Esnek az AI-szektor sztárrészvényei az OpenAI felől érkező hírek hatására

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Az OpenAI-nál feltárt eltérés hátterében az áll, hogy a 68 milliárd dolláros összeg a partnereken keresztül realizált bruttó bevételt is tartalmazta – ami az Anthropiccal való összehasonlítást szolgálta –, míg az 50 milliárd dollár az OpenAI saját nettó árbevételét tükrözi, fejtette ki egy az ügyet ismerő forrás a CNBC-nek, összhangban a Financial Times által megtudott információkkal.

A befektetői tájékoztatón az OpenAI a harmadik negyedéves növekedési adatait is ismertette. Eszerint az éves szintre vetített teljes árbevétel 77 százalékkal nőtt, míg a vállalati üzletág 107 százalékos bővülést ért el ugyanebben az időszakban.

A vállalatra komoly nyomás nehezedik, hogy igazolja 852 milliárd dolláros piaci értékelését,

ahogy a várakozások szerint egy nagyszabású tőzsdei bevezetésre készül. Az OpenAI júniusban bizalmasan már benyújtotta a tőzsdefelügyeleti tájékoztatóját, a vezetőség pedig 2027-re tervezi a tőzsdei debütálást.

Ezzel párhuzamosan a társaság korai egyeztetéseket folytat a befektetőkkel egy újabb, akár 30 milliárd dolláros tőkebevonási körről, bár a végleges feltételeket még nem rögzítették. Az OpenAI márciusban zárt egy rekordnagyságú, 122 milliárd dolláros finanszírozási kört, Sarah Friar pénzügyi igazgató pedig a múlt héten úgy fogalmazott, hogy a cég "

nagyon jó tőkehelyzetben van.

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