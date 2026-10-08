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Nagyot esett az OTP
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Nagyot esett az OTP

Portfolio
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A tegnapi amerikai esés után ma reggel az ázsiai tőzsdéken is az eladók kerültek fölénybe, miközben Európában is esés látszik. A hangulatot a magas kötvényhozamok, az ismét dráguló olaj és az AI-beruházások növekvő hiteligényével kapcsolatos aggodalmak terhelik. Közben itthon is folytatódnak az izgalmak, a romló nemzetközi hangulattal párhuzamosan a magyar tőzsde is esik, élen az OTP-vel, melynek árfolyama ma 40 000 forint alá került - a bankpapír ezzel a szeptemberi csúcsához képest értékének közel ötödét elvesztette.

Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.
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Az OTP mellett az európai bankokat is adják

Az OTP mellett az európai nagybankok részvényei is esnek a délelőtti kereskedésben: a Société Générale árfolyama 2,6, a BNP Paribas-é 2,3, a Londonban jegyzett HSBC-é pedig 2,1 százalékkal került lejjebb. A Santander 1,8, az ING 1,7 százalékot veszített értékéből, míg a Deutsche Bank és a Barclays egyaránt 1,6 százalékos mínuszban jár.

A bankszektort már tegnap is nyomás alá helyezte a kötvényhozamok emelkedése és a francia adóssághelyzet körüli aggodalom. A magasabb hozamok veszteséget okozhatnak a bankok állampapír-portfólióin, miközben a befektetők a feszültségek más euróövezeti országokra történő átterjedésétől is tartanak.

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Folytatódik az esés Európában

Eséssel indult a csütörtöki kereskedés az európai tőzsdéken: a DAX 0,8 százalékkal, a CAC 40 0,9 százalékkal, a brit FTSE 100 pedig 0,6 százalékkal került lejjebb. Az olasz FTSE MIB 1,1 százalékot veszített értékéből, a spanyol IBEX 35 pedig 0,9 százalékos mínuszban jár.

Az átfogó Stoxx 600 közel 1 százalékot esett, és közel négy hónapos mélypontra került.

A hangulatot továbbra is a magas kötvényhozamok és az ismét dráguló olaj terheli, miközben a francia államadósság körüli aggodalmak más euróövezeti országok kötvénypiacára is átterjedtek.

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Nagy esésben az OTP

Jelentős mínuszban van az OTP a nyitás után, a bankpapír 2,9 százalékkal került lejjebb, miután elesett a 40 000 forintos támasz. A szeptemberi csúcshoz képest így már összesen 18,5 százalékot esett az OTP árfolyama. Az elmúlt napokban az OTP esésének fő oka az oroszországi kivonulás körüli bizonytalanság volt, mivel a kiszállás jelentős profitkiesést és egyszeri veszteséget okozhatna. A kérdés a balti Luminor tervezett felvásárlása miatt került ismét előtérbe.

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Csúnyán indul a nap a magyar tőzsdén

Eséssel indult a nap a magyar tőzsdén: a BUX-index 1,4 százalékos mínuszban van, a blue chipek többsége pedig gyengélkedik, az OTP 2,5 százalékos esése a legszembetűnőbb, míg a Magyar Telekom enyhe pluszban tudott maradni.

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Csúnyán indul a nap a magyar tőzsdén
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Hiába a történelmi tőzsdei szárnyalás, aggasztó folyamat zajlik az Egyesült Államokban

Nassim Taleb, A fekete hattyú című könyv szerzője a greenwichi gazdasági fórumon arra figyelmeztetett, hogy az amerikai állampapírpiac egyre sérülékenyebb, az ott kialakuló feszültségek pedig a részvénypiacokra is átterjedhetnek - számolt be a Bloomberg. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.

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Hiába a történelmi tőzsdei szárnyalás, aggasztó folyamat zajlik az Egyesült Államokban
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Nagyszabású katonai csapásra készülhet az USA, máris reagált az olajpiac

Emelkednek az olajárak csütörtökön, miután sajtóértesülések szerint az Egyesült Államok nagyszabású katonai műveleteket fontolgat Irán ellen a következő hetekben, miközben a közel-keleti feszültségek tovább éleződnek - közölte a CNBC. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.

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Nagyszabású katonai csapásra készülhet az USA, máris reagált az olajpiac
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Iránykeresés jöhet Európában

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,7 százalékkal került lejjebb, a S&P 500 0,2 százalékot esett, míg a Nasdaq 0,2 százalék mínuszban zárt.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 0,87 százalékot esett, a Hang Seng 1,04 százalékos mínuszban van, míg a CSI 300 0,11 százalékos mínuszban áll.
  • Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,2 százalékot emelkedhet, a CAC 0,09 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a FTSE 0,16 százalék pluszban nyithat.
  • Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,28 százalék mínuszban nyithat, a S&P 500 0,16 százalékot eshet, míg a Nasdaq 0,23 százalékkal kerülhet lejjebb.

Mi várható makro fronton?

Ma a német külkereskedelem mellett az Európai Központi Bank (EKB) legutóbbi ülésének jegyzőkönyve jelenik meg, mely szintén a következő hónapok döntéseivel kapcsolatban árulhat el újdonságokat. Pénteken pedig Amerikában a Michigani Egyetem fogyasztói bizalmi indexének friss adata jelenik meg.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 39,1 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 5,9 százalékos eséssel a CSI 300 index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 71,3 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 13,7 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 65,9 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 51 179,87 -0,7% 0,5% -4,2% 6,5% 9,8% 47,3%
S&P 500 7 801,77 -0,2% 2,0% 1,1% 14,0% 16,2% 77,3%
Nasdaq 31 160,08 -0,2% 2,5% 5,5% 23,4% 25,4% 109,2%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 70 035,71 -0,9% 4,9% 5,5% 39,1% 46,1% 153,0%
Hang Seng 24 130,5 -0,6% -2,0% -5,0% -5,9% -10,5% -2,3%
CSI 300 4 357,62 0,0% 0,0% -4,8% -5,9% -6,1% -10,5%
Európai részvényindexek              
DAX 25 104,36 -1,4% -0,4% -3,5% 2,5% 2,9% 64,6%
CAC 7 769,21 -1,2% -2,5% -6,5% -4,7% -2,6% 17,7%
FTSE 10 458,5 -0,8% -1,4% -3,4% 5,3% 10,3% 47,8%
FTSE MIB 49 972,25 -2,5% -2,7% -4,3% 11,2% 16,0% 92,3%
IBEX 19 118 -1,7% -1,6% -4,5% 10,5% 23,1% 113,3%
Régiós részvényindexek              
BUX 141 308,09 -1,7% -2,7% -4,2% 27,3% 39,4% 162,4%
ATX 6 611,99 -2,7% -3,6% -4,2% 24,1% 40,6% 79,6%
PX 2 565,99 -2,4% -4,1% -8,9% -4,5% 8,8% 87,8%
Magyar blue chipek              
OTP 39 900 -3,8% -6,6% -11,3% 13,7% 34,6% 114,6%
Mol 5 035 -0,4% 1,2% 1,0% 71,3% 81,1% 87,9%
Richter 12 500 1,1% 1,1% -1,7% 26,7% 22,1% 46,7%
Magyar Telekom 2 540 -1,2% -0,2% -0,5% 41,7% 41,0% 497,6%
Nyersanyagok              
WTI 95,02 -1,3% -2,2% 2,5% 65,9% 52,0% 21,1%
Brent 100,19 -0,5% -3,3% 2,3% 64,7% 53,0% 21,5%
Arany 4 104,1 -1,4% -1,4% -7,0% -5,1% 2,9% 133,4%
Devizák              
EURHUF 366,1750 0,2% 0,0% 0,7% -4,6% -6,9% 2,1%
USDHUF 327,1172 0,8% 1,4% 4,7% 0,1% -3,0% 5,4%
GBPHUF 431,7151 0,2% 0,6% 2,0% -2,0% -4,6% 2,1%
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GBPUSD 1,3219 -0,4% -0,5% -2,4% -1,7% -1,6% -3,0%
Kriptovaluták              
Bitcoin 83 274,88 -2,7% -0,3% 5,3% -6,1% -31,4% 54,8%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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