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Esnek az AI-szektor sztárrészvényei az OpenAI felől érkező hírek hatására
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Esnek az AI-szektor sztárrészvényei az OpenAI felől érkező hírek hatására

Portfolio
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Ahogy már írtunk róla, az OpenAI befektetői prezentációjából kiderült, hogy a cég éves szintre vetített árbevétele szeptember végén mintegy 50 milliárd dollár volt, ami jelentősen elmarad a korábban széles körben hivatkozott közel 70 milliárd dolláros értéktől. A hír hatására csütörtökön gyengült az Nvidia, az Oracle és a CoreWeave részvényárfolyama is - hívta fel a figyelmet a CNBC. A Nasdaq már 1,3%-os mínuszban van.
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Jelenleg az Nvidia 2,9%-os, az Oracle 5,5%-os, a CoreWeave részvényei 7,8%-os zuhanásban vannak.

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Az OpenAI-nál feltárt eltérés hátterében az áll, hogy a 68 milliárd dolláros összeg a partnereken keresztül realizált bruttó bevételt is tartalmazta – ami az Anthropiccal való összehasonlítást szolgálta –, míg az 50 milliárd dollár az OpenAI saját nettó árbevételét tükrözi, fejtette ki egy az ügyet ismerő forrás a CNBC-nek, összhangban a Financial Times által megtudott információkkal.

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A befektetői tájékoztatón az OpenAI a harmadik negyedéves növekedési adatait is ismertette. Eszerint az éves szintre vetített teljes árbevétel 77 százalékkal nőtt, míg a vállalati üzletág 107 százalékos bővülést ért el ugyanebben az időszakban.

A vállalatra komoly nyomás nehezedik, hogy igazolja 852 milliárd dolláros piaci értékelését,

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ahogy a várakozások szerint egy nagyszabású tőzsdei bevezetésre készül. Az OpenAI júniusban bizalmasan már benyújtotta a tőzsdefelügyeleti tájékoztatóját, a vezetőség pedig 2027-re tervezi a tőzsdei debütálást.

Ezzel párhuzamosan a társaság korai egyeztetéseket folytat a befektetőkkel egy újabb, akár 30 milliárd dolláros tőkebevonási körről, bár a végleges feltételeket még nem rögzítették. Az OpenAI márciusban zárt egy rekordnagyságú, 122 milliárd dolláros finanszírozási kört, Sarah Friar pénzügyi igazgató pedig a múlt héten úgy fogalmazott, hogy a cég "

nagyon jó tőkehelyzetben van.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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