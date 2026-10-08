Kimondta az E.ON-vezér: a rezsicsökkentés az elefánt a szobában

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Az energia ismét biztonsági kérdés; Európa és benne Magyarország energiaköltségei jelentősen emelkedtek idén, a geopolitikai konfliktusok mellett az időjárási szélsőségek hatása is kézzelfogható. Az időjárást nem tudjuk megválasztani, de a felkészültségünket igen - mondta Guntram Würzberg, az E.ON Hungária Csoport elnök-vezérigazgatója a Portfolio Energy Investment Forum konferencián, amihez szerinte fejleszteni kell a hálózatot EU-forrásokkal, fair árazásra van szükség, a rugalmasságot pedig fel kell szabadítani a rendszerben. Előadásából kiderült, hogy az E.On részben uniós forrásokból 2030-ig 2323 MW új hálózati csatlakozási kapacitást hoz létre elsősorban új megújulóenergia-termelő kapacitások részére.

A villamosenergia-nagykereskedelmi piacon a 2027-es határidős árak 50%-kal emelkedtek január óta: a 150 EUR/MWh árszint a legmagasabb 2023 eleje óta. A földgázpiacon hasonló folyamatok láthatóak. Január óta az Európában meghatározó holland TTF árak 145%-kal emelkedtek nagyrészt a Hormuzi-szoros blokádja, illetve a németországi gáztárolói készletek alacsony szintje miatt.

Az iráni háború februári kezdete óta az Európai Unió mintegy 100 milliárd euró extra ráfordítást költött energiaimportra, miközben a volumen nem emelkedett - ismertette a nagyképet Guntram Würzberg. Mindehhez ráadásul a klímaváltozás, illetve az időjárási szélsőségek hatása is hozzáadódhat.

Reménykedünk, de ez nem egy jó stratégia

- fogalmazott.

Ami a magyar piacot illeti, áprilisban -500 EUR/MWh-s árak is kialakultak az árampiacon a túltermelés miatt, pár hónappal később, augusztusban pedig esténként 17 és 22 óra között fogyasztói önkorlátozást kért a kormány az országtól, mivel a Duna alacsony vízállása miatt a Paksi Atomerőmű közel került a teljes leálláshoz. Ezek az incidensek mind tünetek; egy változásban élünk - mondta.

Magyar paradoxonnak nevezte, hogy mindeközben Magyarország a világ bajnoka lett a megújuló energia tekintetében 2025-ben, amikor a termelt áram 27%-as napenergiából jött, ami világcsúcs. 2018-ban ez az arány még csak 2% volt. Ma a napenergia kapacitás már a 9 GW-ot közelíti, a tárolói kapacitás az 1 GW-ot, míg a szélerőmű kapacitás 330 MW. De a hálózat, az energiarendszer gerince elavult - és ez nem csak Magyarországra igaz.

Ami az E.On hazai szerepét illeti: a társaság a magyar áramhálózat mintegy 50%-áért felel (88 000 km), körülbelül 4 millió villamosenergia- és gázhálózati ügyfele van, az ország 330 ezer napelemes rendszeréből több mint 200 ezer az E.On hálózatához kapcsolódik. A vállalat 2022 óta 690 milliárd forintot invesztált a hálózat fejlesztésébe.

Az E.On tevékenység három fő területre osztható: a hálózatok fejlesztésére és üzemeltetésére, a kiskereskedelemre, illetve a fogyasztói megoldásokra, amelyek révén elősegítik, hogy a cégek és háztartások sokkal hatékonyabban termelhessék, tárolhassák és fogyaszthassák az energiát - mondta, kiemelve a rugalmasság szerepét.

Előadásában Guntram Würzberg a kormány jó döntésének nevezte az uniós források hazahozását, illetve azt, hogy ebből hálózatfejlesztésre jelentős összeget biztosít. Az E.On 230 milliárd eurót költhet a forrásból hálózatfejlesztésre, csaknem a felét az ország egészére jutó összegnek.

A társaság 2030-ig 2323 MW új hálózati csatlakozási kapacitást hoz létre elsősorban új megújulóenergia-termelő kapacitások részére. Okosmérők telepítésére 13,5 milliárd forint jut - tette hozzá; 2028 végéig 237 ezer új okosmérőt telepít az E.On Magyarországon.

Minden 4 forintból, amit az E.On beruházni tervez, az EU források 1 forintot tesznek ki - mondta el, a fő szempontok között kiemelve a kiszámítható, stabil szabályozási környezet és a költségeket tükröző díjak (a csatlakozási díjak 2021 óta befagyasztásra kerültek), valamint a hálózatok Robin Hood-adó mentességének fontosságát.

Az energia költsége nem tűnik el, hanem átalakul - mondta, utalva az európai összevetésben rendkívül alacsony magyar lakossági energiaárakra és a kiemelkedően magas vállalati árakra. A magyar háztartási villamosenergia-ár az EU-ban a legkisebb (0,11 EUR/MWH vs uniós átlag 0,29 EUR/MWh); a hazai vállalatok által fizetett áramár ugyanakkor a negyedik legmagasabb az EU-ban - emelte ki.

Az elefánt a szobában az ársapka, a rezsicsökkentés - fogalmazott, és ennek kapcsán ismertette az árrendszer szerinte kívánatosnak tartott módosítási irányát (rezsicsökkentés 2.0).

A családokat védjük, ne a kilowattórákat, ezt az okosabb védelmet pedig három fő elvet követve lehet megvalósítani. Egyrészt azokat a háztartásokat kellene támogatni, amelyek valóban rászorulnak; másrészt a vállalatokat tehermentesíteni kellene a hálózati költségek kizárólagos teherviselése alól, minden hálózathasználót bevonva; harmadrészt olyan okos tarifarendszerre van szükség, amely a megtakarítást díjazza és a fogyasztást a bőséges termelés időszakai felé mozdítja el, ez már lehetséges az okosmérőkkel - mondta.

Az időjárást nem tudjuk megválasztani, de a felkészültségünket igen - fogalmazott. Ehhez fejleszteni kell a hálózatot EU-forrásokkal, fair szabályokkal és Robin Hood-adómentességgel; fair árazásra van szükség, azok védelmével, akiknek erre valóban szüksége van; a rugalmasságot pedig fel kell szabadítani a rendszerben tárolói kapacitásokkal, okosmérőkkel és a fogyasztók bevonásával.

Nagyon érdekes időket élünk; amikor több évtizede elkezdtem a pályám, akkor az energiaszektor még nagyon unalmasnak számított, és mindenki az autóiparban akart dolgozni; ez mára alapvetően megváltozott - zárta előadását Guntram Würzberg, az E.ON Hungária Csoport elnök-vezérigazgatója a Portfolio Energy Investment Forum konferencián.

Címlapkép forrása: Portfolio