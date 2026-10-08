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Felülmúlta a várakozásokat, de mégis visszavágta előrejelzését a Pepsi
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Felülmúlta a várakozásokat, de mégis visszavágta előrejelzését a Pepsi

Portfolio
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A PepsiCo a harmadik negyedévben az elemzői várakozásokat felülmúló árbevételt és nyereséget ért el, elsősorban a nemzetközi piacok növekedésének köszönhetően, miközben az észak-amerikai üzletága továbbra is gyengélkedik. A vállalat ugyanakkor lefelé módosította az egész éves eredmény-előrejelzését - számolt be a CNBC.

A PepsiCo tisztított egy részvényre jutó nyeresége (EPS) 2,34 dollár lett, szemben az elemzők által várt 2,29 dollárral. Az árbevétel 5,6 százalékkal, 25,27 milliárd dollárra nőtt, ami szintén meghaladta a 24,96 milliárd dolláros elemzői konszenzust. A felvásárlások, portfóliótisztítások és árfolyamhatások nélkül számított organikus árbevétel 3,1 százalékkal emelkedett.

A társaság részvényei az eredmények közzétételét követően mintegy 2 százalékkal erősödtek a nyitás előtti kereskedésben.

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A vállalat ugyanakkor lejjebb vitte az éves eredmény-előrejelzését.

A tisztított egy részvényre jutó nyereség növekedését immár 2,5–3,5 százalékra becsüli a vezetés, szemben a korábban jelzett 5–7 százalékos sáv aljával. A nettó árbevétel-növekedésre vonatkozó várakozást viszont a korábbi 4–6 százalékos tartomány felső végére, mintegy 6 százalékra emelte.

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A nemzetközi piacok ismét kiemelkedően teljesítettek, hiszen az év eddigi részében a PepsiCo nettó árbevételének 41 százalékát adták – közölte Ramon Laguarta vezérigazgató. A negyedévben szinte az összes nemzetközi üzletág volumennövekedést mutatott, egyedül az európai, közel-keleti és afrikai snackdivízió számolt be 1 százalékos visszaesésről.

Ezzel szemben az észak-amerikai üzletág továbbra sem hozza az elvárt teljesítményt. Az italdivízió értékesítési volumene 2 százalékkal csökkent, az élelmiszer-üzletágé pedig stagnált. Steve Schmitt pénzügyi igazgató szerint a hazai piac talpra állítása a vártnál lassabban halad. A stratégia az innováció, valamint a reklám- és marketingtevékenység erősítésére épül. A snackeknél az egyszerűbb összetevőkre, az alternatív olajokra és a funkcionális előnyökre – például a fehérje- és rosttartalomra – helyezik a hangsúlyt, az italoknál pedig a funkcionális hidratálásra, az ízesített üdítőkre, az energiaitalokra és a cukormentes változatokra összpontosítanak.

Laguarta ugyanakkor biztató jelekről is beszámolt. Az észak-amerikai snacküzletág – amelyhez a Doritos és a Quaker Oats is tartozik – organikus árbevétele negyedévről negyedévre javult, az italdivízió organikus volumene pedig a funkcionális hidratáló és cukormentes italoknak köszönhetően szintén kedvezőbb irányt vett. A PepsiCo szénsavas üdítőportfóliója azonban továbbra is elmaradt az iparági átlagtól, beleértve fő riválisát, a Coca-Colát is. A vállalat költségcsökkentési lépéseket tervez a párhuzamosságok felszámolására és a diszkrecionális kiadások visszafogására, hogy az így felszabaduló forrásokat az innovációba és a marketingbe forgathassa vissza.

Címlapkép forrása: Smith Collection/Gado/Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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