A chicagói szövetségi bíróságon benyújtott csoportos kereset a McDonald's franchise-modelljét veszi célba. Az Egyesült Államokban működő mintegy 14 ezer étterem 95 százaléka ugyanis önálló tulajdonosok kezében van, akiknek
elvileg szabadon kellene versenyezniük egymással.
A felperesek állítása szerint azonban a vállalatközpont nyomást gyakorol a franchise-partnerekre a cég árazómotorjának használata érdekében, ellenkező esetben a franchise-joguk elvesztését kockáztatják. A kereset szerint mindez a Big Mac, a sült krumpli és más termékek árának mesterséges emelkedéséhez vezet.
A McDonald's határozottan tagadja a vádakat.
Hivatalos közleményében a cég hangsúlyozta, hogy a franchise-partnerek egyénileg határozzák meg áraikat,
a technológia pedig semmilyen módon nem automatizálja, koordinálja vagy rögzíti az árakat, csupán az üzleti döntéshozatalt támogatja.
A bíróságok egyelőre eltérően ítélik meg az algoritmikus árazással kapcsolatos ügyeket:
- Egy szövetségi fellebbviteli bíróság tavaly helyt adott az Atlantic City-i kaszinószállodák ellen indított keresetnek, amelyben közös árazószoftver használatával megvalósuló tiltott megállapodást állapítottak meg.
- Egy másik fellebbviteli fórum viszont elutasította a Las Vegas-i szállodák elleni hasonló keresetet, arra hivatkozva, hogy a közös szoftver alkalmazása önmagában nem elegendő a trösztellenes jogsértés megállapításához.
A RealPage nevű szoftvercég ellen indított, ingatlanpiaci algoritmikus árazást érintő perek egy része egyezséggel zárult – beleértve az igazságügyi minisztérium által indított eljárást is –, más részük azonban még folyamatban van.
A McDonald's elleni eljárás annyiban újdonságot jelent, hogy itt nem egymástól független márkák közötti összejátszásról van szó,
hanem egyazon márka alatt működő franchise-egységek közötti árkoordinációról. Daniel Francis, a New York-i Egyetem versenyjogi szakértője szerint az ügy kulcskérdése az lesz, hogy a franchise-partnerek mennyire önállóak az árazásban. A szakértő kiemelte, hogy a franchise-rendszer természeténél fogva feltételez bizonyos fokú összehangolást az étlapok terén, ráadásul az éttermek valójában nem egymással, hanem más gyorsétteremláncokkal versenyeznek.
Az algoritmikus árazással kapcsolatos perek száma a szakértők várakozásai szerint a jövőben tovább nőhet. A technológia terjedésével ugyanis egyre több vállalat bízza az árképzését szoftveres megoldásokra, ami a kartellszerű magatartás új formáinak megjelenéséhez vezethet.
Forrás: Reuters
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