Nagyot esett az OTP

Az OTP mellett az európai nagybankok részvényei is esnek a délelőtti kereskedésben: a Société Générale árfolyama 2,6, a BNP Paribas-é 2,3, a Londonban jegyzett HSBC-é pedig 2,1 százalékkal került lejjebb. A Santander 1,8, az ING 1,7 százalékot veszített értékéből, míg a Deutsche Bank és a Barclays egyaránt 1,6 százalékos mínuszban jár.

A bankszektort már tegnap is nyomás alá helyezte a kötvényhozamok emelkedése és a francia adóssághelyzet körüli aggodalom. A magasabb hozamok veszteséget okozhatnak a bankok állampapír-portfólióin, miközben a befektetők a feszültségek más euróövezeti országokra történő átterjedésétől is tartanak.