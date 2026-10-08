Kibertámadás: súlyos adatszivárgás miatt riasztották a hatóságokat a svájci nyugdíjalapnál

A svájci szövetségi alkalmazottak és a kapcsolódó szervezetek nyugdíját kezelő Publica nyugdíjalapot csütörtöki tájékoztatása szerint adatszivárgás érintette, miután az egyik külső szoftverszállítóját szeptember végén kibertámadás érte.

Az érintett cég a támadás azonosítását követően azonnal feljelentést tett, és értesítette az illetékes szövetségi hatóságokat, a Publicát, valamint a többi ügyfelét is. A szövetségi ügyészség nyomozást indított az ügyben.

A hatóságok jelenleg a szoftverszállítóval együttműködve vizsgálják, hogy a

Publica adatai közül pontosan melyek váltak érintetté.

A nyugdíjalap már tájékoztatta tagjait az adatszivárgásról, annak lehetséges következményeiről, valamint a megtett intézkedésekről.

A Publica nem hozta nyilvánosságra az érintett szoftverszállító nevét. A közlemény szerint a többi szövetségi szerv közül egyetlen intézmény sem áll üzleti kapcsolatban az adott vállalattal.

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Forrás: Reuters

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