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Kiderült: messze nem akkora a ChatGPT fejlesztőjének a bevétele, mint eddig mondták
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Kiderült: messze nem akkora a ChatGPT fejlesztőjének a bevétele, mint eddig mondták

Portfolio
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Mintegy 20 milliárd dollárral elmarad a korábban jelzett értéktől az OpenAI évesített árbevétele a befektetőknek bemutatott pénzügyi dokumentumok szerint, ami jelentősen árnyalja a mesterséges intelligencia iránti kereslet növekedésével kapcsolatos várakozásokat - írja a Financial Times.
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A vállalat arról tájékoztatta a befektetőket, hogy a szeptemberi évesített árbevétele

megközelíti az 50 milliárd dollárt.

Ez lényegesen elmarad a korábban széles körben idézett 70 milliárd dolláros összegtől, amelyet a Financial Times mellett más sajtóorgánumok is közöltek a múlt hónap végén, a befektetői tájékoztatókra hivatkozva.

Az évesített árbevétel – a rivális Anthropic hasonló mutatójával együtt – a mesterségesintelligencia-piac globális keresletének legfontosabb indikátora, amely alapvetően meghatározza az infrastrukturális beruházások ütemét és a részvénypiacok alakulását.

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A Financial Times értesülései szerint az eltérés abból adódott, hogy az OpenAI befektetői megpróbálták közvetlenül összehasonlíthatóvá tenni a két cég bevételi adatait. Az Anthropic és az OpenAI ugyanis eltérő elszámolási módszertant alkalmaz: az Anthropic az évesített árbevételében a felhőszolgáltatókon – mint az AWS vagy a Google Cloud – keresztül realizált értékesítéseket is figyelembe veszi, míg az OpenAI nem számolja bele ezeket.

Az OpenAI bevételeinek ilyen módszertan szerinti felülkorrigálása vezetett ahhoz a korábbi közléshez, miszerint a cég évesített árbevétele augusztusban elérte a 40 milliárd dollárt. A vállalat ezt követően arról tájékoztatta a befektetőket, hogy a bevételei több mint 70 százalékkal növekedtek, amiből a 70 milliárd dolláros becslés adódott.

Az OpenAI nem kívánta kommentálni a sajtóértesüléseket.

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Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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