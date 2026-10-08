Kimondta a körforgásos gazdaság "rocksztárja": ez az oka, hogy a globális hulladék 95%-a a szemétben végzi

A körforgásos gazdaságra való átállás és az újrahasználati rendszerek globális sikere nem a fogyasztói szándékon, hanem a piaci megvalósíthatóságon és a szigorú szabályozói környezeten múlik – mutatott rá Tom Szaky, a TerraCycle vezérigazgatója a Budapesten megrendezett Circular Economy Hotspot konferencián tartott előadásában. Ebben az évben Budapest adott otthont a nemzetközi körforgásos találkozónak, a BCSDH szervezésében.

A budapesti Circular Economy Hotspot egyik kiemelt előadója volt Tom Szaky, a TerraCycle vezérigazgatója, akit a körforgásos gazdaság "rocksztárjaként" is emlegetnek. A TerraCycle világszerte milliárdos nagyságrendben hasznosít újra cigarettacsikkeket, gitárhúrokat, flip-flop papucsokat, évente negyedmilliárd kontaktlencsét, használt pelenkákat Hollandiában, bankkártyákat az Egyesült Királyságban, kozmetikai csomagolásokat Franciaországban, buborékfóliás gyógyszeres csomagolásokat vagy éppen használt játékokat Új-Zélandon.

Tom Szaky rámutatott, hogy a vállalatok és a hulladékkezelők mindig a törvényi keretek között elérhető legolcsóbb megoldást választják. A hulladékkezelési megoldások – legyen szó égetésről vagy lerakásról – alapvetően gazdasági döntések eredményei.

A szigorúan szabályozott piacokon, mint Nyugat-Európa (például Németország és Svájc), Dél-Korea vagy Japán, a hulladékégetés jelenti a legolcsóbb legális opciót. Ezzel szemben a mérsékeltebb szabályozású országokban, mint Ausztrália, Kanada vagy az Egyesült Államok, a hulladéklerakás a legkevésbé költséges módszer. A szabályozatlan régiókban pedig az informális hulladékelhelyezés dominál.

Ez a gazdasági logika az oka annak, hogy a globális hulladék mintegy 95 százaléka még mindig nem kerül újrahasznosításra.

Mivel a szelektív hulladékgyűjtés és az újrahasznosítás szabadpiaci környezetben működik, a szereplők magatartását a profitabilitás határozza meg. A fogyasztókat semmilyen törvény nem kötelezi az újrahasznosításra, csupán a szemetelést tiltják a jogszabályok. Ha egy tárgynak önmagában nincs értéke, akkor a begyűjtés és a feldolgozás költségeit csak támogatásokkal vagy kiterjesztett gyártói felelősségi (EPR) rendszerekkel lehet kompenzálni.

A gyártók első számú prioritása a csomagolások előállításakor a költségcsökkentés, ez a trend pedig teljesen ellentétes az újrahasznosíthatóság gazdasági érdekeivel. Minél olcsóbb és könnyebb egy csomagolás – például egy többrétegű tasak a merev műanyag flakonokhoz vagy az üveghez képest –, annál kevésbé kifizetődő a visszanyerése és a feldolgozása, még akkor is, ha technikailag mindegyik anyag újrahasznosítható.

A kötelező EPR-rendszerek mellett létezik az önkéntes gyártói felelősség (VPR) modellje is. Ha egy márkatulajdonos hajlandó finanszírozni a begyűjtés és az újrahasznosítás nettó költségeit (levonva a kinyert másodlagos nyersanyag piaci értékét), technikailag bármilyen hulladék feldolgozhatóvá válik.

Tom Szaky, forrás: BCSDH/Mate Csurke

A TerraCycle világszerte ilyen programokat működtet. 2017-ben indította el a Loop nevű platformot, amely lehetővé teszi a gyorsan forgó fogyasztási cikkek gyártói számára, hogy termékeiket tartós, újrahasználható csomagolásban értékesítsék, a fogyasztók pedig bárhol visszaválthassák azokat. A kezdeményezést 2019-ben a Davosi Világgazdasági Fórumon mutatták be, ahol 200 multinacionális vállalat (köztük a Procter & Gamble és a PepsiCo) csatlakozott hozzá.

A Loop projekt kidolgozása mintegy 50 millió dolláros beruházást igényelt a mintegy 100 millió dollár árbevételű TerraCycle-től. Bár a tesztprogramok az Egyesült Államokban (Walmart), Kanadában (Loblaw), az Egyesült Királyságban (Tesco) és Japánban is sikeresek voltak, a rendszert egyedül Franciaországban sikerült érdemben felskálázni - itt több mint 1000 üzletben (például a Carrefour és a Monoprix hálózatában) érhető el, mintegy 450 termékkel (köztük a Nutella, a Coca-Cola, valamint különböző alkoholos italok és samponok csomagolásaival).

A francia siker oka a szigorú állami szabályozásban rejlik

Az AGEC (hulladékellenes és körforgásos gazdasági) törvény előírja, hogy bizonyos méret felett az élelmiszerüzleteknek eladóterük 10 százalékát az újrahasználható termékeknek kell szentelniük. Emellett az EPR-rendszereket kezelő szervezeteknek éves bevételeik 5 százalékát – ami mintegy 75 millió eurót jelent – az újrahasználati infrastruktúra finanszírozására kell fordítaniuk.

Tom Szaky szerint a szabályozás hiányában a vállalatok többsége megreked az általa "stagnálás háromszögének" nevezett ciklusban, ahol az ötévente cserélődő menedzsment tagjai folyamatosan egyeztetéseket folytatnak, jövőbeli kötelezettségvállalásokat tesznek, eredménytelen kísérleti projekteket indítanak, majd hatástanulmányokat írnak, anélkül, hogy valódi rendszerszintű változást érnének el.

"A fogyasztási cikkeket gyártó vállalatok alapvető célja a részvényesi érték növelése, amit kizárólag úgy tudnak elérni, ha holnap több terméket adnak el alacsonyabb egységköltséggel, mint ma. Az újrahasználat azonban nem generál többletértékesítést, csupán töredezettebbé teszi a piacot, ráadásul a drágább csomagolás miatt növeli a költségeket. A cégek ezért gazdasági okokból természetes ellenállást tanúsítanak az ilyen modellekkel szemben." - mondta el.

Ahhoz, hogy az újrahasználat állami kényszer nélkül is működőképes legyen, a TerraCycle új megközelítést dolgozott ki, amely három elvre épül:

működésileg egyszerűnek kell lennie (nem változtathatja meg a meglévő ellátási láncot), kereskedelmileg sikeresnek kell lennie (magasabb profitot kell termelnie, mint az egyszer használatos verzió), és kizárólag a szabadpiaci elvekre támaszkodhat.

A megoldást az úgynevezett "plug and play" csomagolások jelentik. A szupermarketek kínálatának körülbelül egyharmada olyan termékekből áll (üveges sörök, borok, whiskys üvegek, prémium kozmetikumok, befőttesüvegek), amelyek csomagolása már most is túltervezett, így alkalmas a többszöri megtöltésre anélkül, hogy a gyártónak új gyártósorokat vagy logisztikai folyamatokat kellene kialakítania.

Erre példa a Franciaországban bevezetett visszaváltható whiskys üveg, amely teljesen megegyezik az eredeti csomagolással, de a fogyasztó számára 0,12 euróval olcsóbb, mivel a gyártónak nem kell új üveget vásárolnia. Ha a vásárló nem viszi vissza az üveget, a betétdíj fedezi a pótlás költségét. Ez a modell gazdaságilag versenyképesebbé teszi az újrahasználható terméket az egyszer használatos alternatívákkal szemben, ami hosszú távon a nem visszaváltható csomagolások kiszorulásához vezet a boltok polcairól.

Címlapkép forrása: Mate Csurke