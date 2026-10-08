Szoftverrobotok érkezhetnek az irodákba: nagyot lép a Yettel egy új AI-szolgáltatással

A cég első nagyobb lépése a területen az UiPath-technológiájára épülő, robotizált folyamatautomatizálási szolgáltatás, amely közép- és nagyvállalatoknak szól. A megoldással
a cégek ismétlődő, szabályalapú adminisztratív feladatokat bízhatnak szoftverrobotokra,
például számlafeldolgozási, HR-, pénzügyi, ügyfélkiszolgálási vagy más back office folyamatokban. A Yettel hangsúlyozza: nem egyszerű szoftverértékesítésről van szó, hanem konzultációval, folyamatfelméréssel és testreszabással együtt kínált hatékonyságjavító szolgáltatásról.
A szolgáltatás egyik fontos eleme, hogy a cégeknek nem feltétlenül teljes robotlicenceket kell megvásárolniuk, hanem a tényleges igényükhöz igazított robotkapacitást vehetnek igénybe. Ez azt jelenti, hogy a szoftverrobotok nagyobb terhelésnél akár folyamatosan, napi 24 órában dolgozhatnak, kisebb volumenű feladatoknál viszont csak a szükséges időszakokban. A Yettel szerint ez csökkentheti az automatizáció bevezetésének költségét és komplexitását, ami különösen azoknak a vállalatoknak lehet érdekes, amelyek eddig túl nagy falatnak tartották az ilyen projektek elindítását.
A vállalat először saját működésében tesztelte a megoldást: a B2B értékesítés back office területén, a szerződések feldolgozásánál vezették be, ahol nagyjából 30 százalékos hatékonyságjavulást tapasztaltak az időráfordításban. A szolgáltatás elsősorban középvállalatoknak szól, különösen azoknak a cégeknek, amelyek már több milliárd forintos árbevétellel működnek, de nincs erős belső IT-kapacitásuk. A Yettel szerint a vállalatok többsége érzi, hogy foglalkoznia kell az automatizációval és az AI-jal, de sokan nem tudják, hogyan ültessék át ezeket konkrét üzleti folyamatokba.
A magyar vállalati ügyfelek szempontjából különösen fontos lehet, hogy a szolgáltatás nem feltétlenül teljes vállalati rendszerátalakítást jelent. Sok cégnél már az is érdemi eredményt hozhat, ha egy-egy sok kézi munkát igénylő, ismétlődő folyamatot automatizálnak. A cég szerint ezekben a folyamatokban nem a munkahelyek kiváltása a cél, hanem az, hogy az alkalmazottak kevesebb időt töltsenek alacsony hozzáadott értékű feladatokkal, és több kapacitás jusson érdemi üzleti munkára.
A Yettel azt is érzékeli, hogy a vállalatok egyre inkább egy kézből szeretnének távközlési és informatikai szolgáltatásokat vásárolni. Ez főleg azoknál a cégeknél lehet vonzó, amelyeknek nincs nagy belső technológiai csapatuk, de szeretnék csökkenteni a beszállítói és integrációs kockázatokat. A vállalat szerint ebben előnyt jelenthet a meglévő üzleti ügyfélbázis, az értékesítési hálózat és az ügyfélkapcsolati tapasztalat, de azt is elismerik, hogy a Yettelnek még dolgoznia kell azon, hogy a piacon ne csak mobilszolgáltatóként tekintsenek rá.
A Yettel kiemelte, hogy ez egy olyan szolgáltatás, amivel
a két nagy versenytárs a hazai telekom piacon még nem jelentkezett, így egy új területre törne be.
Ez a piac a Yettel szerint meglehetősen fragmentált, nincs egy meghatározó szereplő, ami lehetőséget ad arra, hogy először lépő cégként erős pozíciót foglaljon el. A szolgáltatás iránt már több érdeklődő van, fél éves távon pedig nagyjából 20 ügyfélimplementációval már elégedett lenne a menedzsment. A cég szerint ezek nem kis értékű projektek: a belépési küszöb magasabb, mint egy klasszikus mobilflotta esetében, de a várható üzleti haszon és a margin is kedvezőbb lehet.
A Yettel stratégiai célja, hogy az AI- és ICT-terület 2028-ra már érdemi bevételi hozzájárulást adjon. A B2B üzletágban a jövőbeni növekedés egyik fontos iránya pedig a komplex technológiai és szoftveralapú szolgáltatások bővítése lehet. A vállalat ezt egy hosszabb átalakulási folyamat részeként kezeli: a mobil után belépett a vezetékes és fix internetes szolgáltatásokba, most pedig automatizációs megoldásokkal bővítené üzleti portfólióját. A vezetők szerint a legnagyobb kihívás nem technológiai, hanem márka- és percepciós kérdés: el kell érni, hogy a vállalati döntéshozók a Yettelre ne csak távközlési, hanem üzleti technológiai szolgáltatóként is gondoljanak.
Címlapkép forrása: Portfolio
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