben 37 740 forintig is lecsúszott az árfolyam, miközben a forgalom meghaladta a 21,5 milliárd forintot.

A szeptemberi 47 470 forintos történelmi csúcshoz képest így már közel ötödével került lejjebb a részvény.

A bankpapírt az európai bankszektor gyengélkedése mellett az orosz leánybank jövője körüli bizonytalanság is nyomás alatt tartja.